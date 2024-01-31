Принят закон о конфискации имущества за высказывания «против нацбезопасности»

Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в части уточнения ответственности за преступления против безопасности Российской Федерации)».

Документ №533912-8 был разработан представителями всех фракций российского парламента.

«Закон о негодяях принят», — написал в своём Telegram-канале председатель ГД Вячеслав Володин. На заседании он уточнил, что авторами инициативы являются 395 депутатов ГД, а также заявил:

«Неоднократно обсуждали с вами этот вопрос — абсолютное большинство выступает за необходимость наказания предателей, которые из‑за рубежа льют грязь на нашу страну, солдат и офицеров, участвующих в СВО, поддерживают и финансируют нацистский киевский режим».

«Принятое решение позволит наказывать тех, кто ведет деятельность против своей страны, — лишать этих негодяев почетных званий, а также конфисковывать их имущество, деньги и иные ценности», — подчеркнул он.

«Его называют законом о конфискации за военные фейки, но на самом деле там широкий список статей. Теперь ждем первого применения», – справедливо заметил журналист Дмитрий Колезев.

Новыми поправками предлагается кофисковывать имущество за:

распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации (статья 207.3 УК);

публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК);

публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности Российской Федерации (статья 280.1 УК);

публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации (статья 280.3 УК);

публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (статья 280.4 УК);

призывы к введению санкций в отношении Российской Федерации и ее граждан (статья 284.2 УК);

оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов (статья 284.3 УК);

реабилитация нацизма (статья 354.1 УК).

Также это коснётся правонарушений, связанных с диверсионной деятельностью.

Известный адвокат Калой Ахильгов назвал это законом «О конфискации за политические уголовные дела». Сами депутаты также не скрывали политической подоплеки новых поправок, мотивируя это тем, что рычагов воздействия на уехавших за границу оппозиционных политиков и других граждан, критикующих «спецоперацию», у властей нет, поэтому «конфискация коснётся всех, кто бьёт по нашим солдатам».