Принят закон о конфискации имущества за высказывания «против нацбезопасности»

Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в части уточнения ответственности за преступления против безопасности Российской Федерации)».
Документ №533912-8 был разработан представителями всех фракций российского парламента.
«Закон о негодяях принят», — написал в своём Telegram-канале председатель ГД Вячеслав Володин. На заседании он уточнил, что авторами инициативы являются 395 депутатов ГД, а также заявил:
«Неоднократно обсуждали с вами этот вопрос — абсолютное большинство выступает за необходимость наказания предателей, которые из‑за рубежа льют грязь на нашу страну, солдат и офицеров, участвующих в СВО, поддерживают и финансируют нацистский киевский режим».
«Принятое решение позволит наказывать тех, кто ведет деятельность против своей страны, — лишать этих негодяев почетных званий, а также конфисковывать их имущество, деньги и иные ценности», — подчеркнул он.
«Его называют законом о конфискации за военные фейки, но на самом деле там широкий список статей. Теперь ждем первого применения», – справедливо заметил журналист Дмитрий Колезев.
Новыми поправками предлагается кофисковывать имущество за:
Также это коснётся правонарушений, связанных с диверсионной деятельностью.
Известный адвокат Калой Ахильгов назвал это законом «О конфискации за политические уголовные дела». Сами депутаты также не скрывали политической подоплеки новых поправок, мотивируя это тем, что рычагов воздействия на уехавших за границу оппозиционных политиков и других граждан, критикующих «спецоперацию», у властей нет, поэтому «конфискация коснётся всех, кто бьёт по нашим солдатам».
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.