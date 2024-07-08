Госкомпаниям запретят разрабатывать ПО, отечественные аналоги которого уже есть на рынке

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал поручения по итогам IX конференции «Цифровая индустрия промышленной России».



Правительство планирует снизить расходы предприятий и компаний при реализации комплексных проектов по внедрению российского программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов и ввести федеральный инвестиционный налоговый вычет. Проработать возможность его введения поручено Минцифры и Минфину.



Минцифры в ходе формирования национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» поручено предусмотреть ряд других мер для стимулирования перехода на отечественную технику и софт. В их числе – запуск грантовой поддержки особо значимых проектов предприятий по пилотному внедрению российских программных решений. Министерству поручено предусмотреть льготное кредитование предприятий и компаний для приобретения современного российского ПО, а также строительства центров обработки данных для оказания коммерческих услуг.



Минцифры совместно с заинтересованными ведомствами должно обеспечить создание отраслевых полигонов для тестирования и апробации новых отечественных программных решений на базе компаний, входящих в состав индустриальных центров компетенций.



Для улучшения качества отечественного ПО планируется разработка методики оценки функциональной и технической зрелости российских отраслевых программных решений по сравнению с ведущими зарубежными аналогами. Этой работой будет заниматься Минцифры.



Минэкономразвития, Минфину, Минпромторгу и Минцифры поручено проработать запрет для госкорпораций и госкомпаний разрабатывать общесистемное и базовое ПО, отечественные аналоги которого уже представлены на российском рынке.



Минцифры и ФАС проведут совместный мониторинг стоимости российских программных продуктов. Он охватит период с 2021 по 2024 год. На основе анализа этой динамики будут проработаны предложения о возможных механизмах государственного контроля и регулирования цен на такую продукцию в рамках госзаказа.



Минцифры и Минфин должны проработать вопрос о введении обязательных нормативов для госкомпаний и госкорпораций по доле закупок услуг и сервисов у коммерческих операторов облачной инфраструктуры. Помимо этого, чтобы попасть в реестр российского ПО, отдельные категории отечественных программ должны будут иметь версии в виде облачных сервисов.



Оценить принимаемые меры поможет организация мониторинга уровня технологической независимости и информационной безопасности в промышленности.



Планируется создать единую цифровую платформу для дополнительного образования школьников и студентов. Реализацией этой инициативы займутся Минцифры и Минобрнауки. Платформа будет создаваться совместно с ведущими IT-компаниями.



Предполагается расширить участие компаний и предприятий IT-отрасли в образовательной деятельности. В перечне обязательных условий для аккредитации организаций в сфере информационных технологий появится пункт о безвозмездном предоставлении собственного программного обеспечения вузам для организации образовательного процесса. Предоставляемый софт должен быть зарегистрирован в едином реестре российского ПО. Также обязательным условием для аккредитации станет стажировка студентов вузов на предприятии или в компании.



Планируется продолжение реализации проекта, в ходе которого студенты 100 вузов будут получать дополнительную квалификацию на «цифровых кафедрах» в рамках инициативы «Подготовка кадров для ИТ».



Развитию кадрового потенциала будет способствовать создание национальной системы подтверждения компетенций разработчиков программного обеспечения. Эта задача поставлена перед Минцифры и Минтрудом.