Сим-карты, мессенджеры и блогеров берут под жёсткий контроль

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении закон «О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части уточнения особенностей оказания услуг связи).

Изначально законопроект касался усиления контроля за сим-картами и был нацелен на сокращение возможности для совершения мошеннических действий и других преступлений с использованием мобильной связи; он также ужесточает условия покупки сим-карт в РФ иностранцами. Операторы связи обязаны будут проверять сведения об абонентах через с помощью предоставляемых абонентом документов, а также единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) или единой биометрической системы (ЕБС).

Также в документе сказано:

«Физическому лицу может быть выделено операторами подвижной радиотелефонной связи и предоставлено в пользование абонентами – юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями в совокупности не более двадцати абонентских номеров».

Эти требования будут касаться не только иностранцев, как заявлялось изначально инициаторами нового законопроекта.

Значительно расширяется статья о мониторинге соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абонентах и сведений о пользователях услугами связи абонентов — юрлиц либо ИП. Согласно новым поправкам, Роскомнадзор будет проверять не только достоверность сведений о пользователях-юрлицах и ИП, но также о количестве номеров и использовании идентификационного модуля в пользовательском оборудовании, указанном в договоре об оказании услуг связи с абонентом — иностранным гражданином или лицом без гражданства.

Роскомнадзор будет проводить такой мониторинг с использованием информационной системы мониторинга исполнения операторами связи обязанностей при оказании услуг связи. Требования к указанной государственной информационной системе, правила её функционирования и взаимодействия с иными информационными системами, перечень таких информационных систем и порядок доступа к информации, содержащейся в данной государственной информационной системе, устанавливаются Правительством РФ. Оператором этом информационной системы выступит ФГУП «ГРЧЦ».

В пункте об оказании иностранцам услуг связи указано, что заключение договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи с иностранным гражданином или лицом без гражданства посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не допускается. Также кроме прочего договор должен содержать сведения о пользовательском оборудовании, в том числе — IMEI. Выделять иностранцам будут не более 10 номеров.

Физлицам, использующим сим-карты юрлиц и ИП можно будет заплатить за услуги связи наличкой «в коммерческих банках и других кредитных организациях, имеющих лицензию Центрального банка Российской Федерации, объектах почтовой связи, иных организациях, определяемых Правительством Российской Федерации, только при предъявлении документа, удостоверяющего личность, или с использованием единой системы идентификации и аутентификации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Указанные организации обязаны передавать информацию о плательщике оператору связи в порядке, установленном правилами оказания услуг связи».

«Оплата услуг подвижной радиотелефонной связи посредством наличных расчетов с использованием платежных терминалов не допускается, за исключением случаев использования платежных терминалов, специально оборудованных для оплаты таких услуг и соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации», — указывается в документе.

Поначалу в данном законопроекте не было поправок, касающихся блогеров, но они появились ко второму чтению с внесением изменений в закон «О рекламе».

Там говорится, что «в случае, если объем аудитории персональной страницы составляет более 10 тыс. пользователей социальной сети», создавший такую страницу пользователь обязан:

предоставить в Роскомнадзор сведения, позволяющие идентифицировать себя. Состав сведений и порядок их предоставления определит правительство;

не допускать на своей странице распространения информации, которая была распространена на персональной странице, не включенной в соответствующий перечень.

Составлять и вести такой перечень пользователей, аудитория чьих страниц превышает 10 тыс. пользователей, будет Роскомнадзор. Создатель такой страницы, если она не включена в список, не сможет легально размещать рекламу.





Директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин считает, что в этом законопроекте ключевым является то, как его будут применять:

«Во первых, Россия = русский язык, а русский язык = Россия. Русскоязычные телеграм-каналы могут вестись где угодно в мире и ориентироваться на теперь уже особенно широкую диаспору. Их авторы могут иметь паспорта Канады, Испании, Израиля, Армении и десятков других стран. Их авторы могут уже вообще не иметь связи с РФ. Так по какому критерию РКН будет и сможет соотносить их с Россией?



По аудитории? Телеграм не даёт её в разбивке по странам. По гражданству владельца? А откуда бы у них такая инфа? По коду телефонного номера? Так и он может быть не российским. Более того, у телеграм-канала может быть много админов и много авторов, иногда десятки авторов, тут-то как быть?»

«Ещё важно помнить что телеграм каналы — это не сайты/домены, — рассуждает Бегтин. — Заблокировать их нельзя, платформа не позволяет такое. Поэтому знаете, какой самый основной критерий получается? По размещению рекламы российских юрлиц и ИП. Это то, что может ударить по карману тех русскоязычных телеграм-каналов, владельцы которых зарабатывают на рекламе из РФ и на аудиторию в РФ».

Достаточно жёсткие требования появились и в отношении мессенджеров. Некоторые вызывают искреннее удивление, например, норма о запрете получения звонков и сообщений с незнакомых, то есть — не внесённых в список контактов номеров.

Кроме этого, сервисы мгновенных сообщений по требованию уполномоченного федерального органа исполнительной власти будут обязаны сообщать сведения о пользователях. Состав сведений и порядок их предоставления устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Сведения о пользователях обязаны будут передавать в Роскомнадзор и соцсети.

Известный IT-эксперт Михаил Климарёв в целом охарактеризовал последние инициативы, касающиеся идендификации пользователей мессенджеров (а также запрета звонков из-за рубежа и возможного «замедления» YouTube), что «это всё реально напоминает истерику и попытку взять под контроль хоть что-то у несущегося под гору бронепоезда».

«Разумеется, это не поможет, — полагает Климарёв. — Но если вы думаете, что всё страшное проходит, то нет. Огорчу, но нет. Это означает, что близок такой по величине кризис, рядом с которым развал СССР или 1998 год покажется игрушечным». «Худшее впереди», уверен эксперт.

Telegram-канал «Координация профанации» отмечает: «Хочется, конечно, посмотреть, как весь этот карнавал будет реализован на практике (обсуждать технические аспекты этого «законодательного» бреда я не хочу — это будет пустая потеря времени) и напомнить председателю РКН-комитета ГД о печальной судьбе предыдущей «блогерской» статьи — статьи 10.2 из изнасилованного Роскомнадзором Федерального закона 149-ФЗ. Для тех, кто не в теме — эта статья, принятая в 2014 году, была отменена в 2017 году без внятных объяснений. Примерно как в анекдоте про официанта и счёт — „Не прокатило”».

Часть норм вступит в обычном порядке после публикации закона, часть с 1 ноября 2024 и 1 июля 2025. Часть про блогеров — с 1 января 2025 года.