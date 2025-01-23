В Госдуму внесён законопроект о запрете рекламы тарологов

Депутат Андрей Свинцов внёс в Госдуму №824707-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, направленные на запрет рекламы эзотерических услуг „услуги таролога“ и развитие механизмов выявления и блокировки ресурсов, содержащих предложения о предоставлении таких услуг».

Документ вносит изменения в законы «О рекламе» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

По словам Свинцова, в первом чтении законопроект, Госдума может рассмотреть уже во время весенней сессии:

«Мы сейчас хотим привлечь внимание к текущей ситуации, и если получится быстро принять законопроект, запрещающий рекламу, возможно, до конца года вот этот бешеный хайп на этом таро прекратится.



Пока никаких штрафов… Я просто предлагаю эту рекламу, информацию о услугах блокировать. То есть, Роскомнадзор будет блокировать все эти ресурсы».

Свинцов подчеркнул, что этот законопроект поддерживают как его коллеги-депутаты, Русская православная церковь, российская академия наук, так и основная часть граждан.