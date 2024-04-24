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24 April 2024

Органы прокуратуры внедрят в свою работу искусственный интеллект

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
При этом генеральный прокурор Краснов уверен, что решение всё равно должен принимать человек.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / admnvrsk.ru / Canva AI

Генпрокурор Игорь Краснов заявил о том, что прокуроры будут использовать возможности нейросетей и искусственного интеллекта (ИИ) в своей работе:

«Я подписал план по внедрению и использованию технического искусственного интеллекта, нейронных сетей для работы прокурора. В деятельность органов прокуратуры он уже внедряется».

Краснов отметил, что возможности искусственного интеллекта «будут максимально использоваться», но заверил, что речи о замене человека не идёт.

«Мы с иностранными коллегами постоянно обсуждаем вопросы внедрения нейронных сетей в практическую деятельность органов прокуратуры. Мы практически все склоняемся, что решение должен принимать человек»,— добавил он.

искусственный интеллект Генпрокуратура нейросети прокуроры

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