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30 June 2025

МВД меняет критерии блокировки наркотического контента

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
По мнению экспертов, существующие правила слишком широкие, поэтому под запрет попадают любые упоминания химических соединений, даже если их наркотический эффект не доказан. Но при этом изменения хоть и делают формулировки точнее, потенциально они могут нести большую угрозу свободе слова.
Фото: Canva

Министерство внутренних дел разработало обновленные критерии для проведения экспертизы информационных материалов на предмет наличия сведений о наркотических и психотропных веществах. Документ, на который обратили внимание «Ведомости», размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас для обнаружения и блокировки запрещенной информации о наркотических средствах в интернете действует ведомственный приказ, который обновлялся в 2023 г.

В проекте приказа отсутствует упоминание о новых психоактивных веществах (НПВ), в то время как в текущем документе они присутствуют. Речь идёт о химических соединениях с наркотическим эффектом, не внесённых в официальные списки. В действующем приказе 2023 года эксперты должны были выявлять информацию не только о наркотиках и психотропах, но и о НПВ. Теперь — только о веществах, уже признанных запрещёнными. Причины отказа от НПВ в проекте не поясняются.

Адвокат Александр Зелинко считает, что прежняя формулировка была чрезмерно широкой и позволяла блокировать сайты за любые упоминания химических соединений, даже если их эффект не был доказан. Это вызывало жалобы со стороны научных ресурсов, аптек и химических магазинов. По его словам, отказ от НПВ — не отказ от борьбы, а смена тактики: теперь вещества быстрее признаются аналогами, и уже после этого попадают под блокировку.

Адвокат Константин Кудряшов подчёркивает, что юридической необходимости в термине НПВ не было: аналоги наркотиков и так приравнены к ним в уголовном праве. Более того, попытка ввести НПВ в нормативную базу могла бы создать перекос в Уголовном кодексе — наказание за сбыт НПВ было бы мягче, чем за сбыт классических наркотиков.

Изменения коснулись и формулировок: теперь эксперты будут оценивать не «содействие обороту», а «создание условий» для него. Расширен перечень признаков: добавлены сведения о маршрутах перемещения, местах произрастания и агротехнике наркосодержащих растений. Также утверждается структура экспертного заключения и требования к квалификации специалистов.

Юрист Станислав Селезнёв предупреждает: новые формулировки делают борьбу с наркотиками формально точнее, но потенциально опаснее для свободы слова — под блокировку может попасть любой текст, который покажется «формирующим интерес» или «создающим позитивный образ».

149-ФЗ 139-ФЗ наркотики критерии блокировки

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