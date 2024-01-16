Правительство поддержало конфискацию имущества за «фейки» об армии

Правительственная комиссия поддержала законопроект об ужесточении сразу нескольких статей Уголовного кодекса (УК), касающихся преступлений, направленных против безопасности государства. Проект внесли вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, глава комитета по безопасности Василий Пискарев и глава комитета по культуре Елена Ямпольская (все из «Единой России»). «Ведомости» ознакомились с правительственным отзывом на проект. В ближайшее время он будет внесен на рассмотрение в Госдуму.
Из отзыва следует, что депутаты предлагают дополнить ч. 2 ст. 280.4 УК квалифицирующими признаками, предусматривающими повышенные меры ответственности за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, совершенные из корыстных побуждений или по найму, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.
Более того, авторы инициативы хотят объединить все преступления диверсионной направленности (ст. 281 – 281.3 УК) с деятельностью, направленной против безопасности РФ. Этим же законопроектом предлагается внести в ст. 104.1 УК изменение, предусматривающее расширение перечня преступлений, по которым возможна конфискация имущества, за счет включения в него деяний, совершенных из корыстных побуждений (ст. 207.3 и 280.4 УК).
Действующая ст. 104.1. УК о конфискации имущества предусматривает, что обращение в собственность государства происходит частично. То есть в случае, если имущество, полученное в результате совершения преступления, и (или) доходы от этого имущества были приобщены к имуществу, приобретенному законным путем, конфискации подлежит та часть этого имущества, которая соответствует стоимости приобщенных имущества и доходов от него. Ст. 207.3 УК (распространение заведомо ложных сведений о деятельности ВС РФ) и 280.4 УК (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства) в списке статей, по которым применяется конфискация, пока нет.
Как заметил RTVI, в Правительстве поддерживают предложения депутатов безоговорочно: в проекте отзыва нет ни одного замечания.
Правозащитный проект «Сетевые Свободы» проанализировал предлагаемые депутатами поправки, отметив, что речи о конфискации «всего» имущества осужденного не идет, и на практике этот вид наказания применяется пока нечасто. Также штрафы по статье 207.3 УК могут быть от 3 до 5 млн рублей, но пока их не назначали, в том числе уехавшим из России, которым приговоры выносятся заочно.
«В общем, пока это выглядит как очередная страшилка, – приходят к выводы «Сетевые Свободы». – Заметим, что о конфискации депутаты за последнее время задумываются уже не первый раз».
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