Беркович и Петрийчук признаны виновными в «оправдании терроризма»

2-й Западный окружной военный суд в Москве вынес приговор по «Театральному делу», в котором режиссёр Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук обвинялись по статье об «оправдании терроризма» (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Поводом для возбуждения дела стала опубликованная в интернете видеозапись читки пьесы «Финист ясный сокол». Обеим женщинам назначили по 6 лет колонии общего режима.

Накануне финального рассмотрения дела сторона обвинения запросила для обеих девушек по 6 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, на срок четыре года.

Беркович и Петрийчук задержали в мае 2023 года из-за поставленного режиссером спектакля по пьесе «Финист Ясный Сокол». В нём, в частности, показаны истории женщин, которые знакомились в социальных сетях с представителями радикального ислама и уезжали к ним в Сирию. По версии следствия, в постановке содержались признаки оправдания терроризма и идеологии «Исламского государства» (ИГИЛ, запрещённая в России террористическая организация).

Задержанные девушки неоднократно отвергали обвинения. Беркович называла целью постановки профилактику терроризма, подчеркивая, что сама «ничего, кроме осуждения или отвращения», к терроризму не испытывает. В защиту фигуранток выступили многие деятели культуры, в том числе актеры Ксения Раппопорт и Вениамин Смехов. Последний также заявил, что в постановке нет оправдания терроризма, наоборот, это спектакль-предупреждение.