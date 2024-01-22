В Госдуму внесён законопроект о конфискации имущества за «военные фейки» и призывы к экстремизму

Депутаты сразу всех фракций внесли в Госдуму законопроект №533912-8 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», которым предлагается конфисковывать имущество за «фейки» об армии.

Анонсируя новые поправки, один из авторов документа, председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявлял:

«Разработан законопроект, который позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности Российской Федерации».

Также проектом предлагается по решению суда лишать почетных званий.

Законопроект вносит изменения в наказания за следующие статьи УК России:

распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации (статья 207.3 УК);

публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК);

публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности Российской Федерации (статья 280.1 УК);

публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации (статья 280.3 УК);

публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (статья 280.4 УК);

призывы к введению санкций в отношении Российской Федерации и ее граждан (статья 284.2 УК);

оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов (статья 284.3 УК);

реабилитация нацизма (статья 354.1 УК).

Согласно материалам правкомиссии, законопроект получил одобрение всех силовых структур.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что подготовлен он «в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, прав и свобод граждан от преступной деятельности и угроз национальной безопасности».