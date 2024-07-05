Минцифры планирует создать платформу коммерческих согласий

В России с 1 ноября 2024 года может начать работу Платформа коммерческих согласий на базе Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Соответствующий проект постановления Правительства опубликован Минцифры на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.



С помощью этой платформы можно будет давать или отзывать согласие на передачу гражданами своих персональных данных из одной финансовой организации в другую.



ЕСИА — это государственный ресурс, который обеспечивает идентификацию и аутентификацию пользователей в электронном виде. С помощью этой системы граждане могут получить доступ к различным ресурсам, социальным сетям, электронному документообороту и многому другому.



Проектом постановления предлагается установить, что в случае ‎если организация финансового рынка взаимодействует с подсистемой платформы согласий ЕСИА, физическое ‎лицо вправе для выдачи финансовым организациям согласия (отзыва согласия) ‎на обмен между ними данными использовать указанную платформу, ‎ сказано в пояснительной записке к документу.



Там также указывается, что изменения будут способствовать финансовым организациям в развитии цифровых каналов предоставления услуг в целях повышения качества их оказания ‎и сокращения клиентского пути, а также повышению разнообразия, качества и доступности банковских услуг и осуществляемого в рамках их предоставления информационного обмена.



Согласие на передачу данных будет храниться в ЕСИА, а также отображаться в личном кабинете на «Госуслугах».



Нововведения коснутся кредитных, страховых, микрофинансовых организаций, операторов финансовых платформ, профессиональных участников рынка ценных бумаг.