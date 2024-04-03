Исследование: Как ИИ используется в предвыборных кампаниях разных стран

Специалисты Check Point Research в своем отчете описали, как искусственный интеллект (ИИ) вмешивается в предвыборные кампании кандидатов в разных странах и к каким результатам это приводит. Особенно актуальной эта проблема стала в преддверие выборов 2024 года, когда более 2 млрд. человек в 50 странах мира готовятся принять участие в голосовании.
Использование ИИ охватывает создание дипфейков – материалов, способных в корне менять представление об определённых кандидатах, что наблюдалось в различных странах от Аргентины до Индонезии. Особенно опасным является распространение поддельных аудио до даты выборов, когда проверка фактов осложнена регулятивными ограничениями на политическую рекламу.
Однако, несмотря на расширение арсенала технологий и увеличение их доступности, многие страны по-прежнему сталкиваются с отсутствием адекватного законодательства, регулирующего использование подделок. Тем не менее, в устоявшихся демократических институтах количество случаев внутреннего использования ИИ для дезинформации значительно ниже, что подчёркивает важность доверия к независимым СМИ и свободе слова.
Примеры из разных уголков мира демонстрируют масштаб проблемы. В Словакии накануне выборов появилось поддельное видео, повлиявшее на результаты голосования.
В Аргентине кандидаты активно использовали ИИ для создания изображений и видео с целью манипуляции общественным мнением.
В Индии поддельные аудиозаписи стали частью предвыборной кампании, а в Бангладеш распространялись ИИ-видео с критикой в адрес США.
Интересно, что в некоторых странах, несмотря на доступность передовых инструментов ИИ, не было зафиксировано жалоб на их использование в выборах, что может быть связано с высоким уровнем доверия к независимым медиа и ограниченным распространением дезинформации через социальные сети.
«Демократия действительно зависит от общественного доверия к её институтам и избирательному процессу. Учреждения, которым поручено поддерживать общественное доверие, должны продолжать противодействовать дезинформации», — отмечается в исследовании.
Регулирование использования ИИ в политических кампаниях остаётся актуальной задачей. Недавний пример из США, где были введены новые правила после инцидентов с поддельными звонками, демонстрирует возможность адаптации законодательства под вызовы современности.
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