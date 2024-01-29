Россию накрыла региональная бессвязность

В России сразу в нескольких регионах примерно в один и тот же промежуток времени возникли проблемы со связью. Где-то была нарушена работа популярных приложений для общения, а где-то в целом «падала» связь, и такие сбои продолжались не часами, а по несколько дней.

Один из самых долгих сбоев отмечен в Республике Саха (Якутия). С 23 по 27 января там не работали WhatsApp и Telegram. В связи с чем это было связано, можно только предполагать, но вполне возможно, это было попыткой властей как-то повлиять на вспыхнувшие в республике протесты после убийства местного жителя. Шатдауны давно уже стали средством цензуры во время митингов и другий акций, причём далеко не только в России.

Официально же Мининноваций Якутии заявляли о неких сбоях, не объясняя причин, а замминистра Минцифры республики Андрей Суслов, в свою очередь, назвал происходящее профилактическими работами, которые якобы проводил Роскомнадзор. Блокировка обоих мессенджеров в республике длилась как минимум 4 дня, после чего их работа была восстановлена.

Стоит заметить, WhatsApp для Республики Саха имеет очень важно значение. Ещё в 2015 году было отмечено, что это самый популярный там мессенджер. В давном регионе интернет местами очень слабый, поэтому WhatsApp ввиду его простоты стал основным методом коммуникаций, и в якутском даже появилось специальное слово — «басаап». С его помомщью жители республики обмениваются новостями, совершают заказы такси, правоохранители сообщают журналистам сводки о происшествиях, простые люди просят помощи в форс-мажорных ситуациях (например, покрасить забор немощной старушке или отбуксировать машину, заглошнувшую на немноголюдной трассе в мороз).

Естественно, блокировка мессенджера не могла не вызвать регионального социально-экономического коллапса. Депутат Госдумы Сардана Авксентьева возмутилась: из-за отключения WhatsApp попавшие в аварию на трассе автомобилисты не могут сообщить спасателям, и могут замёрзнуть насмерть, кроме того, остановились рабочие процессы — нельзя оплатить проезд в автобусе, возникают проблемы с оплатой покупок в магазинах.

«Жители Якутии массово устанавливают VPN, потому что для них мобильный интернет — это даже не "базовое право", а вопрос жизни и смерти», – справедливо отмечают СМИ.

Но проблемы с доступом к популярным мессенджерам уже 24 января были зафиксированы не только там, — на их недоступность жаловались также пользователи из Приморья, Хабаровского края, Московской и Волгоградского областей, Камчатки, Сахалина, Санкт-Петербурга. То есть географически сбои имели достаточно широкий охват.

Владивосток, Хабаровск, Камчатка, Забайкалье сообщали, что сервисы не работают с мобильного интернета, но всё налаживается, если включить VPN.

Ещё один регион пострадал от шатдаунов, но раньше примерно на неделю. 17 января текущего года в городе Баймак (Республика Башкортостан) состоялось судебное заседание по делу защитника шиханов Куштау Фаиля Алсынова (Алчинова).



В ночь перед судом появились сообщения о сбое в работе WhatsApp в Башкортостане. Также в радиусе нескольких километров от здания Баймакского районного суда практически полностью заглушили интернет. VPN-сервисы восстановить доступ не помогали.

Но шатдауны зацепили не только Баймак. На проблемы в работе мессенджеров жаловались в том числе жители Уфы. Сотрудник одной из телекоммуникационных компаний заявил в разговоре с Forbes, что «Роскомнадзор на протяжении трех дней блокирует WhatsApp в Башкортостане с помощью технических средств противодействия угрозам, установленных на сетях операторов». Он добавил, что с 18 января блокировке подвергается и Telegram, который не удается заблокировать точечно в одном регионе, из-за чего проблемы с доступом к мессенджеру могут испытывать пользователи в разных частях страны.

«Роскомсвобода» в разговоре с нашими подписчиками из Башкортостана выяснила, что в Уфе мессенджеры стали блокировать в день намеченной в центре города акции протеста:

«В городе Вотсап глючит без ВПН. На площадь Салавата Юлаева вышло около 500 [человек]. Постояли и разошлись».

Другой наш подписчик пожаловался на проблемы с Telegram и с мобильным интернетом в целом, но локально — только в цетре Уфы, рядом с местом проведения акции. Спустя же более, чем неделю он нам сообщил, что всё равно «связи толком нет»:

«Проблемы имеют место быть — дозвониться по Тг невозможно. Сообщения, грубо говоря, приходят спустя час».

По его словам, с VPN всё работает, но гаджеты «греются безумно» и быстро садятся батареи.

На днях власти Псковской, Новгородской, а позже и Ленинградской областей анонсировали отключение мобильного интернета с 25 по 30 января. Из-за этого невозможно было воспользоваться службами такси, интернет-банками и другими зависящими онлайн-сервисами.

Изначально это объяснялось некими «техническими работами», но при этом операторы связи оказались не в курсе происходящего. В частности, «Билайн» обратился в пользователям:

«Услуги связи в сети 4G в настоящее время недоступны по независящим от нас причинам. Ждём восстановления работы».

Обычно настройка параметров сети проводится без отключения сети, особенно в ночное время, заявил источник Forbes на телекоммуникационном рынке.

Источник «Ъ» предположил, что отключение происходило из-за «установки антидроновых систем», поскольку атаки БПЛА обычно происходят по ночам. Также это совпало с приездом в Северную Столицу Владимира Путина и Алексагдра Лукашенко.

Источник в РБК связывает отключение интернета как раз с последним событием, а также добавил:

«Перебои со связью и экстренное глушение интернета допускается в этих регионах и в дневное время, в случае если поступит соответствующее распоряжение».

Когда происходит в достаточно короткий промежуток времени такой масштабный сбой практически по всей стране, думать о каких-то случайных совпадениях, никак не связанных с протестами или другими значимыми событиями в регионах, было бы, пожалуй, достаточно наивно.



«Отдельные чиновники уже дали понять, что это некие „профилактические работы, согласованные с РКН“, – отмечает руководитель «Роскомсвободы» Артём Козлюк относительно сложившейся ситуации в целом. – Наверняка тестируют оборудование по торможению трафика через установленные на стороне операторов связи системы глубокого анализа пакетов, введенные по закону о „суверенизации Рунета“. И, скорее всего, да, это связано с локальными протестами. Власти могут применять такие блокировки в любой политически конъюнктурный момент. В какие-то ключевые моменты народной активности в разных регионах. Скорее всего, такие шатдауны (как отдельных сервисов, так и всего интернета) будут локальными, на уровне города, района, может быть, региона. Но вряд ли долговременными: долгие масштабные простои уже будут иметь экономические и социальные последствия».

Также уже стали привычными сообщения о недоступности того или иного популярного VPN-сервиса, но в условиях, когда ограничивается доступ к мессенджерам, проблема приобретает дополнительную остроту. Приходится констатировать, что такая политика всё больше подводит россиян к информационной изоляции, сопряжённой не только с нарушением их прав на свободу слова, выражений и обмена информацией, но также и права на жизнь, как это показал шатдаун в Якутии.