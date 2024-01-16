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16 January 2024

Правительство поддержало конфискацию имущества за «фейки» об армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Законопроект был предложен депутатами Госдумы, единороссами Ириной Яровой, Василием Пискаревым и Еленой Ямпольской. Они предложили расширить сферу применения сразу нескольких статей Уголовного кодекса.

Правительственная комиссия поддержала законопроект об ужесточении сразу нескольких статей Уголовного кодекса (УК), касающихся преступлений, направленных против безопасности государства. Проект внесли вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, глава комитета по безопасности Василий Пискарев и глава комитета по культуре Елена Ямпольская (все из «Единой России»). «Ведомости» ознакомились с правительственным отзывом на проект. В ближайшее время он будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

Из отзыва следует, что депутаты предлагают дополнить ч. 2 ст. 280.4 УК квалифицирующими признаками, предусматривающими повышенные меры ответственности за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, совершенные из корыстных побуждений или по найму, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

Более того, авторы инициативы хотят объединить все преступления диверсионной направленности (ст. 281 – 281.3 УК) с деятельностью, направленной против безопасности РФ. Этим же законопроектом предлагается внести в ст. 104.1 УК изменение, предусматривающее расширение перечня преступлений, по которым возможна конфискация имущества, за счет включения в него деяний, совершенных из корыстных побуждений (ст. 207.3 и 280.4 УК).

Действующая ст. 104.1. УК о конфискации имущества предусматривает, что обращение в собственность государства происходит частично. То есть в случае, если имущество, полученное в результате совершения преступления, и (или) доходы от этого имущества были приобщены к имуществу, приобретенному законным путем, конфискации подлежит та часть этого имущества, которая соответствует стоимости приобщенных имущества и доходов от него. Ст. 207.3 УК (распространение заведомо ложных сведений о деятельности ВС РФ) и 280.4 УК (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства) в списке статей, по которым применяется конфискация, пока нет.

Как заметил RTVI, в Правительстве поддерживают предложения депутатов безоговорочно: в проекте отзыва нет ни одного замечания.

Правозащитный проект «Сетевые Свободы» проанализировал предлагаемые депутатами поправки, отметив, что речи о конфискации «всего» имущества осужденного не идет, и на практике этот вид наказания применяется пока нечасто. Также штрафы по статье 207.3 УК могут быть от 3 до 5 млн рублей, но пока их не назначали, в том числе уехавшим из России, которым приговоры выносятся заочно.

«В общем, пока это выглядит как очередная страшилка, – приходят к выводы «Сетевые Свободы». – Заметим, что о конфискации депутаты за последнее время задумываются уже не первый раз».

Правительство РФ фейки 32-ФЗ ст.207.3 конфискация имущества ст.280.4 ст.104.1

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