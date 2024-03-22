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22 March 2024

Криптосообщество раскритиковало отчёт Greenpeace о вреде майнинга

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В Twitter (X) после этого появилась отметка, что статья природозащитной организации содержит фактологические ошибки и устаревшую информацию.

Greenpeace USA опубликовал отчёт «Добыча во имя энергии» (Mining for Power) о вреде добычи биткоина и связях майнеров с правительством. Приведённые в материале факты и сделанные экологической организацией выводы вызвали множество вопросов у криптосообщества, сообщает Forklog.

Согласно исследованию, индустрия добычи первой криптовалюты тесно взаимодействует с фирмами, занимающимися добычей ископаемого топлива и загрязняющими окружающую среду. Подобные организации «отрицают глобальное потепление и выступают против принятия действий для решения климатического кризиса».

В документе повторяется тезис о том, что использование алгоритма консенсуса Proof-of-Work при майнинге приводит к выбросам парниковых газов, эквивалентных объему загрязнения от промышленно развитых стран.

Большая часть энергии для добычи биткоина перерабатывается из ископаемого топлива, а углеродный след блокчейна со временем только растет, утверждают исследователи. При этом спрос на майнинг «нагружает электросети и увеличивает затраты налогоплательщиков».

Среди продвигающих майнинг и вредящих климату организаций Greenpeace выделила Американский законодательный совет, а также другие проекты, финансируемые братьями Кох и администрацией экс-президента Дональда Трампа.

Дэниел Баттен, управляющий партнер CH4 Capital и исследователь вопроса энергопотребления биткоина, жестко раскритиковал этот отчет, заявив, что люди «редко доходят дальше первого абзаца без чтения большого количества дезинформации». Он выразил претензии к организации за распространение дезинформации, сказав, что такое поведение только ослабевает ее голос и способность стать «позитивным голосом перемен».

 

 

По его словам, большинство представленных в исследовании аргументов являются либо устаревшими, либо ложными:

«Данные об использовании ресурсов на одну транзакцию взяты из комментария сотрудника ЦБ Алекса де Фриза. Его метод был опровергнут в рецензируемых исследованиях, а также в Кембриджской школе бизнеса Джаджа. Другими словами, приведенные значения являются ложными».

Под постом Greenpeace в Twitter (X) сообщество оставило заметку, которая предупреждает о фактических ошибках в исследовании «...таких как неверный учет энергии по транзакциям, а также устаревшую и неточную информацию вроде доли ископаемого топлива, используемого в качестве источника энергии».

 

 

«В настоящее время большая часть ресурсов для добычи биткоина являются возобновляемыми», - отмечается в сообщении.

Ранее Greenpeace раскритиковала решение Комиссии по ценным бумагам и биржам США касательно одобрения спотовых биткоин-ETF.

экология майнинг Greenpeace энергетика

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