Против Microsoft и OpenAI подан очередной иск

Группа газет, в том числе New York Daily News и Chicago Tribune, подала иск против Microsoft и OpenAI в федеральный суд Нью-Йорка.



Восемь изданий, принадлежащих MediaNews Group инвестиционной компании Alden Global Capital, заявили в иске, что компании незаконно скопировали миллионы их статей для обучения продуктам искусственного интеллекта, включая Copilot от Microsoft и ChatGPT от OpenAI.

Представители MediaNews утверждают, что OpenAI строит свой успех на чужой работе, и «почему-то считает, что не нужно платить за контент». Системы искусственного интеллекта ответчиков, по словам стороны обвинения, способны дословно воспроизводить тексты публикаций по запросу пользователей ChatGPT.

Газеты обеспокоены не только несанкционированным использованием их произведений; они также утверждают, что инструменты ИИ наносят коммерческий и конкурентный ущерб, распространяя ложные утверждения. Дело в том, что ChatGPT иногда добавляет информацию «от себя», приписывая её авторство реальным изданиям.

В качестве одного из примеров истцы приводят ложное утверждение о том, что дезинфицирующие средства могут вылечить COVID, хотя издания наоборот опровергают подобную информацию.

«Эти „галлюцинации“ подрывают репутацию газет», — утверждается в жалобе.

Это не первый случай возникновения претензий со стороны интернет-изданий к OpenAI и Microsoft. Аналогичные иски уже были поданы The New York Times, The Intercept, Raw Story и AlterNet.