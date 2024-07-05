Минцифры планирует создать платформу коммерческих согласий

В России с 1 ноября 2024 года может начать работу Платформа коммерческих согласий на базе Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Соответствующий проект постановления Правительства опубликован Минцифры на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
С помощью этой платформы можно будет давать или отзывать согласие на передачу гражданами своих персональных данных из одной финансовой организации в другую.
ЕСИА — это государственный ресурс, который обеспечивает идентификацию и аутентификацию пользователей в электронном виде. С помощью этой системы граждане могут получить доступ к различным ресурсам, социальным сетям, электронному документообороту и многому другому.
Проектом постановления предлагается установить, что в случае если организация финансового рынка взаимодействует с подсистемой платформы согласий ЕСИА, физическое лицо вправе для выдачи финансовым организациям согласия (отзыва согласия) на обмен между ними данными использовать указанную платформу, сказано в пояснительной записке к документу.
Там также указывается, что изменения будут способствовать финансовым организациям в развитии цифровых каналов предоставления услуг в целях повышения качества их оказания и сокращения клиентского пути, а также повышению разнообразия, качества и доступности банковских услуг и осуществляемого в рамках их предоставления информационного обмена.
Согласие на передачу данных будет храниться в ЕСИА, а также отображаться в личном кабинете на «Госуслугах».
Нововведения коснутся кредитных, страховых, микрофинансовых организаций, операторов финансовых платформ, профессиональных участников рынка ценных бумаг.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.