Европейские медиагруппы подали иск к Google на 2,1 млрд евро

Более 30 европейских медиагрупп, включая Axel Springer и Schibsted, подали иск к Alphabet (управляет Google) на 2,1 млрд евро. Они утверждают, что терпят убытки из-за злоупотребления корпорацией своим доминирующим положением на рынке цифровой рекламы.

Вместе с Axel Springer и Schibsted в подаче заявления участвуют медиагруппы из 15 стран, включая Австрию, Данию, Финляндию, Нидерланды, Норвегию, Испанию и Швецию. Всего в требовании указано 55 изданий, ежемесячно их сайты посещают более 1 млрд читателей.

«Если бы Google не злоупотребляла своим доминирующим положением, медиакомпании получали бы более высокие доходы от рекламы и платили бы более низкие комиссии. Важно отметить, что эти средства можно было бы реинвестировать в укрепление европейского медиаландшафта»,— отмечают адвокаты истцов.

Представители Google заявили, что компания выступает против судебного процесса, считая его «спекулятивным и оппортунистическим». В прошлом году корпорация заявила, что не согласна с антимонопольными обвинениями ЕС в отношении своего рекламного бизнеса, где она участвует как в закупках, так и в продажах в цепочке поставок.

Напомним, издатели по всему миру в последние годы жаловались на растущее доминирование Big Tech в рекламе, поскольку их доля доходов падает. По мнению аналитиков, Google является самым большим монополистом цифровой рекламы в мире.