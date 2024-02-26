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26 February 2024

В Европе создают команду по борьбе с ИИ-дезинформацией

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Meta, которая была признана в России экстремистской организацией и запрещена, запустила такую инициативу в преддверии июньских выборов в Европарламент.

Американская компания Meta, владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, а также мессенджером WhatsApp, объявила о создании специальной команды по борьбе с дезинформацией и злоупотреблениеми искусственным интеллектом (ИИ) в преддверии предстоящих выборов в Европейский парламент, которые состоятся в июне текущего года.

Быстрое развите генеративного искусственного интеллекта, который может создавать текст, изображения и видео за считанные секунды, вызвало опасения, что новая технология может быть использована для срыва крупных выборов.

«По мере приближения выборов мы активизируем центр информации о них для идентификации потенциальных угроз и противодействия им в реальном времени», – пояснили в Meta.

Противодействовать ложной информации, операциям влияния и рискам, связанным со злоупотреблениями при использовании генеративного ИИ, будут специалисты компании в сфере разведки, аналитики, разработки, исследований, политики в отношении контента и юриспруденции.

Meta в настоящий момент сотрудничает с 26 «независимыми организациями, занимающимися проверкой фактов на территории ЕС», анализируя материалы на 22 языках. Компания намерена заключить партнёрство с ещё тремя подобными организациями в Болгарии, Словакии и Франции.

Напомним, Тверской районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры в марте 2022 года признал Meta «экстремистской организацией». Её деятельность запрещена на территории РФ.

выборы искусственный интеллект фейки Евросоюз Meta

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