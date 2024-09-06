Роскомнадзор опубликовал, а затем удалил порядок регистрации блогеров-«десятитысячников»

Роскомнадзор представил порядок формирования и ведения перечня персональных страниц пользователей социальных сетей с аудиторией более 10 000 подписчиков. Соответствующий документ надзорное ведомство опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов, но через какое-то время проект приказа исчез.





Однако сам документ уже успели сохранить пользователи и СМИ. Вот что из него следует: для ведения указанного реестра Роскомнадзору нужно будет предоставлять наименование и указатель персональной страницы в социальной сети, а также информацию о пользователе и аудитории страницы.



В документе уточняется, что гражданам России нужно будет предоставить свои фамилию, имя и отчество, юридическим лицам — полное и сокращенное наименование, организационно-правовую форму, основной государственный регистрационный номер, ИП — ФИО, основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.



Иностранным гражданам нужно будет предоставить свои ФИО и страну проживания, а для зарубежных организаций — полное и сокращенное наименование, страну регистрации, налоговый идентификатор и (или) идентификатор в торговом реестре страны регистрации.



Также ведомству нужно будет сообщить информацию об абонентских номерах и адресах электронных почт, которые владельцы таких каналов использовали при их создании.



Кроме того, РКН предлагает вносить IP-адрес, с которого пользователь соцсети и администратор зарегистрировались, а также IP-адреса, с которых создали страницу и ведут её.



По проекту, пользователи смогут направлять сведения на сайте РКН или электронную почту. После получения служба в течение недели проверит достоверность данных, а затем в течение трёх дней примет решение о включении страницы в реестр. Ещё три дня у регулятора будет, чтобы уведомить об этом владельца страницы. При изменении сведений пользователи должны уведомить об этом РКН.



Проектом предусмотрено исключение из реестра: если были нарушены положения федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», если пользователь удалил страницу или количество подписчиков стало меньше 10 тысяч. Повторно попасть в реестр можно.



Предлагаемая дата вступления приказа в силу — 1 ноября 2024 года. С этой же даты вступит в силу и закон, который обяжет блогеров с аудиторией от 10 тысяч подписчиков подавать данные о себе в Роскомнадзор.