NY Times подает в суд на OpenAI и Microsoft за нарушение авторских прав

Газета The New York Times (NYT) подала иск в окружной суд Нью-Йорка к Microsoft и OpenAI. Газета обвинила компании, стоящие за развитием чат-ботов, в нарушении авторских прав и несанкционированном использовании своих материалов для обучения систем искусственного интеллекта (ИИ).
Сообщается, что это первая крупная медиа-организация США, подавшая подобный иск. В жалобе сказано, что OpenAI и Microsoft пытаются «нажиться на огромных инвестициях NYT в её журналистику».
Также в своём иске газета заявила, что языковые модели ChatGPT и Bing Chat были созданы на «копировании и использовании миллионов новостных заметок, расследований, авторских колонок, обзоров и прочих материалов Times». При этом само издательство не давало разрешения на использование своих материалов для обучения чат-ботов, а Microsoft и OpenAI ничего за это не платили.
NYT сообщила, что ещё в апреле предложила Microsoft и OpenAI обсудить проблему, но переговоры оказались безрезультатными. Теперь газета требует от компаний компенсации. Точный размер суммы требуемых выплат в иске не приводится.
Это уже не первый прецедент, когда на создателей ИИ-сервисов подают в суд за нарушение авторских прав. Так, недавно группа из 11 авторов, включая лауреатов Пулитцеровской премии Тейлора Брэнча, Стэйси Шифф и Кая Бёрда (последний был соавтором книги «Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея»), присоединились к иску, который был подан в федеральный суд Манхэттена.
OpenAI и Microsoft отрицают обвинения в неправомерном использовании их работ в для обучения ИИ.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.