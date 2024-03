Криптосообщество раскритиковало отчёт Greenpeace о вреде майнинга

Greenpeace USA опубликовал отчёт «Добыча во имя энергии» (Mining for Power) о вреде добычи биткоина и связях майнеров с правительством. Приведённые в материале факты и сделанные экологической организацией выводы вызвали множество вопросов у криптосообщества, сообщает Forklog.



Согласно исследованию, индустрия добычи первой криптовалюты тесно взаимодействует с фирмами, занимающимися добычей ископаемого топлива и загрязняющими окружающую среду. Подобные организации «отрицают глобальное потепление и выступают против принятия действий для решения климатического кризиса».



В документе повторяется тезис о том, что использование алгоритма консенсуса Proof-of-Work при майнинге приводит к выбросам парниковых газов, эквивалентных объему загрязнения от промышленно развитых стран.



Большая часть энергии для добычи биткоина перерабатывается из ископаемого топлива, а углеродный след блокчейна со временем только растет, утверждают исследователи. При этом спрос на майнинг «нагружает электросети и увеличивает затраты налогоплательщиков».



Среди продвигающих майнинг и вредящих климату организаций Greenpeace выделила Американский законодательный совет, а также другие проекты, финансируемые братьями Кох и администрацией экс-президента Дональда Трампа.



Дэниел Баттен, управляющий партнер CH4 Capital и исследователь вопроса энергопотребления биткоина, жестко раскритиковал этот отчет, заявив, что люди «редко доходят дальше первого абзаца без чтения большого количества дезинформации». Он выразил претензии к организации за распространение дезинформации, сказав, что такое поведение только ослабевает ее голос и способность стать «позитивным голосом перемен».

The only thing breaking is GreenpeaceUSA’s credibility.



One of the features of GreenpeaceUSA reports is that they are very easy to debunk. You rarely make it past the first paragraph without reading a large swathe of misinformation. This latest report is no exception.



