«Сова»: в 2023 году применение антиэкстремистских законов продолжило тренд последних лет

Исследовательский центр «Сова» выпустил сборник «Ксенофобия, свобода совести и антиэкстремизм в России в 2023 году». Мы изучили доклад Марии Кравченко «Неправомерное применение антиэкстремистского законодательства в России в 2023 году» (в частности, то, что касается интернета).

Напомним, правомерными «Сова» называет те приговоры, в которых аналитики увидели вменяемые высказывания или хотя бы в целом знали их содержание (Верховный суд почти не публикует информации по делам) и согласились с тем, что суды выносили приговоры в соответствии с нормой закона.

В целом 2023 год продолжал тенденции, наметившиеся в 2022 году, говорится в докладе. Сюда относятся и внесение поправок в статьи о дискредитации и «фейках» об армии, и попытки установить ответственность за оправдание экстремизма, и введение штрафов для соцсетей за уклонение от модерации контента.

Неправомерные приговоры по «экстремистским» статьям

В минувшем году по статьям об экстремизме (онлайн и офлайн) безосновательных приговоров вынесли 360 осуждённым (в 2022-м таких было 240), ещё у 350 человек, привлеченных к ответственности, суды дела рассмотреть не успели (в 2022-м таких было 265).

«В раздел «Неправомерный антиэкстремизм» мы включаем сообщения только о делах, возбуждённых по факту деяний, опасность которых для государства и общества отсутствовала или была явно недостаточной для уголовного преследования», — отмечается в докладе.

По статье ст. 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) к неправомерным в «Сове» отнесли три приговора. Все трое осужденных были приговорены к лишению свободы.

Объём преследований по статье о дискредитации армии (ч.3. ст. 280) снизился почти вдвое в связи с отсутствием массовых антивоенных акций. За дискредитацию военных и госорганов как минимум 63 осуждённых, по мнению «Совы», подверглись преследованию явно неправомерно.

Одним из самых громких дел о повторной дискредитации армии стало дело Алексея Москалева, которого осудили на 2 года тюрьмы из-за антивоенного рисунка дочери и публикаций в «Одноклассниках». Другой резонансный случай (по ч. 1 ст. 280 УК) — дело сопредседателя Центра защиты прав человека «Мемориал» Олега Орлова, которого осудили на 2,5 года колонии за пост на Facebook про фашизм. По версии следствия, Орлов совершил преступление, руководствуясь мотивами «идеологической вражды к традиционным духовно-нравственным и патриотическим ценностям», а также ненависти к социальной группе «военнослужащие».

«Формулировка обвинения прямо продемонстрировала, что Орлов был наказан за высказывание против идеологии властей», — отмечает «Сова».

К однозначно неправомерным приговорам ч. 2 ст. 205 («террористический акт») авторы доклада отнесли четыре приговора. По их мнению, этих случаях суды не только не оценивали степень опасности высказывания, но и квалифицировали его неверно даже с чисто формальной точки зрения. Два человека были оштрафованы на 300 тыс. руб., ещё двое были отправлены в колонию.

В частности, за публикацию видеоролика о подрыве Крымского моста 8 октября 2022 года на 5 лет лишения свободы осудили публициста Бориса Кагарлицкого.

«Мы считаем приговор неправомерным, поскольку на видео, послужившем причиной для преследования, политолог лишь рассуждал об обстоятельствах, военно-стратегическом значении и политических последствиях взрыва моста, но не одобрял его», — говорится в докладе.

Другое громкое дело — дело в отношении режиссёра Евгении Беркович и сценариста Светланы Петрийчук, поставивших спектакль «Финист Ясный Сокол». Пьеса посвящена проблеме вовлечения женщин в боевые исламские организации, признанные террористическими. Поводом для преследования создательниц произведения послужило опубликованное в 2019 году в интернете видео с читкой пьесы на фестивале молодой драматургии «Любимовка».

«На наш взгляд, пьеса не содержала никаких признаков пропаганды или оправдания идеологии ИГИЛ и боевого исламизма, более того, она совершенно очевидно направлена на противодействие идеологии и деятельности террористов», — дают оценку авторы доклада.

Gреследование за демонстрирование запрещённой символики (ст. 282 УК) осталось примерно на том же уровне, и здесь доклад зафиксировал неправомерные наказания за публикацию изображений со свастикой «как средства наглядной критики властей и за украинские лозунги и символику». По административной статье о возбуждении ненависти по-прежнему часто преследуют за грубую критику президента, чиновников и правоохранителей. За демонстрирование запрещённой символики без должных оснований к ответственности привлекли, по данным «Совы», как минимум 147 человек (против 120 таких случаев в 2022 году).

По ч. 2 ст. 207 УК (распространение недостоверной информации о действиях вооружённых сил по мотиву ненависти) «Сова» посчитала неправомерными 47 приговоров против 49 человек. 44 из них были приговорены к лишению свободы, большинство — на сроки от 5 до 10 лет, часто с дополнительными санкциями, например с запретом на размещение публикаций в интернете на несколько лет. Двое получили условные сроки, один был оштрафован на 1,8 миллиона рублей. О наказании, назначенном ещё двоим, неизвестно.

Примечательно, что 17 приговоров против 18 человек были вынесены заочно, в основном публичным лицам, живущим за рубежом (таким как публицист Александр Невзоров, блогер Максим Кац, медиаменеджеры Ника Белоцерковская и Илья Красильщик, активист Руслан Левиев, журналист Майкл Наки, писатель Дмитрий Глуховский и др.).

Обвинение в распространении «фейков» фигурировало и в деле политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы, которого путём частичного сложения наказаний по трём статьям — о «фейках, «нежелательной организации» и государственной измене — приговорили к 25 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и ряду дополнительных наказаний.

Абсолютным лидером по числу неправомерно осуждённых в 2023 году, прежде всего за счёт приговоров о распространении «фейков» об армии по мотиву ненависти, стала Москва. Приговоры в большом количестве были вынесены заочно против общественных деятелей, журналистов, политологов, уехавших из России.

«Вообще привлечение к ответственности и лишение свободы известных оппонентов режима за их публичные заявления, в том числе антивоенные, стало тенденцией последних двух лет», — отмечается в докладе.

Второе место среди регионов по количеству неправомерных приговоров занял Крым, но там приговоры большей частью не были связаны с интернетом.

Преследование по ч. 1 ст. 148 УК (оскорбление религиозных чувств верующих) в 2023 году, как и годом ранее, было связано в основном с публикациями в социальных сетях. «Сова» расценила как неправомерные 9 приговоров, вынесенных в 2023 году против 9 человек (в 2022 году было 5 приговоров против 5 человек).

«Напомним, мы не видим необходимости в преследовании за публикацию «кощунственных» материалов, если они не содержат агрессивных призывов в отношении верующих. На наш взгляд, для общества такие публикации не представляют опасности и санкции за их распространение можно расценить как необоснованное вмешательство в свободу выражения. К тому же мы убеждены, что понятие «оскорбление религиозных чувств верующих», введённое в состав чч. 1 и 2 ст. 148 УК, вообще не имеет чёткого юридического смысла и должно быть исключено из законодательства», — говорится в докладе.

По чч. 3-5 ст. 20.1 КоАП о выражении неуважения к государству и обществу в интернете, по подсчётам «Совы», в 2023 году привлекали к ответственности не менее 28 раз.

Нормотворчество

На протяжении всего 2023 года принимались и новые нормы, продолжающие линию прошлого года и напрямую связанные со «специальной военной операцией».

Например, в марте были подписаны законы, криминализовавшие публичное распространение заведомо ложной информации и повторную дискредитацию не только в отношении использования вооружённых сил и исполнения российскими госорганами своих полномочий за рубежом, но и в отношении деятельности добровольческих формирований, организаций и лиц, содействующих выполнению задач, возложенных на армию РФ.

«Пресечению критики «специальной военной операции» законодатели по-прежнему уделяли особенно пристальное внимание», — говорится в докладе.

В июле в Госдуму был внесен законопроект о расширении состава ст. 280 УК, которая предусматривает наказание за публичные призывы к экстремистской деятельности. Депутаты хотели распространить её действие также на публичное оправдание и пропаганду экстремизма. Законопроект был принят в первом чтении в сентябре.

Также в июле Президент РФ утвердил закон о штрафах для соцсетей за уклонение от модерации контента.

В декабре в парламент были внесены сразу три законопроекта, направленных на противодействие онлайн-трансляциям противоправных насильственных действий и призывам к совершению таких действий. Прежде всего предлагаемые нормы касаются треш-стримов, но фактически под формулировки могут подпадать не только они, отмечают авторы доклада.

Первый законопроект предполагает введение в УК нового отягчающего обстоятельства, сформулированного ка «совершение умышленного преступления с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»)».

«Этот законопроект представляется нам полезным, поскольку, на наш взгляд, публичная демонстрация насилия вполне может или даже должна рассматриваться как отягчающее обстоятельство», — дают свою оценку авторы доклада.

Второй законопроект предлагает ввести запрет в сфере массовой информации в виде «Незаконного распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», фото-, видеоматериалов с изображением противоправных деяний, совершенных с жестокостью, их последствий, призывы к совершению указанных деяний из корыстных, хулиганских побуждений, а равно по мотивам расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния».

«Этот законопроект представляется нам сомнительным. Слово «незаконное» в начале формулировки новой части статьи непонятно и с неизбежностью будет вызывать разногласия и злоупотребления. Нам представляется, что административным правонарушением может быть только такая публичная демонстрация насилия, которая содержит как минимум его одобрение. Если учесть это соображение, слово «незаконное» в диспозиции не понадобится», — говорится в докладе.

Наконец, третий законопроект касается внесудебных блокировок в интернете. Депутаты предложили дополнить список информации, запрещённой к распространению, новым пунктом: «фото-, видеоматериалы с изображением противоправных деяний, совершенных с жестокостью, их последствий, призывы к совершению указанных деяний». Блокировка должна происходить путем включения таких материалов в Единый реестр запрещённых сайтов. Выявление таких материалов возложено на соцсети.

«Нам этот законопроект представляется принципиально неверным: никаких ограничений и оговорок он не содержит и предполагает блокировку вообще всех сцен насилия. Между тем формулировка в законодательстве о блокировках не должна быть шире формулировок УК и КоАП. Этот законопроект может быть исправлен в том же духе, что и второй», — заключает «Сова».

Два законопроекта из трёх были приняты в первом чтении в январе 2024 года.

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