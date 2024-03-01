Суд обязал NSO Group передать WhatsApp код своих шпионских программ

Суд в США обязал NSO Group передать код Pegasus и других своих шпионских программ сервису WhatsApp в рамках продолжающегося судебного процесса.



Решение судьи Филлис Гамильтон является большой юридической победой мессенджера, принадлежащего Meta (признана в России «экстремистской организацией» и запрещена). Иск был подан после того, как выяснилось, что шпионское ПО компании использовалось против 1400 пользователей WhatsApp в течение двух недель, сливая их личные переписки на сервера злоумышленников.

NSO Group занимается продажей своих продуктов иностранным правительствам после тщательной проверки. Решение судьи Филлис Гамильтон было принято несмотря на просьбу NSO освободить её от всех обязательств по предоставлению информации в связи с «различными ограничениями США и Израиля».



В итоге, компании NSO придётся предоставить WhatsApp все соответствующие программы для слежки за год до и после указанного двухнедельного периода, а также информацию о полной функциональности соответствующего шпионского ПО. Однако судья приняла решение в пользу NSO по другому вопросу: компания не будет обязана разглашать имена своих клиентов или информацию о своей серверной архитектуре на данный момент.



Решение суда стало значимым этапом в долгосрочной цели WhatsApp по защите своих пользователей от незаконных атак. Представитель WhatsApp подчеркнул важность понимания для шпионских компаний и других злоумышленников, что они могут быть пойманы и не смогут игнорировать закон. NSO Group отказалась комментировать решение суда, а сам судебный процесс продолжается.



Pegasus от NSO может взламывать мобильные телефоны, получая неограниченный доступ к звонкам, электронной почте, фотографиям, информации о местоположении и зашифрованным сообщениям без ведома пользователя. В 2021 году администрация Байдена внесла NSO в чёрный список, заявив, что действия израильского производителя шпионского ПО противоречат внешней политике и национальной безопасности США.



NSO продаёт своё шпионское ПО правительственным клиентам по всему миру, заявляя, что агентства, использующие его, несут ответственность за способы его применения. С помощью Pegasus разные правительства следят за диссидентами в своих странах, журналистами и общественными деятелями. Известно, что по крайней мере 180 журналистов из 20 стран подверглись слежке с помощью этого ПО.