Госдума одобрила признание любых зарубежных организаций «нежелательными»

Депутаты Госдумы приняли закон, который позволит признавать «нежелательными организациями» любые зарубежные организации, в том числе те, где учредители или участники — государственные органы другого государства.

Изменения вносятся в несколько законов, в том числе в закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России». Также приняты в первом чтении поправки в Уголовный кодекс и КоАП, которыми устанавливается ответственность за деятельность таких организаций.

Теперь за участие в деятельности любой нежелательной организации гражданам может грозить штраф до 500 тыс. руб. или лишение свободы до четырех лет, а за организацию её деятельности — до шести лет лишения свободы. Кроме того, закон предлагает ввести запрет въезжать в Россию иностранцам — участникам нежелательных организаций с госучастием.

Глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев подчеркнул, что правовой механизм защиты распространяется лишь на иностранные неправительственные организации, в то время как в распоряжении комиссии есть материалы об участии госструктур в деятельности, которая представляет угрозу безопасности страны. Речь идет о «разработке санкций, блокировании инвестиционных проектов, подготовке агентов влияния, вмешательстве в выборы, разжигании национальной розни и о многом другом».

Адвокат «ОВД-Инфо» Валерия Ветошкина отмечает:

«Во-первых, есть СМИ, которые учреждены государственными органами. Те же СМИ холдинга „Радио Свобода“ учреждены с помощью Госдепа, насколько я понимаю, и этот закон напрямую их касается. Вот только „Радио Свобода“ уже нежелательная. Во-вторых, есть точка зрения, что этот закон позволит признавать нежелательными те правительственные структуры, в которых Россия не состоит. Например, Совет Европы».

В настоящее время в перечне нежелательных организаций свыше 170 юрлиц, среди них западные правозащитные организации, исследовательские центры и СМИ.

«Изначально проект закона готовился под выборы, впрочем как и сам закон «О мерах воздействия», который в свое время появился для борьбы с теми организациями, защищавшие из-за границы права россиян в ходе избирательных процессов, — заявлял ранее киберадвокат Саркис Дарбинян. — Но мне кажется, депутаты с ним немного опоздали уже. Хотя тут может быть еще и второй смысл — в США скоро будут выборы, и если там снова прозвучат претензии к РФ по вмешательству в американский выборный процесс, российским властям будет, чем крыть, предъявив список организаций, которые, по их мнению, вмешивались в российские выборы».