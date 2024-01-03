Дайджест декабрьских преследований за слова: политики и активисты

Представляем первый декабрьский дайджест преследований россиян за онлайн-десятельность. Традиционно он посвящён политикам и активистам, второй будет про блогеров и творческих людей, третий расскажет о том, как наказывали граждан, далёких от публичности.

Административные наказания и внесение в «иноагенты»

Декабрь начался с весьма абсурдного события: за неисполнение законодательства об «иностранных агентах» были оштрафованы политики Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза, которые чисто физически не могут ставить никаких иноагентских плашек ни в каких социальных сетях и других публикациях, поскольку в данный отбывают тюремные сроки (соответственно 8,5 и 25 лет). Естественно, оба они не могут ничего выкладывать в интернете, тем не менее, на Яшина наложили штраф в 45 тысяч рублей, на Кара-Мурзу — 50 000 руб. О Яшине мы ещё расскажем далее в этом тексте.

Минюст РФ внёс в единый реестр «иностранных агентов» проект «Ковчег» и его основательницу Анастасию Буракову. Проект помогает желающим покинуть Россию. Включение Бураковой в реестр Минюст РФ объяснил тем, что она выступала против «спецоперации», а также «распространяла недостоверную информацию» о решениях российских властей.



Также в список «иностранных агентов» министерство внесло социолога Игоря Эйдмана. Его также включили из-за «недостоверной информации» и «поддержки ВСУ». Кроме этого, поводом для включения в реестр Эйдмана и Бураковой стало их участие в создании и распространении материалов других «иностранных агентов».

Волжский районный суд города Саратова оштрафовал на местного активиста и одного из администраторов Telegram-канала «Непреклонск» Александра Стрыгина на 15 тысяч рублей по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе).



Причиной для возбуждения административного дела стал сатирический пост о том, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов якобы рад гибели Евгения Пригожина и «вагнеровцев». Возбуждение ненависти к губернатору как раз и увидели жалобщики из Северной столицы. На активиста был составлен протокол, который затем «ушёл» в Саратов — по месту его жительства.

Суд в Москве оштрафовал полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова по административной статье о «дискредитации» армии на 50 тысяч рублей. Летом на него был наложен штраф по этой же статье в 40 тыс. руб. Отставному офицеру также может грозить уголовное дело за его высказывания.

Минюст внёс в реестр «иностранных агентов» депутата горсовета Новосибирска Хельгу Пирогову. В данный момент она проживает за рубежом и, судя по всему, своих «иноагентских» обязанностей выполнять не собирается.

Московские суды оштрафовали Михаила Ходорковского и Михаила Светова за несоблюдение «иноагентской» маркировки.



Ходорковскому Мещанский суд Москвы назначил штраф в 50 тысяч рублей, а политика Михаила Светова Савёловский суд оштрафовал на 50 тысяч.

Петербургского пикетчика Дмитрия Кузьмина начали судить за его посты двухлетней давности. Выступая на заседании, адвокат Олеся Васильченко заявила ходатайство о вызове в суд лейтенанта полиции Сидоренко и майора Козакова. Именно они нашли на странице в «ВК» с названием профиля «Дмитрий Кузьмин» четыре поста, которые, по мнению следствия, «дискредитируют армию РФ».

«Мне хотелось бы, чтобы эти сотрудники объяснили, каким образом они определили принадлежность именно моего подзащитного к данной странице "Вконтакте"», — пояснила свою просьбу адвокат.

Суд удовлетворил ходатайство и отложил слушание дела на 17 января 2024 года, чтобы обеспечить явку свидетелей.



Первый вменяемый Кузьмину пост был размещен 24 февраля 2022 года, еще до появления закона о «дискредитации» армии. По мнению адвоката Васильченко, в деле вовсе отсутствует состав правонарушения. Она обратила внимание на то, что многочисленные задержания Кузьмина начались именно после его пикетов в поддержку политзаключенных.

На екатеринбургского градозащитника Олега Букина составили протокол за «дискредитацию армии». О протоколе Букин узнал от журналистов.



Протокол появился из-за доноса уральского шансонье Александра Новикова, который нашёл в постах активиста «дискредитацию».



Причиной для доноса, по мнению Букина, стала его деятельность. Из-за заявления эксперта дом на улице Малышева, 38, в котором у Новикова есть помещения, признали памятником архитектуры. Певец пытался оспорить решение в суде, но проиграл.

В итоге Ленинский районный суд оштрафовал активиста на 30 тысяч рублей.

В реестр «иноагентов» попал также наш коллега и друг — глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян. Как считает сам юрист:

«Это человеконенавистническая политика родной страны, которая закрывает рты несогласным и сомневающимся. Это жесточайшее поражение в правах и возложение множества новых обязанностей и потенциальная уголовка».

Он также пообещал обратиться в суд, чтобы оспорить этот сомнительный во всех смыслах статус.



«А я еще жестче буду бороться против вашей цензуры и слежки. Мы ее не принимаем и никогда не согласимся», – подытожил Саркис Дарбинян.

На жительницу села Софьино Раменского городского округа (Московская область) Марину Сметанникову составили протокол по митинговой статье (ст. 20.2 КоАП) из-за записи видеообращения к президенту.



К Елене Максименко, которая также живет в этом селе, из-за ролика приходила полиция и требовала дать объяснения, хотя женщина даже не участвовала в съемках.



Ранее двенадцать местных жителей, пенсионеры и матери, собрались, чтобы снять ролик и отправить его на «Прямую линию с Владимиром Путиным», которая состоялась в середине декабря. В руках они держали плакаты. Сельчане требовали построить школу и детский сад.

Уголовное преследование

В федеральный розыск объявлен «Омского гражданского объединения» и ЛГБТ-активист Николай Родькин. Затем его внесли в реестр террористов и экстремистов. Причины преследования неизвестны. Родькин активно ведёт деятельность в соцсетях, в том числе часто высказывается на темы о ЛГБТ и жёстко критикует российские власти.

На экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова составили протокол о «сотрудничестве с нежелательной организацией» из-за участия в «Форуме свободной России». В материалах дела содержится онлайн-выступление политика на антивоенной конференции, которая проводилась в марте 2023 года, сообщил Гудков со ссылкой на своего адвоката. Мероприятие было организовано на площадке «Форума свободной России», признанного российскими властями «нежелательной организацией».



Гудкову грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей (ст.284.1 УК РФ). Оппозиционер заявил, что не будет выплачивать в штраф в случае соответствующего решения судьи. Позже стало известно, что МВД объявило Гудкова в розыск.

В Мосгорсуде начался судебный процесс над Игорем Гиркиным (Стрелковым) по делу о публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете (ч. 2 ст. 280 УК). Заседания суд постановил проводить в закрытом режиме. К ответственности Стрелкова привлекли за два поста в Telegram от 25 мая 2023 года, касались они довольствия бойцов и ситуации с Крымом.



Стрелков — один из самых известных участников событий на востоке Украины, начавшихся в 2014 года. В ноябре 2022 г. Гаагский суд признал Стрелкова виновным в уничтожении малазийского Boeing на территории самопровозглашённой «ДНР» в июле 2014 года.



Кроме этого, 7 декабря текущего года Мосгорсуд продлил меру пресечения Игорю Гиркину, оставив его ещё на 6 месяцев в СИЗО. Примечательно, что инициативная группа пытается выдвинуть Стрелкова в президенты России на выборах 2024 года.

В Тамбовской области ветерана четырех войн Олега Борисенко приговорили к шести годам условно и штрафу в 150 тысяч рублей по статьям 222 УК — незаконное хранение боеприпасов, а также статью 280.3 УК — «дискредитация» Вооружённых Сил Российской Федерации. Прокурор запрашивал 6 лет реального срока.

Уголовные дела на экс-военнослужащего завели из-за хранения пороха в доме в Сосновке, который был куплен им 20 лет назад для охоты, а также из-за его <антиспецоперационных> высказываний. Кроме этого, он облил краской буквы Z и V, поскольку счёл их «схожими с символами нацистской Германии.

Студентке ВШЭ Марии Платоновой запросили 7 лет реального срока по делу о склонении к массовым беспорядкам в телеграм-чате «Что делать». Другому фигуранту дела, Дмитрию Чебанову, прокуратура запросила 11 лет колонии.



По версии обвинения, «группа лиц в составе не менее 11 участников из 7 субъектов РФ создали сеть телеграм-каналов, направленных на организацию массовых беспорядков на территории РФ в дни единого голосования с 17 по 19 сентября 2021 года». В конце июля 2022 года в дело добавили статью о возбуждении ненависти организованной группой. Речь идет в том числе о телеграм-канале «Что делать».

Платонова работала дизайнером в предвыборном штабе баллотировавшейся в Госдуму Анастасии Брюхановой, а также была автором графики для YouTube-канала политика Максима Каца и логотипа издания Sota.

Саму же Брюханову объявили в розыск за «фейки» об армии.

Басманный районный суд города Москвы по ходатайству Следственного комитета продлил арест сопредседателю «Голоса» Григорию Мелконьянцу. Обычно следствие выходит в суд с таким ходатайством, когда истекает срок предыдущей меры пресечения, но Мелконьянцу решили продлить арест сильно заранее.



Адвокат Мелконьянца Михаил Бирюков перед началом заседания рассказал журналистам, что связывает раннее ходатайство следствия с грядущими выборами. Сопредседателя «Голоса» обвиняют в организации работы «нежелательной» неправительственной организации (часть 3 статьи 284.1 УК).

В перечне экстремистов и террористов произошли изменения относительно соратников Навального и ФБК (признана экстремистской организацией и запрещена). Глава соцслужбы ФБК была добавлена в реестр Росфинмониторинга как склонная к терроризму (со звёздочкой).



«Леонид Волков также отредактирован, ему добавили звездочку причастности к терроризму. Иван Жданов и Алексей Навальный также стали террористами по мнению властей», – отмечает Telegram-канал «Обновление перечня террористов и экстремистов».



«Садился в самолет простым экстремистом и иноагентом — а приземлился уже настоящим полноценным террористом!» – заявил сам Волков с своих соцсетях.

Адвокатам Навального Вадиму Кобзеву, Алексею Липцеру и Игорю Сергунину продлили арест до 13 марта 2024 года по делу об участии в «экстремистском сообществе» (часть 2 статьи 282.1 УК).



По версии следствия, защитники Навального, «используя свой статус», регулярно передавали письма оппозиционера их колонии его соратникам. Таким образом Навальный «продолжил осуществлять функций лидера и руководителя экстремистского сообщества».

У жителя Химок Дмитрия Дворядкина прошёл обыск по делу о разглашению личных данных, возбужденному из-за проекта сторонников Алексея Навального «Черный блокнот».



Мужчина проходит по этому уголовному делу свидетелем. Во время обыска силовики изъяли у него всю его технику — компьютер, мобильный телефон, планшет, ноутбук — а также написанную им книгу «Слово пророка Антихриста».



Также «Неуказанный госорган» заблокировал его сайт «Фонд борьбы», на котором был опубликован вышеупомянутый список. Судя по всему, с ФБК ресурс Дворядкина не связан.



Сам он человек весьма неординарный. Кроме написания книги с таким громким названием, в в 2018 году Дворядкин направил патриарху Кириллу ультиматум, в котором потребовал «либо создать комиссию по проверке доказательств того, что он является Антихристом», либо он «вынужденно станцует в известном Храме».

Активиста с тяжёлым заболеванием Игоря Барышникова этапировали в ФКУ ИК-8 УФСИН России по Калининградской области. Адвокат Мария Бонцлер сообщила, что его состояние там ухудшилось.



У Барышникова онкология и инвалидность. Из-за болезни ему установили катетер, трубку в котором последний раз меняли в начале декабря, а делать это нужно в больничных условиях раз в месяц. Друзья и правозащитники просят гражданское сообщество и власти в ситуацию и спасти Барышникова, которому нужен постоянный и надлежащий медицинский уход.



В конце июня 2023 года Барышникова приговорили к семи с половиной годам колонии общего режима по делу о военных «фейках» (части 1 и 2 статьи 207.3 УК РФ). Поводом для преследования стали посты Барышникова от 2022 года о Мариуполе, Буче и затопленном крейсере «Москва». В августе умерла 97-летняя мать Барышникова — Евгения Вениаминовна. Мужчина был её единственным опекуном. На похороны матери его не отпустили.

Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор оппозиционному политику Илье Яшину. Политик, участвовавший в заседании по видеосвязи, заявил:

«Я арестован за сомнение в словах генерал-майора Конашенкова. Его слова что, отливаются в граните? С какой стати вообще государство запрещает оспаривать заявления власти?»

Его речь неоднократно прерывал судья, угрожая отключить осужденного от видеосвязи, требуя, чтоб тот использовал определение «специальная военная операция».



Незадолго до заседания осужденного отправляли в ШИЗО за отказ работать на стройке, после чего перевели на строгие условия содержания с ограничением свиданий, звонков и передач. В ноябре Илью Яшина этапировали из московского в СИЗО, находящийся в Смоленской области. По словам адвоката, это «не последний пункт назначения».

Силовики отказались пускать Людмилу Калинычеву к сыну — нижегородскому активисту Глебу в СИЗО. Представители ФСБ объяснили, что активист якобы может скрыть следы «тяжкого преступления».



По версии ФСБ, Глеб Калинычев может через мать начать передавать указания другим донаторам ФБК.



Суд арестовал нижегородца в сентябре 2023 года. Силовики обвинили его в финансировании экстремистской деятельности (статья 282.3 УК РФ). Поводом стал донат ФБК на сумму 1,8 тысяч рублей.

Суд в Иваново прекратил уголовное дело активистки Ольги Назаренко в связи со смертью подсудимой. Женщину преследовали по статьям о повторной «дискредитации» армии и о неоднократном нарушении закона о митингах. Дело возбудили из-за расклеивания листовок, нескольких одиночных пикетов и постов о них в интернете.



В начале октября Назаренко попала в реанимацию после тяжелой травмы из-за падения с дерева, 20 октября активистка скончалась.



Ивановский суд сам поднял вопрос о прекращении уголовного дела. На заседании присутствовали адвокат от «ОВД-Инфо» Оскар Черджиев и супруг активистки, они не возражали против предложения судьи. Адвокат на суде отметил, что Назаренко отказалась признать свою вину.

На свободу вышел экс-фотограф штаба Навального Руслан Ахметшин, осужденный за «реабилитацию нацизма» из-за критики Дня победы.



Молодого человека приговорили к 2,5 годам колонии в 2022 году. Поводом стали два комментария «Вконтакте».



До этого Ахметшин неоднократно привлекался к административной ответственности за активизм, а в марте 2022 года дома у молодого человека прошли обыски по делу об «экстремистских» штабах Навального (признаны экстремистскими организациями и запрещены в РФ).

Мещанский районный суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима фигурантку дела «Левого сопротивления» Алёну Крылову.



Суд признал Крылову виновной по статье об участии в «экстремистском» сообществе (часть 2 статьи 281.1 УК). Ей также назначили шесть месяцев ограничения свободы.



Крылову, бывшую сотрудницу правозащитного движения «За права человека», в июне 2023 года задержали в Кыргызстане и поместили в СИЗО-1 Бишкека — Россия потребовала ее выдачи.

МВД объявило в розыск главу ФБК Марию Певчих и ведущего ютуб-канала «Популярная политика» Дмитрия Низовцева. Информация об этом появилась в ведомственной базе розыска.

Против политика Леонида Гозмана возбудили уголовное дело о военных «фейках» — ТАСС



Поводом для дела стало «размещение Гозманом в фейсбуке и телеграм-канале искаженных утверждений о руководстве РФ и Вооруженных силах России в ходе специальной военной операции», сообщили источники агентства.



В сентябре 2022 года Леонида Гозмана арестовали на 15 суток за пост в ЖЖ от 2013 года, где он сравнил действия СМЕРШа и Гестапо. Политик уехал из России сразу после освобождения из спецприемника.

Суд направил жительницу Петербурга Викторию Петрову, обвиняемую по статье о «фейках» про армию, на принудительное лечение на полгода в стационар общего типа, сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов города.



Петрову задержали в мае 2022 года из-за постов во «ВКонтакте». Сначала её отправили в СИЗО, а потом перевели в психиатрический стационар. Оглашение сегодняшнего постановления прошло на выездном заседании в психиатрической больнице №3 им. И.И. Скворцова-Степанова.



Защита считает, что реальных оснований для отправки Петровой на психиатрическое лечение нет.

Бывший муниципальный депутат Алексей Горинов, чьё местонахождение оставалось неизвестным с 8 декабря, помещён в больницу при исправительной колонии №3 (ИК-3) во Владимирской области.



У Алексея Горинова официально подтверждено хроническое заболевание легких, которое в прошлом приводило к операции, отмечают его адвокаты. После этапирования в ИК-2 во Владимирской области в конце ноября мужчина пожаловался на серьезное ухудшение состояния здоровья, но, несмотря на это, его выводили на обязательные работы на улицу.



Алексей Горинов стал первым россиянином, получившим реальный срок по статье о распространении «фейков» об армии РФ, которая была принята вскоре после 24 февраля 2022 года и стала одним из самых известных поводов для преследования граждан РФ за критику «спецоперации».

Иван Любшин, отбывающий пятилетний срок в колонии за комментарий про Михаила Жлобицкого, получил новый выговор за отсутствие бирки на груди. Как сообщил нам компетентный источник, Любшину при этом не выдали ни ниток, ни игл, ни самой бирки, тем не менее это не помешало отправить его в ПКТ. «Ему давно намекали, что к концу срока будут закручивать гайки», – добавил наш источник.

Уголовное дело на екатеринбургского пиарщика и политтехнолога Ярослава Ширшикова, обвиняемого в оправдании терроризма, передано в суд — предварительное заседание назначено на 15 января 2024 года. Дело будет рассматривать Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге.



Напомним, поводом для возбуждения уголовного дела стал пост в Telegram-канале, в котором Ширшиков прокомментировал гибель Максима Фомина (Владлена Татарского).

Бурятскую правозащитницу Надежду Низовкину оштрафовали на пять тысяч рублей за участие в седьмом «международном Форуме Свободных Народов Пост-Россия», который проходил в Токио. Правозащитница выступала там онлайн и говорила «о необходимости заключить сепаратный мир между независимой Бурятией и Украиной». Генпрокуратура объявила Форум «нежелательной организацией» в марте 2023 года.



«На первый взгляд решение суда выглядит как победа. Но в уголовно-правовой перспективе это дело является первым шагом. Статья за так называемый сепаратизм предусматривает возбуждение уголовного дела, если человека уже привлекали за аналогичный поступок в административном порядке», — рассказала Низовкина.



Правозащитница остаётся в Бурятии, она сказала, что не будет оплачивать штраф, чтобы «не спонсировать военный бюджет России».

Глава альтернативной Московской патриархии малочисленной Российской православной церкви архиепископ Виктор (Пивоваров) стал фигурантом уголовного дела о повторной «дискредитации» российской армии. Поводом стала его статья с осуждением «спецоперации».



«Теперь у меня не административное, а уголовное дело за повторное нарушение. Так сказал следователь на допросе. Через пару недель обещали провести суд», – пояснил 86-летний священнослужитель редакции «Кавказ.Реалии».

Суд в Томске приговорил экс-главу местного штаба Навального Ксению Фадееву к 9 годам колонии.

Прокуратура запрашивала 10,5 лет. Активистку задержали в декабре 2021 года.



Её обвинили в организации экстремистского сообщества с использованием служебного положения (часть 3 статьи 282.1 УК) и в участии в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (часть 3 статьи 239 УК). Сначала оппозиционерка находилась под запретом определенных действий, на затем ее перевели в СИЗО. Суд решил, что она нарушила один из запретов, какой именно, не уточнялось.

Против адвоката Ильи Новикова возбудили уголовное дело о «фейках» про российскую армию. Новиков – юрист и бывший игрок «Что? Где? Когда?». В России он защищал украинскую летчицу Надежду Савченко, украинского режиссера Олега Сенцова, представлял Фонд борьбы с коррупцией, созданный Алексеем Навальным.



С 2021 года Новиков живет в Киеве.



В июне прошлого года адвокатская палата Москвы лишила Новикова статуса адвоката «за недостойное поведение».



В октябре ФСБ сообщала, что юрист проходит по делу о госизмене. После начала российской военной операции он вступил в ряды сил территориальной обороны Украины, отмечали в ведомстве. С 2022 года Новиков объявлен в розыск.

Активисту Алексею Рожкову предъявили новое обвинение — уже третье. По версии следствия, Рожков совместно с ведущими «Ходорковский Live» Еленой Малаховской и Ренатом Давлетгильдеевым распространял «фейки» о российской армии в прямом эфире программы «Воздух».



В обвинении утверждается, что перед тем, как начать трансляцию с YouTube-канала «Ходорковский Live», Алексей Рожков и ведущие Елена Малаховская и Ренат Давлетгильдеев «вступили в преступный сговор, распределив между собой преступные роли». Якобы их сговор состоял в том, что Алексей «называл правильным, нуждающимся поддержке и подражании совершенный им поджог», а также распространял «заведомо ложную информацию о Вооруженных силах РФ», а Елена и Ренат, в свою очередь, должны были «устно выразить свою солидарность с Рожковым, подтверждая его слова». Материалы дела в отношении Малаховской и Давлетгильдеева выделены в отдельное производство.



Рожкову предъявили обвинение по п.п. «б», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ — «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической и идеологической ненависти или вражды». В совокупности с ранее выдвинутыми обвинениями по статьям «террористический акт» (ч. 1 ст. 205 УК РФ) и «оправдание терроризма» (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) ему грозит до 22,5 лет лишения свободы.



Преследование Рожкова стало возможным после его передачи силовиками Кыргызстана сотрудникам ФСБ.

Другие меры воздействия

Председательница Сапожковского районного суда Рязанской области Людмила Гаврикова пожаловалась на местного адвоката Сергея Сорокина из-за шутливого видео со свиньями. В жалобе, которую судья направила в областную адвокатскую палату, она обратила внимание на «неэтичное поведение» адвоката. При этом в обращении не сказано, какие именно нормы нарушил защитник.



Возмущение Гавриковой вызвал ролик, на котором две свиньи следуют за автором видео к зданию Сапожковского суда. Позднее запись начали распространять в WhatsApp и во «ВКонтакте». На видео мужской голос за кадром обращается к животным со словами: «Так, на процесс, все на процесс. Вы кто у нас, присяжные или свидетели? Кто вы, документы есть у вас? Так, заходим, заседание начинается уже, давайте, давайте». На последних кадрах показано крыльцо здания с табличкой «Сапожковский районный суд».

Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил иск кандидата от «Единой России» на выборах в гордуму Станислава Примаченко об отмене регистрации кандидата от КПРФ Александра Хамадуллина.



Причиной для иска послужило изготовление агитационного материала в виде баннера с QR-кодом, который, по версии истца, вел на Telegram-канал кандидата от КПРФ Александра Хамадуллина. Там обнаружилась картинка с приглашением на дебаты в здании школы, которую истец и счел агитацией.



По утверждению кандидата от «Единой России», у коммуниста на это не было права: он взял изображение в интернете, не оплатил его использование и нарушил авторские права, что является поводом для отмены регистрации кандидата.



В суде позицию истца поддержали представители территориальных избирательных комиссий «Морская» и «Ленинская-1». Суд исследовал картинку, но перейти по QR-коду не получилось — он вел на какой-то другой канал с двумя или тремя подписчиками, не принадлежащий ответчику. Представитель КПРФ заявил, что канал неизвестно чей, а исследуемый пост является не агитацией, а приглашением на дебаты без призывов и оценок, а найденный в мировой сети сам спорный рисунок — бесплатный, доступный для общего пользования. Суд не внял доводам стороны ответчика, отменив регистрацию Александра Хамадуллина.

Преследование россиян за границей

Выехавшему в Казахстан тульскому активисту Андрею Павлову, которого преследуют за «антиспецоперационные» посты во «ВКонтакте» по ч.1 ст.280.3 УК РФ, одобрена гуманитарная виза и эрзац-паспорт в Германию. Об этом рассказала бурятская журналистка Евгения Балтатарова, также находящаяся в данный момент в Республике Казахстан и, как и Павлов, столкнувшаяся с угрозой депортации:

«В Казахстане он уже год. Его несколько раз задерживали. Андрей инвалид второй группы и ему очень тяжело материально».

Балтатарова объявила о сборе средств для Павлова, выложив реквизиты в своём сообщении.

Сюда же можно отнести выдачу анархиста Алексея Рожкова властями Кыргызстана, о чём мы писали в категории «Уголовное преследование».

Преследование родственников и знакомых

Мать осужденной за попытку поджечь пункт помощи Светлана Зотова получила штраф в размере 350 тыс. руб. Жительницу Ярославля признали виновной в оправдании терроризма из-за нескольких <антиспецоперационных> комментариев в Тг-каналах (часть 2 статьи 205.2 и часть 2 статьи 280 УК РФ).

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Сохраняются всё те же самые тенденции, которые мы стали отмечать ещё несколько месяцев назад — заметно увеличилось количество уголовных дел по сравнению с административными. Плюс к этому активно применяется иноагентское законодательство, особенно в отношении тех политиков и активистов, которые покинули страну и по сути никаких рычагов давления на них власти РФ не имеют.

Армия по-прежнему остаётся больной для государства темой, когда даже внесение в иноагентский реестр зачастую обусловлено всё теми высказываниями политиков и активистов против «спецоперации».