Законопроекты о наказаниях за трэш-стримы приняты в I чтении

Госдума приняла в первом чтении два законопроекта, которые устанавливают наказание за трэш-стримы:

№506241-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в части установления ответственности за проведение трансляций в интернете, сопряженных с совершением противоправных деяний)»;

№506240-8 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации (в части усиления ответственности за совершение преступлений с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть „Интернет“))».

Первым документом дополняется статья 13.15 КоАП, вводятся административные штрафы в размере от 200 000 до 600 000 рублей с конфискацией оборудования, использованного для изготовления таких материалов. Для должностных лиц предусмотрены штрафы от 300 тыс. до 700 тыс. рублей.

Наказываться будут следующие деяния:

«Незаконное распространение в информационно- телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет" фото-, видеоматериалов с изображением противоправных деяний, совершенных с жестокостью, их последствий, призывы к совершению указанных деяний из корыстных, хулиганских побуждений, а равно по мотивам расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния».

В примечании к документу сказано, что эти положения не распространяются на произведения науки, литературы, искусства, имеющие историческую,художественную или культурную ценность, материалы зарегистрированных средств массовой информации, а также на фото-, видеоматериалы, предназначенные для использования в научных или медицинских целях, либо изучение которых предусматривается федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными образовательными программами. Под хулиганскими же побуждениями понимается совершение правонарушения в целях нарушения общественного порядка, выражающего явное неуважение к обществу.

Вторым законопроектом вносятся изменения сразу в несколько статей УК. Некоторые поправки делают стримы отягчающим обстоятельством, другими же вводятся сроки за нанесение повреждений разной тяжести с публичной демонстрацией совершаемых правонарушений, в том числе в СМИ и интернете. Наказания варьируются в зависимости от тяжести содеянного и могут предусматривать в том числе лишение свободы сроком до 10 лет.

Среди наиболее встречающихся в практике трэш-стримеров преступлений авторы законопроекта называют:

1. Убийство.

2. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

3. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

4. Умышленное причинение легкого вреда здоровью.

5. Побои.

6. Истязание.

7. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

8. Похищение человека.

9. Незаконное лишение свободы.

10. Использование рабского труда.

Примечательно, что в статью об угрозе убийством или причинения тяжкого вреда здоровью поправками вносятся разжигание по мотивам политической, социальной, национальной и религиозной ненависти.

В пояснительной записке также сказано:

«Совершение указанных преступлений с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно- телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет») значительно повышает общественную опасность этих деяний, поскольку посягает не только на жизнь и здоровье, свободу, честь и достоинства конкретных лиц, но также на общественную безопасность и общественный порядок, вводя данное преступное поведение в ранг допустимого и возможного для неограниченного круга лиц. Зрителями данных трансляций становятся преимущественно дети и молодые люди, как правило, с несформировавшейся психикой и ценностями. Трансляции формируют ощущение, что данные действия можно повторять, что уже сейчас повлекло случаи «подражательства» известным треш-стримерам».

Вместе с этими законопроектами также был внесён документ №506252-8 с поправками в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», но его рассмотрение отложено на февраль текущего года.

Перед голосованием выступил один из авторов законопроектов Артём Метелев, который кроме непосредственно трэш-стримов и преступных деяний, совершаемых во время таких трансляций, заявил, что стримеры вербуют людей и раскачивают общество.



У депутатов возникло множество вопросов к обоим законопроектам. В основном критиковались слишком размытые формулировки обоих документов, а коммунист Алексей Куринный предположил, что «съёмки с фронта попадут под действие новых норм и будут наказаны военкоры», на что Метелев ответил, что они сюда не подпадут, потому что обязательно должны быть хулиганские и незаконные мотивы.



Инициаторы законопроектов всё же согласились с критикой коллег и пообещали скорректировать обе инициативы ко второму чтению.



Фракция КПРФ отказалась поддерживать законопроект, касающийся КоАП, в остальном же депутатов-коммунистов предлагаемые новые нормы устраивают.



Первый законопроект был принят 341 голосом при двух воздержавшихся:





Законопроект, вносящий поправки в УК, принят 394 голосами при одном воздержавшемся: