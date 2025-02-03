Законы, вступающие в силу в феврале

В феврале вступает в силу несколько законов и других правовых норм, которые касаются интернета, технологий и прав человека.

Введение единого стандарта профессиональной связи

С 1 февраля в России начнёт действовать единый стандарт профессиональной мобильной связи, в первую очередь раций. Стандарт разработан НИЦ «Телеком» на основе европейского открытого стандарта DMR. Его внедрение упростит кооперацию между ведомствами и службами, которые используют аппаратуру разных производителей — раньше такие рации были частично несовместимы друг с другом. Изменения затронут работников силовых структур, промышленных, топливно-энергетических и транспортных компаний, службы оказания скорой медицинской помощи, различных аварийных служб, волонтерских организаций и др.

Креативные индустрии получат поддержку

Креативные индустрии признали отдельным сектором экономики, занятые в этой сфере физлица и компании теперь могут претендовать на финансовую, имущественную, информационную поддержку. Такой закон от 08.08.2024 № 330-ФЗ вступает в силу 5 февраля.



Под креативной индустрией понимают экономическую деятельность, непосредственно связанную с созданием, продвижением на внутреннем и внешнем рынках, распространением или реализацией креативного продукта, который обладает уникальностью и экономической ценностью. Традиционно к сфере креативных индустрий относятся IT-сектор, кинематограф, архитектура и дизайн, создание игрушек и видеоигр, народное творчество и исполнительская деятельность.



Курировать развитие этой сферы будет Министерство экономического развития РФ.

Окончание срока подачи заявления на отсрочку от армии

5 февраля заканчивается срок подачи заявок на весеннюю отсрочку для IT-специалистов. Для жителей Крайнего Севера и приравненных к нему территорий прием заявлений закроется 6 марта. Подать заявление необходимо на сайте госуслуг, после этого работодатель должен до 9 февраля или 11 марта подтвердить данные и направить их в Минцифры.



На IT-отсрочку от призыва могут претендовать мужчины (граждане России) в возрасте от 18 до 30 лет (возраст на момент весеннего призыва, то есть с 1 апреля до 15 июля), которые получили соответствующее высшее образование и работают по трудовому договору полный день в аккредитованной IT-компании. Для получения отсрочки необходимо за год, предшествовавший началу призыва, не меньше 11 месяцев проработать в одной или нескольких аккредитованных компаниях. Также от срочной службы могут быть освобождены бывшие студенты, устроившиеся в IT-компании в течение года после окончания обучения.

Регионы получат конфискованные телефоны

Конфискованное имущество, ставшее орудием совершения или предметом административного правонарушения, можно будет передавать в собственность регионов. Такой закон от 8 августа 2024 года № 247-ФЗ вступает в силу 5 февраля.



Перечень имущества, подлежащего передаче, своим распоряжением от 12.09.2024 № 2503-р утвердило Правительство. В него, в частности, вошли бытовая химия, продовольствие и сельхозпродукция, телефоны, компьютерная и бытовая техника, лекарства и мебель.



Субъекты РФ смогут использовать такое имущество по целевому назначению, в том числе в качестве оказания гуманитарной помощи населению.

Видеосвязь арестованных с защитниками

Подозреваемые и обвиняемые, находящиеся в следственном изоляторе, получили возможность общаться с адвокатом также в режиме видео-конференц-связи. Такой закон от 08.08.2024 № 267-ФЗ вступает в силу 5 февраля.