Принимать решения о блокировке пиратских «зеркал» будет Роскомнадзор

Госдума в I чтении приняла законопроект №537002-8 «О внесении изменений в статью 15-6-1 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (в части уточнения порядка ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением авторских и смежных прав)», который должен упростить процедуру ограничения доступа к «зеркалам» (дубликатам) пиратских сайтов. Одним из авторов документа выступил председатель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.



В данный момент блокировка происходит таким способом: при обнаружении в интернете копии пиратского сайта, информация об этом направляется в Минцифры, которое в течение суток принимает мотивированное решение о признании данного ресурса копией заблокированного сайта («зеркалом»), направляя затем копию решения владельцу сайта и в Роскомнадзор. Далее РКН в течение суток обязан обеспечить взаимодействие с хостерами, операторами связи и поисковиками, которые, в свою очередь, в течение суток после получения от надзорного ведомства соответствующей информации, должны ограничить доступ к копии пиратского ресурса и прекратить выдачу сведений о нём в поисковой системе.



Законопроектом полномочия по принятию такого решения передаются от Минцифры Роскомнадзору.



Кроме того, инициативой предлагается распространить на все поисковые системы обязанность удалять из поисковой выдачи такие сайты. Сейчас, как уточнил Хинштейн, это обязаны делать только поисковики, распространяющие рекламу в российском сегменте интернета.

Поскольку Google официально приостановил рекламную деятельность на территории РФ, текущая формулировка позволяет ему не соблюдать эти требования, а значит — помогать интернет-пиратам, считает депутат Антон Горелкин:

«Считаю, что эта мера не только защитит российских пользователей от опасного и деструктивного контента, который пираты проталкивают вместе с голливудскими новинками, но и даст возможность российским онлайн-кинотеатрам делать еще более интересные продукты и совершенствовать свои платформы».

С докладом перед голосованием выступил депутат Хинштейн. Он снова напомнил об особенностях блокировки таких сайтов решением Минцифры и попросил депутатов напрямую передать эти полномочия Роскомнадзору.



Он также поздравил с 30-летием Рунета, но напомнил «о том, что интернет при всех плюсах имеет также и минусы, связанные с безопасностью, которые надо решать».



Коллеги задали вопрос, касающийся возможного неисполнения этого закона поисковиками, в частности — зарубежными. На это Хинштейн ответил, что в таких случаях уже другими принятыми ранее нормами предусмотрена ответственность, которая будет применена к владельцам поисковых платформ.



Другой вопрос касался клонов известных сайтов, к примеру, связанных с популярными артистами, где могут продаваться билеты на концерты, о которых сами исполнители даже не знают. Хинштейн заявил, что с такими уже давно борются, это относится к категории фишинговых сайтов, а не пиратских «зеркал».



Законопроект в итоге приняли единогласно в первом чтении.