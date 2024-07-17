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17 July 2024

Требования для операторов связи хотят распространить на мессенджеры

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Исходя из контекста сообщения депутата Хинштейна, речь может идти об обязанности идентифицировать пользователей.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / РБК

Депутаты считают, что для мессенджеров нужно ввести требования, аналогичные тем, что и в отношении операторов связи, сообщил глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн:

«Сегодня голосовые соединения через мессенджер происходят едва ли не чаще, чем по сотовой связи. А значит, нужно, чтобы «правила игры» были для всех одинаковыми».

Исходя из контекста сообщения, которое было посвящено законопроекту №647048-8, речь идёт об обязанности осуществлять идентификацию и аутентификацию физлиц с использованием биометрических персональных данных.

Напомним, документ был принят в первом чтении.

Причём упомянутая выше идентификация, согласно законопроекту, обязательна будет только для иностранцев, а российские абоненты смогут получать информацию обо всех зарегистрированных на них номерах. Но депутат в Telegram-посте ссылается уже на существующее законодательство, обязывающее абонентов подтверждать свои данные:

«Тем, кто отказывается от аутитенфикации, оператор должен блокировать номер, но… По сей день рынок «серых» сим-карт остается огромной проблемой. Анонимность — это питательная среда, основа киберпреступности: от телефонного мошенничества до терроризма, экстремизма и шпионажа».

Хинштейн сообщил, что его комитет готовит документ ко второму чтению, и «окончательного текста редакции пока нет, но магистральные направления уже понятны». По его словам, депутаты хотят «навести порядок в работе операторов связи, исключив возможность бесконтрольного оборота сим-карт».

Депутат привёл данные Роскомнадзора, по которым 265 абонентов оформили на себя более чем 1 тыс. сим-карт каждый, а в общей сложности — свыше 1,1 млн. Окончательную редакцию законопроекта депутат обещал представить в ближайшее время.

В свою очередь, Минцифры совсем недавно разработало поправки, по которым для покупки сим-карты потребуется пройти проверку паспортных данных по базе МВД. Ужесточение правил продажи поддержали «Билайн» и «МегаФон».

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