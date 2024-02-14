Как преследовали политиков и активистов в январе

Публикуем первый дайджест о преследованиях граждан за интернет-публикации, высказывания, перепосты и другие действия онлайн. Речь пойдёт о политиках и активистах.

Административные наказания

На депутата Камчатского края Александру Новикову составили протокол о «дискредитации» вооруженных сил РФ после того, как та опубликовала в своем Telegram-канале обращение воюющего в Украине камчатского добровольца, который жаловался на большие потери и проблемы с обеспечением.



Сама Новикова назвала дело политическим и сообщила, что донос на нее написан вице-губернатором края Сергеем Нехаевым.



Муж Александры мобилизован и она ездила на линию соприкосновения в присоединенные к России регионы Украины, чтобы с ним встретиться.



В поддержку Новиковой выступили жены мобилизованных из движения «Путь домой».

Суд прекратил дело Дмитрия Гудкова об участии в деятельности нежелательной организации. Политика обвинили в участии в работе «Форума свободной России», деятельность которого генпрокуратура признала нежелательной в январе 2023 года.



Прокуроры нашли в интернете фотографии с IV Антивоенной конференции, на этом основании сочли, что Дмитрий Гудков принимал участие в деятельности Форума, и возбудили дело об административном правонарушении по ст.20.33 КоАП.



Однако не смогли надлежащим образом уведомить политика о рассмотрении дела, в связи с чем Савеловский суд Москвы прекратил производство.

Продолжается давление на саратовского активиста Александра Стрыгина, связанного с Telegram-каналом «Непреклонск». В декабре прошлого года он был оштрафован на 15 тысяч рублей по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды). По некоторым данным, донос на него написал сам губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов из-за материалов, где упоминается он и экс-владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.



На очередном суде выяснилось, что в отношении «Непреклонска» проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Против Ильи Яшина составили второй протокол за несоблюдение «иноагенсткого законодательства». Осужденному за «фейки» оппозиционеру вменяют отсутствие «иноагентской» маркировки в постах телеграм-канала, который ведут члены команды Яшина.



Третий подобный протокол может повлечь возбуждение уголовного дела против политика.



Адвокат Михаил Бирюков рассказал, что позиция Яшина принципиальная — он не принимает требований, связанных с обязательной маркировкой своих постов, так как считает, что закон об «иноагентах» дискриминационный, антиконституционный и ущемляет права человека.

Суд в Бурятии оштрафовал правозащитницу Надежду Низовкину на пять тысяч рублей, признав её виновной по статье об участии в деятельности нежелательной организации (20.33 КоАП). Поводом для этого стало интервью телеканалу «Дождь».

Суд назначил чувашскому активисту и блогеру Семёну Кочкину 10 тыс. руб. штрафа по административному делу об участии в деятельности «нежелательной организации».



Причиной этого стал эфир канала «Сердитая Чувашия» с фондом «Свободная Бурятия», который в сентябре прошлого года попал в «нежелательные».

Суд на Камчатке признал бывшую журналистку ВГТРК и депутата местного ЗакСобрания Александру Новикову виновной в «дискредитации» армии. В ноябре прошлого года она репостнула в свой новостной телеграм-канал обращение камчатского добровольца, который жаловался на большие потери и проблемы с обеспечением на «спецоперации» в Украине.



Новикова считает, что её осудили лишь потому, что в шапке профиля канала указан телефонный номер, зарегистрированный на её имя.



«Сам факт возникновения этого позорного дела я воспринимаю как политическое преследование. Недостойное мужчины сведение счетов за мою принципиальную гражданскую позицию и позицию депутата Законодательного Собрания», –



Новикова рассказывала, что донос на нее написал вице-губернатор края Сергей Нехаев, после того как она начала разоблачать коррупцию в регионе.

В Ялте задержан активист Александр Савицкий. По данным провластного Telegram-канала «Крымский СМЕРШ», он распространял в соцсетях публикации, направленные на «дискредитацию» российской армии:

«В Ялте задержан Александр Савицкий, который в соцсетях активно дискредитировал армию России, оскорблял Президента, отрицал территориальную целостность страны, ждал прихода ВСУ, публиковал нацисткие лозунги».

Решением суда мужчина был арестован на 10 суток, также составлен протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ.

Уголовное преследование

На руководителя казахской общины в Москве Полата Джамалова завели уголовное дело о военных «фейках» (часть 1 статьи 207.3 Уголовного кодекса России).



Поводом стал пост на странице Джамалова в Facebook, к которому он прикрепил фото документа с озвученным там количеством потерь на по состоянию на август 2022 года на «спецоперации» в Украине. Документ этот был якобы отправлен заместителем министра финансов России Ириной Окладниковой вице-премьеру Дмитрию Григоренко.



Кроме того, во время протестов в январе 2022 года в Казахстане Джамалов раскритиковал ввод российских войск в страну и назвал это «оккупацией».

Канада предоставила гражданство россиянке Марии Карташовой, осужденной в России по статье о так «фейках» про армию. При этом получение гражданства первоначально было приостановлено, поскольку канадским законам гражданство могут не выдать, если претендент осужден за преступление, за которое его могли бы осудить и в Канаде, а там есть идентичная статья. Но уже через несколько дней министр иммиграции, беженцев и гражданства Канады Марк Миллер написал в сети X, что Карташовой предложили стать гражданкой его страны.

В России женщина заочно приговорена к 8 годам колонии (ст.207.3) за посты о так называемой «спецоперации», в том числе — о трагедии в Буче.

СК возбудил уголовное дело о «фейках» об армии по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК) против бывшего фигуранта «московского дела» Владислава Барабанова.



Поводом для преследования стали пять постов о «спецоперации» в Украине в телеграм-канале активиста, опубликованных в марте 2022 года. Дело завели еще 21 апреля 2023 года, в июле предварительное следствие приостановили, так как Барабанов скрылся, его объявили в розыск.



В 2019 году Барабанов провёл в СИЗО один месяц по «московскому делу», заведенному после протестов против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В итоге СК прекратил производство против активиста в связи с отсутствием состава преступления.

Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова до 15 февраля. Против него возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма (205.2 УК РФ).



Политику вменяют посты о марксистском кружке в Уфе — его участники были задержаны в 2020 году по статье о террористическом сообществе.



Сам Удальцов так комментирует своё дело:

«Считаю свое задержание прямым следствием приближающихся выборов президента».

На экс-координатора «Голоса» Владимира Жилинского возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).



Это второе подобное дело в стране. Ранее аналогичные обвинения заочно предъявили Артему Важенкову, позже его объявили в розыск.



Минюст признал Жилинского «иностранным агентом» в сентябре 2021 года, после этого его неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки постов.



По ст.330.1 Владимиру Жилинскому грозит штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы до 2 лет.

МВД объявило его в розыск. Сейчас Жилинский находится не в России.

Защищавшая политика Алексея Навального адвокат Ольга Михайлова сообщила, что СК заочно предъявил ей обвинение в участии в «экстремистском сообществе».



В октябре 2023 года троих адвокатов оппозиционера — Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина — арестовали по такому же обвинению.



По версии следствия, защитники Навального, «используя свой статус», регулярно передавали письма оппозиционера из колонии его соратникам. Таким образом Навальный «продолжил осуществлять функции лидера и руководителя экстремистского сообщества».

«Сегодня мне предъявили заочное обвинение, — написала адвокат. — Оказывается я не защищала Алексея Навального по всем уголовным и административным делам, не выигрывала жалобы в Европейском Суде, а участвовала в экстремистском сообществе, созданном им в 2011 году».

Михайлова осенью 2023 года уехала из России. В своем посте в фейсбуке она подчеркнула, что «никуда не сбегала» и «никого не сдавала». «После арестов коллег 13 октября возвращаться в тюрьму бессмысленно», — написала Михайлова, добавив, что надеется быть «более полезной на свободе, а не в колонии».

В Пскове силовики пришли в 7 утра к активисту Даниле Афонину. Ночь он провёл в изоляторе временного содержания, а днём суд вынес решение по мере пресечения — Афонину запрещено пользоваться телефоном и интернетом.



Обыск и суд связаны с уголовным делом о «дискредитации» российской армии.



В январе 2023 года Афонин был оштрафован на 35 тысяч рублей за по административной статье за похожие посты, а недавно стало известно, что в отношении него возбуждено уголовное дело. По ч. 1 ст. 280.3 УК РФ ему грозит от штрафа от 100 до 300 тысяч рублей или до 5 лет лишения свободы.

В массовые протесты и даже шатдауны вылился суд над башкирским активистом Фаилем Алсыновым. Об этом мы подробно писали в отдельной статье.



Сам же Алсынов стал обвиняемым по статье о разжигании межнациональной розни (ст. 282 УК РФ). В апреле 2023 года Фаиль Алсынов принимал участие в протестах в селе Ишмурзино в Баймакском районе Башкирии против добычи золота на горном хребте Ирандык. СМИ сообщают, что он использовал словосочетание «кара халык» (в переводе — «черные люди»). Следствие посчитало, что таким образом активист выразил негативное отношение к лицам кавказской национальности и выходцам из средней Азии, но сторонники Алсынова утверждают, что эта фраза была вырвана из контекста, а на тюркских языках она означает «простой народ».



На его речь обратил внимание глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, чьей отставки требовали экоактивисты, в том числе и Алсынов. Утверждается, что Хабиров лично попросил возбудить дело против Фаиля Алсынова.

Три года колонии назначили правозащитнику Григорию Винтеру по статье о «фейках». Дело возбудили за комментарий во «ВКонтакте» о трагических событиях в Киевской области. У Винтера диабет. Накануне суда правозащитник попросил Путина разрешить ему добровольную эвтаназию в случае реального срока.



Винтера задержали в августе 2022 года за <антиспецоперационные> посты и отправили в СИЗО. Он жаловался на пытки и проблемы со здоровьем, после чего суд заменил меру пресечения домашним арестом.



Сразу после приговора Винтер позвонил своему приёмному сыну Хаялу Васильеву. В декабре 2023-го Васильева депортировали из Азербайджана в РФ, чтобы призвать в армию.

Уголовное дело возбуждено в отношении президента узбекского землячества Усмана Баратова. По данным СК, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). С мужчиной ведутся следственные действия.



С просьбой обратить внимание на посты Баратова в соцсетях к главе СК Александру Бастрыкину обратились российские военкоры. Они пожаловались, что он якобы оскорбил участников СВО.



Поводом для возбуждения дела стал мем в «Одноклассниках», где под фотографией кур была размещена надпись «Фиг вам, а не яйца! Верните петухов с фронта».

Замоскворецкий районный суд отправил Баратова в СИЗО до 17 марта.

В Екатеринбурге судят 32-летнего альпиниста Велимора Меркулова. Соответствующая информация размещена в здании Центрального окружного военного суда.



Согласно карточке дела, Меркулову вменяют две уголовные статьи — госизмену (275 УК) и оправдание терроризма в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК). Фабула дела неизвестна — процессы, где фигурирует статья о госизмене, проходят в закрытом режиме.



Велимор Меркулов родился в 1991 году в Златоусте Челябинской области. На официальном сайте федерации альпинизма России Меркулов указан в качестве члена Уральского высокогорного клуба «Горец» (Екатеринбург), там же указано, что у него имеется 3-й разряд по альпинизму, а в 2018 году он был руководителем восхождения альпинистской группы на Эльбрус.



Оправдание терроризма Меркулову вменили из-за публикаций в соцсетях. Каких именно — не сообщается. Его мать, которую допросили в качестве свидетеля, рассказала, что Меркулов писал <антиспецоперационные> посты и делал репосты украинских материалов с призывами к российским военным сдаваться в плен и видеозаписями допросов российских военнопленных. В конце 2023 года Росфинмониторинг включил Меркулова в «перечень террористов и экстремистов».

Осуждённый на семь лет лишения свободы за <антиспецоперационные> высказывания московский политик Алексей Горинов после многочисленных требований адвокатов и друзей наконец-то проходит лечение в ИК-3. В заключении у Горинова резко ухудшилось здоровье, но должной помощи ему предоставлено не было долгое время, и вот в январе требования адвокатов были исполнены.



Сам он жалуется на то, что сотрудники каждые два часа прерывают его сон, дабы исполнить требования профилактического учета «склонного к побегу». В связи с этим Горинов пишет жалобы с требованием прекратить пытки и реализовать его право на непрерывный восьмичасовой сон.

Мосгорсуд приговорил бывшего «министра обороны ДНР» Игоря Стрелкова (Гиркина) к четырем годам колонии по делу о публичных призывах к экстремистской деятельности.



Прокурор в ходе прений просил назначить ему четыре года и 11 месяцев колонии общего режима. Максимальное наказание по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ) — пять лет лишения свободы.



Судебный процесс проходил в закрытом режиме, хотя сам Гиркин и его защита просили открыть его для слушателей и журналистов.



Арестован он был в июле. Дело против него возбудили из-за двух постов в его телеграм-канале, в которых ФСБ нашла призывы к экстремизму. Вину Стрелков-Гиркин не признает.

Суд арестовал вологодского активиста Евгения Молотова до 22 марта по обвинению в «финансировании экстремистской организации». Он три года назад задонатил 1000 рублей ФБК (объявлен экстремистской организацией и запрещён в России).



По словам вологодского активиста Евгения Доможирова, Молотов последнее время жил в Казахстане, но два месяца назад вернулся в Россию. Причиной стало тяжелое заболевание отца — у него четвёртая стадия рака.



Кроме того, у Евгения Молотова на содержании находятся три дочери. У его супруги нет средств к существованию, а все счета Молотова, скорее всего, будут заблокированы из-за уголовного дела, поэтому его друзья объявили сбор средств.

Иван Любшин, осуждённый на 5 лет колонии по делу об оправдании терроризма в интернете, снова получил 6 месяцев ПКТ (помещение камерного типа) за ранее оторванный нагрудный знак. Кроме этого, калужанин останется без длительных свидений, а посылки сможет получать только раз в полгода, кроме медицинских посылок. Таким образома получается, что один срок в ПКТ у Любшина плавно перешёл в другой.

Басманный суд Москвы заочно арестовал и признал главу ФБК Марию Певчих, пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш и ведущего «Популярной политики» Дмитрия Низовцева виновными по статье о военных «фейках».



Главе социологической службы ФБК Анне Бирюковой вменяют «оправдание терроризма».



Помимо «фейков» об армии, Марию Певчих обвиняют также в организации экстремистского сообщества и в вандализме. По этим же статьям на 19 лет колонии был осужден сам Навальный.

Жену кировского активиста Ричарда Роуза Марию суд в Кирове признал виновной по уголовному делу о военных «фейках» и призывах к экстремизму. Поводом для преследования Роуз стал её репост поименного списка российских солдат в Буче, фото погибших украинок и призыв во «ВКонтакте» «не брать в плен орков».



Марии Роуз удалось уехать из России с маленьким сыном, а Ричард в сентябре 2023 года был приговорён к к 8 годам лишения свободы за <антиспецоперационные> посты.

Доносы и жалобы

Издание «Блокнот Воронеж» написало донос на новогодний корпоратив с участием Александра Реввы. Мероприятие организовал региональный застройщик ГК «Развитие». Журналистам не понравился выбор артиста, которого они заподозрили в «антиспецоперационных» взглядах.



После того, как гендиректор компании единоросс Сергей Гончаров назвал публикацию провокацией и потребовал написать опровержение, «Блокнот» попросил областного прокурора изучить видео с корпоратива на предмет «пропаганды ЛГБТ» — в редакции считают, что во время шоу зрителям могли продемонстрировать поцелуй двух девушек.

Другие меры воздействия

Протоиерея Алексея Уминского, выступавшего против «специальной военной операции», запретили в служении.



После этого более 2,7 тыс. человек, в том числе прихожане московского храма Святой Троицы в Хохлах, обратились к патриарху Кириллу с просьбой пересмотреть решение о запрете в служении. Среди подписантов письма:

Нюта Федермессер, учредитель Фонда помощи хосписам «Вера», прихожанка храма Святой Троицы.

Свыше 30 сотрудников и волонтеров фонда «Дом с маяком», включая учредителя фонда Лиду Мониаву и исполнительного директора Марину Власову.

В середине января Церковный суд Москвы принял решение по делу протоиерея Алексея Уминского, бывшего настоятелем храма Живоначальной Троицы в Хохлах (Басманный район Москвы). Протоиерей лишен сана после его отказа читать молитву о святой Руси на литургии. Решение согласно регламенту было направлено на утверждение патриарху, говорится в сообщении.

Депутаты Пермской городской думы лишили мандата своего коллегу Сергея Медведева. Решение было принято единогласно: по словам председателя думы Дмитрия Малютина, «депутатом не может быть человек, не поддерживающий идеологию государства».



Преследование Сергея Медведева началось после того, как вы конце декабря прошлого года он выложил пост, где заявил, что не будет праздновать Новый год из-за «спецоперации» в Украине, и призвал к «прекращению СВО». «Пусть сдохнет тварь, развязавшая кровавую <спецоперацию>», — цитирует депутата ASTRA. В середине января текущего года Медведева исключили из КПРФ, а уже на следующий день объявили в международный розыск. Перед этим он успел уехать из России.



Сергей Медведев также является одним из подписантов письма в ЦИК с призывом отказать Путину в регистрации.

Преследование россиян за границей

Казахстанские власти отказали в предоставлении политического убежища российскому анархисту Денису Козаку, сообщает Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности. В РК 21-летний россиянин прибыл летом 2022 года.



Козака задержали в Алматы по запросу властей РФ в феврале 2023 года. В России против него возбуждено уголовное дело об «оправдании терроризма». Поводом для него стал комментарий в социальной сети, касавшийся самоподрыва анархиста Михаила Жлобицкого в здании ФСБ Архангельска.

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Как и ранее, тема «дискредитации» армии и «фейков» о ней превалирует в списке основных поводов для преследования. И без того негативную картинку здесь дополнили дела против сторонников Навального и доноров ФБК, а также кейс из Башкортостана.