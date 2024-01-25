Суд поддержал Apple в деле против разработчика шпионского ПО Pegasus

Суд в Америке отклонил ходатайство израильской компании NSO Group, разработчика шпионского программного обеспечения Pegasus, которая протестовала против иска Apple. Корпорация обвинила NSO в нарушении законов из-за заражения устройств шпионским ПО. Просьба NSO Group отклонить иск Apple основывалась на том, что Apple должна была подать иск в Израиле, родной юрисдикции NSO, и что сама Apple якобы не пострадала.

«Цель CFAA по борьбе со взломом полностью соответствует заявлениям Apple, и NSO не доказало обратного», — следует из заключения судьи.

Напомним, Apple подала иск против NSO Group в ноябре 2021 года. IT-гигант потребовал от суда навсегда запретить NSO использовать любое ПО, услуги или устройства Apple. В исковом заявлении утверждается, что установка шпионской программы без ведом и согласия жертв нарушила американский закон о компьютерном мошенничестве и злоупотреблении (CFAA), а также закон Калифорнии о недобросовестной конкуренции и условия использования облачного сервиса iCloud.

Несмотря на утверждения NSO Group, что компания продаёт своё ПО только правительствам и только для расследования терроризма, ПО Pegasus неоднократно использовалось для шпионажа за журналистами, активистами, дипломатами и политиками. Например, в сентябре 2023 года стало известно, что Pegasus обнаружили на iPhone Галины Тимченко, генерального директора издания «Медуза». В последние годы Pegasus применяли в таких странах, как Испания, Греция, Мексика, Польша, Армения, Венгрия, Сербия и т.д.

Представитель NSO Group заявил, что компания продолжит бороться, поскольку технология, о которой идёт речь, имеет важное значение для правоохранительных и разведывательных органов в контексте обеспечения общественной безопасности.