Криптосообщество раскритиковало отчёт Greenpeace о вреде майнинга

Greenpeace USA опубликовал отчёт «Добыча во имя энергии» (Mining for Power) о вреде добычи биткоина и связях майнеров с правительством. Приведённые в материале факты и сделанные экологической организацией выводы вызвали множество вопросов у криптосообщества, сообщает Forklog.
Согласно исследованию, индустрия добычи первой криптовалюты тесно взаимодействует с фирмами, занимающимися добычей ископаемого топлива и загрязняющими окружающую среду. Подобные организации «отрицают глобальное потепление и выступают против принятия действий для решения климатического кризиса».
В документе повторяется тезис о том, что использование алгоритма консенсуса Proof-of-Work при майнинге приводит к выбросам парниковых газов, эквивалентных объему загрязнения от промышленно развитых стран.
Большая часть энергии для добычи биткоина перерабатывается из ископаемого топлива, а углеродный след блокчейна со временем только растет, утверждают исследователи. При этом спрос на майнинг «нагружает электросети и увеличивает затраты налогоплательщиков».
Среди продвигающих майнинг и вредящих климату организаций Greenpeace выделила Американский законодательный совет, а также другие проекты, финансируемые братьями Кох и администрацией экс-президента Дональда Трампа.
Дэниел Баттен, управляющий партнер CH4 Capital и исследователь вопроса энергопотребления биткоина, жестко раскритиковал этот отчет, заявив, что люди «редко доходят дальше первого абзаца без чтения большого количества дезинформации». Он выразил претензии к организации за распространение дезинформации, сказав, что такое поведение только ослабевает ее голос и способность стать «позитивным голосом перемен».
The only thing breaking is GreenpeaceUSA’s credibility.— Daniel Batten (@DSBatten) March 19, 2024
One of the features of GreenpeaceUSA reports is that they are very easy to debunk. You rarely make it past the first paragraph without reading a large swathe of misinformation. This latest report is no exception.
1. “The… https://t.co/ekgUnpuriV
По его словам, большинство представленных в исследовании аргументов являются либо устаревшими, либо ложными:
«Данные об использовании ресурсов на одну транзакцию взяты из комментария сотрудника ЦБ Алекса де Фриза. Его метод был опровергнут в рецензируемых исследованиях, а также в Кембриджской школе бизнеса Джаджа. Другими словами, приведенные значения являются ложными».
Под постом Greenpeace в Twitter (X) сообщество оставило заметку, которая предупреждает о фактических ошибках в исследовании «...таких как неверный учет энергии по транзакциям, а также устаревшую и неточную информацию вроде доли ископаемого топлива, используемого в качестве источника энергии».
BREAKING: @GreenpeaceUSA just released an explosive new report exposing the deep ties between the fossil fuel industry, right-wing climate deniers, and the growing lobbying network pushing a plan to save dirty coal and gas plants with #Bitcoin— Greenpeace USA (@greenpeaceusa) March 19, 2024
READ NOW: https://t.co/zXpeHg6LkB pic.twitter.com/YXPrd3jIwF
«В настоящее время большая часть ресурсов для добычи биткоина являются возобновляемыми», - отмечается в сообщении.
Ранее Greenpeace раскритиковала решение Комиссии по ценным бумагам и биржам США касательно одобрения спотовых биткоин-ETF.
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