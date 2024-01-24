Конфискации за высказывания «против безопасности РФ» одобрены в I чтении

Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект №533912-8 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в части уточнения ответственности за преступления против безопасности Российской Федерации)», который был разработан при участии депутатов всех фракций.

Новыми поправками предлагается кофисковывать имущество за:

распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации (статья 207.3 УК);

публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК);

публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности Российской Федерации (статья 280.1 УК);

публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации (статья 280.3 УК);

публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (статья 280.4 УК);

призывы к введению санкций в отношении Российской Федерации и ее граждан (статья 284.2 УК);

оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов (статья 284.3 УК);

реабилитация нацизма (статья 354.1 УК).

Также это коснётся правонарушений, связанных с диверсионной деятельностью.

Деньги и другое имущество будет конфисковываться, если оно получено в результате вышеперечисленных правонарушений. Либо если эти средства направлены на ведение такой деятельности.

С докладом выступила депутат Ирина Яровая, заявившая, что необходимо принимать дополнительные меры по защите безопасности страны «против тех, кто вступает в сговор с нацистскими и другими преступниками».



Депутат долго говорила об опасности терроризма, после чего сказала, что по новые поправки предлагают приравнять к нему в данном вопросе все преступления, которые направлены против безопасности РФ. По её словам, этого требовали в том числе избиратели, что есть такой запрос от российского общества.



Кроме конфискации имущества, предлагается лишать правонарушителей государственных наград.



10 министерств участвовало в правительственном отзыве, отметила Яровая. Верховный суд также поддержал законопроект.

Затем пришла очередь для вопросов от фракций.



Депутат от КПРФ Николай Арефьев выразил сомнения в необходимости принятия нового законопроекта, когда существует проблема неправомерного использования законодательства о финансировании терроризма:

«Людей ни за что и ни про что сажают в тюрьму, и на очень долгий срок».

Коммунист отметил, что силовики манипулируют этими нормами, не удосуживая себя предоставлением доказательств того, что получивший деньги человек является террористом. По его словам, у него скопилось множество писем от адвокатов.



Яровая ответила в очень резкой манере, видимо, так разволновавшись, что даже оговорилась:

«Вы определитесь — вы работаете в адвокатской конторе или руководствуетесь буком, дуком... буквой и духом закона и защитой интересов граждан? Задача адвокатов — за деньги оправдывать преступников».

В итоге депутат-коммунист ответа по сути так и не получил. Ирина Яровая заявила, что уже есть механизм определения принадлежащих к террористическим и экстремистским организациям граждан, который выработан Росфинмониторингом.



Большинство же депутатов высказывались за принятие законопроекта, в высказываниях многих красной линией проходила Украина и некие финансируемые Западом экстремисты.



Депутат от «Справедливой России — За правду» Олег Нилов предложил пойти дальше и ввести в законодательство необходимость проверки всех родственников людей, которые выступают против безопасности государства. Примерно такой же точки зрения придерживается представитель ЛДПР Андрей Луговой. По его словам, на родственников могут переписать имущество, поэтому необходимо ужесточение законодательства.



Подытоживая дискуссию, председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что у России нет других инструментов, чтобы воздействовать на тех, кто из-за границы дискредитирует армию:

«Конфискация коснётся всех, кто бьёт по нашим солдатам. Конфискация!»

По его словам, такие меры поддерживает большинство населения страны — «это показали опросы».

Законопроект в итоге был принят в первом чтении 395 голосами за, против было трое парламентариев:

Через неделю к законопроекту должны будут поступить поправки.