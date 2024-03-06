Вступление в силу нового европейского закона скажется на работе техногигантов

6 марта текущего года множество технологических гигантов вступили в новый этап своей жизни, когда им пришлось приводить свою деятельность в соответствие с «Законом о цифровых рынках» (DMA) Евросоюза. Apple, Google, Meta (признана в России «экстремистской организацией» и запрещена) и другие корпорации получили определение компаний-«привратников», оказавшись в списке под пристальным надзором нового европейского законодательства.



Согласно закону, компании причисляются к «привратникам» по ряду критериев. Например, если ежемесячная аудитория в ЕС у них превышает 45 млн пользователей, а годовой оборот — 7,5 млрд евро в последние три года. Кроме того, компании должны являться интернет-посредниками при оказании услуг.



Перечисленные компании должны обмениваться данными с конкурентами, предоставить пользователям доступ к сгенерированным ими данным и дать рекламным партнерам инструменты проверки. Кроме того, им запрещено заниматься антиконкурентной практикой, например запрещать пользователям удалять предустановленное программное обеспечение, давать преференции собственным продуктам и сервисам, ограничивать взаимодействие потребителей за пределами своих платформ и др. За несоблюдение требований платформам может грозить штраф до 10% мирового оборота и до 20% — при повторном нарушении.



Как поясняли власти ЕС, DMA нужен для обеспечения соблюдения антимонопольного законодательства в регионе и за его пределами и направлен на то, чтобы предотвратить злоупотребления крупными компаниями своей рыночной властью, дать возможность новым игрокам выходить на рынок.



Apple, с её экосистемой iOS, Safari и App Store, внедрит инструменты для продвижения альтернативных магазинов приложений и браузеров, а также даст доступ конкурентам к к чипу NFC для бесконтактных платежей. Снижение комиссии в магазине приложений App Store для разработчиков из ЕС является одним из шагов, направленных на обеспечение более конкурентной среды.



Одновременно Apple предупредила, что новые возможности обработки платежей и загрузки приложений на iOS несут риски вредоносного софта, мошенничества, распространения незаконного и вредоносного контента, а также других угроз конфиденциальности и безопасности. В связи с этим компания вводит нотификацию приложений для iOS, авторизацию для разработчиков и требует раскрывать информацию об альтернативных платежах.



Google, в свою очередь, адаптирует страницы результатов поиска в соответствии с DMA, предоставляя пользователям в ЕС дополнительные возможности выбора поисковой системы и браузера. Однако, изменения не обошли пользователей сторонних сервисов, и Google предупреждает о возможных ограничениях при отказе от обмена данными между сервисами.



Например, бронирования, оформленные в поиске, не будут показываться в «Google Картах», а рекомендованный контент в поиске будет меньше соответствовать интересам пользователя.



Meta Platforms также в январе объявила, что предложит пользователям своих соцсетей в Европе выбор, хотят ли они, чтобы их учетная запись Facebook была связана с учетной записью Messenger или другими сервисами Meta, попавшими под действие DMA. Ранее эксперты отмечали, что из-за нового регулирования, предполагающего запрет на объединение данных, собранных из двух разных сервисов, принадлежащих одной компании, Meta при таргетировании рекламы должна отказаться от практики объединения данных пользователей, например Facebook и WhatsApp.



Рекламодатели и издатели, работающие через рекламные сервисы Amazon и проводящие кампании в ЕС, получат доступ к новым расширенным отчетам с данными о комиссиях, полученных издателем за рекламу, показанную на сторонних веб-сайтах и в приложениях. Также компания начала просить согласие посетителей своих магазинов в ЕС на использование их личной информации любым сервисом Amazon или третьей стороной для показа им персонализированной рекламы.



Microsoft готовит обновление операционной системы Windows для пользователей в ЕС, которое, как сообщала компания, будет учитывать требования DMA. При этом в середине февраля Еврокомиссия вывела из-под регулирования поисковик Microsoft Bing, браузер Edge и рекламный сервис, на которые изначально должен был распространиться DMA. Аналогичное решение было принято в отношении сервиса iMessage от Apple.



Владеющая «ТикТоком» ByteDance в марте объявила, что внедрит новые инструменты для разработчиков: они смогут запрашивать пользователей TikTok в ЕС на перенос их данных на сторонние платформы. Для личных и бизнес-аккаунтов будут улучшены функции экспорта и загрузки данных.



На российских пользователях DMA никак не отразится: он действует только в ЕС, считает главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР, преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School Кирилл Ляхманов. С этим согласен руководитель отдела iOS-разработки red_mad_robot Алексей Тюрнин. «Единственный способ как-то использовать сторонние магазины на iOS — либо перевести свой текущий аккаунт в какую-то страну ЕС, что довольно проблематично, либо создать новый, но возникает вопрос: зачем», — рассуждает Тюрнин.



В то же время российские власти могут взять пример с коллег из ЕС. В конце февраля глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что они планируют весной внести в Госдуму законопроект, который обяжет Apple устанавливать на iPhone приложения из сторонних магазинов.



Но, как указывал преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School Алексей Минаев, у российского регулятора немного механизмов, которыми можно заставить Apple исполнять изменяющиеся требования закона. В то же время он отмечал, что в целом компания, несмотря на остановку продаж в России, продолжает выполнять решения судов и надзорных органов, уплачивает штрафы.



Глава Touch Instinct Дмитрий Костин в разговоре с РБК отметил, что, например, по DMA сторонние магазины приложений, которые Apple разрешит устанавливать, должны будут проходить сертификацию и соблюдать политику компании, то есть, скорее всего, и санкционные ограничения, из-за которых из App Store и Google Play пропали приложения ряда российских банков и «Мир Pay».