Криптосообщество раскритиковало отчёт Greenpeace о вреде майнинга

Greenpeace USA опубликовал отчёт «Добыча во имя энергии» (Mining for Power) о вреде добычи биткоина и связях майнеров с правительством. Приведённые в материале факты и сделанные экологической организацией выводы вызвали множество вопросов у криптосообщества, сообщает Forklog.



Согласно исследованию, индустрия добычи первой криптовалюты тесно взаимодействует с фирмами, занимающимися добычей ископаемого топлива и загрязняющими окружающую среду. Подобные организации «отрицают глобальное потепление и выступают против принятия действий для решения климатического кризиса».



В документе повторяется тезис о том, что использование алгоритма консенсуса Proof-of-Work при майнинге приводит к выбросам парниковых газов, эквивалентных объему загрязнения от промышленно развитых стран.



Большая часть энергии для добычи биткоина перерабатывается из ископаемого топлива, а углеродный след блокчейна со временем только растет, утверждают исследователи. При этом спрос на майнинг «нагружает электросети и увеличивает затраты налогоплательщиков».



Среди продвигающих майнинг и вредящих климату организаций Greenpeace выделила Американский законодательный совет, а также другие проекты, финансируемые братьями Кох и администрацией экс-президента Дональда Трампа.



Дэниел Баттен, управляющий партнер CH4 Capital и исследователь вопроса энергопотребления биткоина, жестко раскритиковал этот отчет, заявив, что люди «редко доходят дальше первого абзаца без чтения большого количества дезинформации». Он выразил претензии к организации за распространение дезинформации, сказав, что такое поведение только ослабевает ее голос и способность стать «позитивным голосом перемен».

The only thing breaking is GreenpeaceUSA’s credibility.



One of the features of GreenpeaceUSA reports is that they are very easy to debunk. You rarely make it past the first paragraph without reading a large swathe of misinformation. This latest report is no exception.



1. “The… https://t.co/ekgUnpuriV — Daniel Batten (@DSBatten) March 19, 2024





По его словам, большинство представленных в исследовании аргументов являются либо устаревшими, либо ложными:

«Данные об использовании ресурсов на одну транзакцию взяты из комментария сотрудника ЦБ Алекса де Фриза. Его метод был опровергнут в рецензируемых исследованиях, а также в Кембриджской школе бизнеса Джаджа. Другими словами, приведенные значения являются ложными».

Под постом Greenpeace в Twitter (X) сообщество оставило заметку, которая предупреждает о фактических ошибках в исследовании «...таких как неверный учет энергии по транзакциям, а также устаревшую и неточную информацию вроде доли ископаемого топлива, используемого в качестве источника энергии».

BREAKING: @GreenpeaceUSA just released an explosive new report exposing the deep ties between the fossil fuel industry, right-wing climate deniers, and the growing lobbying network pushing a plan to save dirty coal and gas plants with #Bitcoin



READ NOW: https://t.co/zXpeHg6LkB pic.twitter.com/YXPrd3jIwF — Greenpeace USA (@greenpeaceusa) March 19, 2024

«В настоящее время большая часть ресурсов для добычи биткоина являются возобновляемыми», - отмечается в сообщении.

Ранее Greenpeace раскритиковала решение Комиссии по ценным бумагам и биржам США касательно одобрения спотовых биткоин-ETF.