Требования для операторов связи хотят распространить на мессенджеры

Депутаты считают, что для мессенджеров нужно ввести требования, аналогичные тем, что и в отношении операторов связи, сообщил глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн:

«Сегодня голосовые соединения через мессенджер происходят едва ли не чаще, чем по сотовой связи. А значит, нужно, чтобы «правила игры» были для всех одинаковыми».

Исходя из контекста сообщения, которое было посвящено законопроекту №647048-8, речь идёт об обязанности осуществлять идентификацию и аутентификацию физлиц с использованием биометрических персональных данных.



Напомним, документ был принят в первом чтении.



Причём упомянутая выше идентификация, согласно законопроекту, обязательна будет только для иностранцев, а российские абоненты смогут получать информацию обо всех зарегистрированных на них номерах. Но депутат в Telegram-посте ссылается уже на существующее законодательство, обязывающее абонентов подтверждать свои данные:

«Тем, кто отказывается от аутитенфикации, оператор должен блокировать номер, но… По сей день рынок «серых» сим-карт остается огромной проблемой. Анонимность — это питательная среда, основа киберпреступности: от телефонного мошенничества до терроризма, экстремизма и шпионажа».

Хинштейн сообщил, что его комитет готовит документ ко второму чтению, и «окончательного текста редакции пока нет, но магистральные направления уже понятны». По его словам, депутаты хотят «навести порядок в работе операторов связи, исключив возможность бесконтрольного оборота сим-карт».

Депутат привёл данные Роскомнадзора, по которым 265 абонентов оформили на себя более чем 1 тыс. сим-карт каждый, а в общей сложности — свыше 1,1 млн. Окончательную редакцию законопроекта депутат обещал представить в ближайшее время.



В свою очередь, Минцифры совсем недавно разработало поправки, по которым для покупки сим-карты потребуется пройти проверку паспортных данных по базе МВД. Ужесточение правил продажи поддержали «Билайн» и «МегаФон».