В Госдуму внесён законопроект о конфискации имущества за «военные фейки» и призывы к экстремизму

Депутаты сразу всех фракций внесли в Госдуму законопроект №533912-8 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», которым предлагается конфисковывать имущество за «фейки» об армии.
Анонсируя новые поправки, один из авторов документа, председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявлял:
«Разработан законопроект, который позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности Российской Федерации».
Также проектом предлагается по решению суда лишать почетных званий.
Законопроект вносит изменения в наказания за следующие статьи УК России:
Согласно материалам правкомиссии, законопроект получил одобрение всех силовых структур.
В пояснительной записке к законопроекту сказано, что подготовлен он «в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, прав и свобод граждан от преступной деятельности и угроз национальной безопасности».
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.