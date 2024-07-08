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8 July 2024

Госкомпаниям запретят разрабатывать ПО, отечественные аналоги которого уже есть на рынке

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Это одно из большого пакета поручений Минцифры и Минфину, которые дал глава кабмина по итогам конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).
Фото: «Ведомости»

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал поручения по итогам IX конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

Правительство планирует снизить расходы предприятий и компаний при реализации комплексных проектов по внедрению российского программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов и ввести федеральный инвестиционный налоговый вычет. Проработать возможность его введения поручено Минцифры и Минфину.

Минцифры в ходе формирования национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» поручено предусмотреть ряд других мер для стимулирования перехода на отечественную технику и софт. В их числе – запуск грантовой поддержки особо значимых проектов предприятий по пилотному внедрению российских программных решений. Министерству поручено предусмотреть льготное кредитование предприятий и компаний для приобретения современного российского ПО, а также строительства центров обработки данных для оказания коммерческих услуг.

Минцифры совместно с заинтересованными ведомствами должно обеспечить создание отраслевых полигонов для тестирования и апробации новых отечественных программных решений на базе компаний, входящих в состав индустриальных центров компетенций.

Для улучшения качества отечественного ПО планируется разработка методики оценки функциональной и технической зрелости российских отраслевых программных решений по сравнению с ведущими зарубежными аналогами. Этой работой будет заниматься Минцифры.

Минэкономразвития, Минфину, Минпромторгу и Минцифры поручено проработать запрет для госкорпораций и госкомпаний разрабатывать общесистемное и базовое ПО, отечественные аналоги которого уже представлены на российском рынке.

Минцифры и ФАС проведут совместный мониторинг стоимости российских программных продуктов. Он охватит период с 2021 по 2024 год. На основе анализа этой динамики будут проработаны предложения о возможных механизмах государственного контроля и регулирования цен на такую продукцию в рамках госзаказа.

Минцифры и Минфин должны проработать вопрос о введении обязательных нормативов для госкомпаний и госкорпораций по доле закупок услуг и сервисов у коммерческих операторов облачной инфраструктуры. Помимо этого, чтобы попасть в реестр российского ПО, отдельные категории отечественных программ должны будут иметь версии в виде облачных сервисов.

Оценить принимаемые меры поможет организация мониторинга уровня технологической независимости и информационной безопасности в промышленности.

Планируется создать единую цифровую платформу для дополнительного образования школьников и студентов. Реализацией этой инициативы займутся Минцифры и Минобрнауки. Платформа будет создаваться совместно с ведущими IT-компаниями.

Предполагается расширить участие компаний и предприятий IT-отрасли в образовательной деятельности. В перечне обязательных условий для аккредитации организаций в сфере информационных технологий появится пункт о безвозмездном предоставлении собственного программного обеспечения вузам для организации образовательного процесса. Предоставляемый софт должен быть зарегистрирован в едином реестре российского ПО. Также обязательным условием для аккредитации станет стажировка студентов вузов на предприятии или в компании.

Планируется продолжение реализации проекта, в ходе которого студенты 100 вузов будут получать дополнительную квалификацию на «цифровых кафедрах» в рамках инициативы «Подготовка кадров для ИТ».

Развитию кадрового потенциала будет способствовать создание национальной системы подтверждения компетенций разработчиков программного обеспечения. Эта задача поставлена перед Минцифры и Минтрудом.

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