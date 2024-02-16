Как преследовались знаменитости и блогеры в январе

Это второй дайджест, в котором мы собрали случаи наказаний россиян за публичные высказывания или другую деятельность в интернете. Он посвящён знаменитостям и блогерам.

Административные наказания

На рэпера Vacio за «голую вечеринку» могут завести уголовное дело по ч. 1.1 ст. 282.2 (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации). Также может идти речь о преследовании Анастасии Ивлеевой.

По другой информации, рэперу вменяют мелкое хулиганство.

Когда Николай Васильев (настоящее имя артиста) вышел из спецприёмника, отбыв свои 10 суток за мелкое хулиганство, его снова арестовали и дали ещё столько же, перед этим вручив ему повестку в военкомат. Полицейские обосновали второй арест матерной бранью, которую якобы позволил себе рэпер на выходе из ОВД.

Отбыв и этот административный арест, Васильев сразу же отправился на медкомиссию в военкомат. Артист заявил, что готов служить.

Адвокат Васильева, Роман Попов, заявил, что уголовного дела они не ждут, и при этом:

«Сейчас он вправе подать заявление о возбуждении уголовного дела в отношении тех лиц, которые заведомо осуществили съемку и сведения о частной жизни выложили в публичный доступ. Это 137-я статья УК РФ. Еще в отношении тех, кто делал с ним какие-либо манипуляции, свое согласие на них он не давал».

По его словам, Васильева оштрафовали за публикацию в телеграм-канале Mash, которую он, конечно, не делал. В телефоне у музыканта никакого компромата не нашли. «Сейчас Николай благодарит сотрудников спецприемника за хорошее обращение, будет гордиться почетным конституционным правом нести службу в Вооруженных силах Российской Федерации, поддерживает Россию и власть Российской Федерации», — сказал Попов.

Адвокат Васильева сообщил, что артист прошел медкомиссию в военкомате. 25-летнему музыканту ещё не назначили категорию и род войск, но служить он уже точно будет, когда начнётся ближайший весенний призыв.

На бурятского режиссёра Артёма Бурлова составили третий протокол о «дискредитации» армии. Полицейский сообщил ему об этом по телефону.

Режиссер отмечает, что несмотря на третье по счету административное дело, уголовное дело на него завести нельзя.



«Можно возбудить только если в законную силу вступит хотя бы одно административное правонарушение. Еще ни один приговор не вступил, я обжаловать буду оба», – сообщил Бурлов.

Солист рок-группы «Щенки» Максим Тесли (настоящее имя Максим Моисеев) был задержан в аэропорту Пулково и доставлен в суд, который назначил ему 10 суток по делу о мелком хулиганстве. Кроме этого, в зале суда 37-летнему музыканту вручили повестку в военкомат.



Протокол на Моисеева был составлен после выступления в клубе MOD, где он появился в одном носке, которым были прикрыты его гениталии, в какой-то момент единственный предмет одежды спал, но это солиста не смутило. Ранее сообщалось, что суду солист пояснил, что сожалеет о случившемся, и не ожидал, что «этот носок спадет».



Жалобу на музыканта написала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина после просмотра видеоролика с инцидентом. По ее мнению, идею концертного наряда Тесли позаимствовал у рэпера Vacio (Николая Васильева), который пришел в таком виде на «голую» вечеринку Ивлеевой.



Поклонники «Щенков» в комментариях под видео отмечали, что Тесли выходил на сцену в одном носке задолго до вечеринки almost naked в московском клубе Mutabor.



Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, а также профессиональный доносчик Виталий Бородин назвал выступление Тесли «пропагандой ЛГБТ» и заявил, что готовит обращение, чтобы на музыканта завели уголовное дело. По данным Mash, Бородин попросил генпрокурора Игоря Краснова проверить Моисеева и привлечь к уголовной ответственности.



Депутат Госдумы Виталий Милонов пообещал инициировать проверку клуба MOD и впоследствии открыть на его месте «студию детских танцев»:

«Теперь мы гадаем, будет ли он [Моисеев] в таком виде выступать в исправительной колонии, или его попросят надеть серую униформу, когда он будет исполнять для заключённых свои хиты».

Судья Ленинского районного суда Екатеринбурга Лариса Малухина назначила 10 суток ареста 36-летнему жителю Екатеринбурга Артёму Оморьяну, признав его виновным в нарушении общественного порядка, выразившегося в явном неуважении к обществу, сопровождавшемся нецензурной бранью в общественных местах (часть 1 статьи 20.1 КоАП).



Поводом для возбуждения дела стал стрим, в котором Оморьян пил водку и рассказывал, что якобы срывал нашивки с тел российских военнослужащих на поле боя, и, помимо прочего, говорил, что будет банить тех, у кого на аватарке российский флаг.



После стрима на Оморьяна донесли, и к нему домой приехали активисты «Русской общины Екатеринбурга» и заставили извиниться на камеру. После этого мужчина ещё раз извинился, уже в отделе полиции. Согласно информации в соцсетях, Артём Оморьян работает охранником в одном из ЧОПов Екатеринбурга.



По некоторым данным, на Оморьяна составили ещё несколько административных протоколов — вероятно, ему придётся также отвечать в судах по статьям о демонстрации экстремистской символики и «дискредитации» использования российской армии.

Лидера групп «Пасош» и «Прыгай Киска» Петара Мартича приговорили к выдворению из РФ. Никулинский суд Москвы признал музыканта с сербским гражданством виновным в пропаганде наркотиков (ч.2 статьи 6.13 КоАП) в его треках. Его также обязали выплатить 20 тысяч рублей штрафа.

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал блогера Николая Соболева на 35 тысяч рублей по статье о неисполнении обязанностей «иноагента» (ч. 4 ст. 19.34 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.



Поводом для штрафа стал пост без «иноагентской» маркировки, опубликованный в телеграм-канале Соболева 29 мая 2023 года. На заседания суда блогера не было.

На писателя и публициста Дмитрия Быкова составили протокол за участие в нежелательной организации. Материалы административного дела поступили в Никулинский суд Москвы.

Поводом для заведения уголовного дела стало интервью «Новой газете».

Фотографа Валентина Никитченко признали виновным по статье о «дискредитации» армии. Колпинский районный суд назначил Никитченко штраф штраф 30 тысяч рублей. Заседание длилось восемь часов.



Протокол на 73-летнего петербургского фотографа составили в конце декабря. Поводом для преследования стали «фотографии событий протестных движений, содержащие в себе тексты „Пора вернуть эту землю себе“ и негативные высказывания о Путине» на сайте Никитченко.



Аналогичный протокол на фотографа составляли в мае 2023 года. Тогда его обвинили в том, что он размещает на своем сайте непроверенную информацию «об оппозиции» и «спецоперации».

Уголовное преследование

Утром 1 января текущего года ряд каналов, которые занимаются онлайн-доносительством, опубликовали видео, на котором 22-летняя блогерша Евгения «Джипси» Хоффман сжигает свой российский паспорт. Как утверждается, событие произошло в новогоднюю ночь.

Сама Евгения утверждала, что документы на видео были старыми. Она нашла дома давно утерянный паспорт и решила его сжечь.

В тот же день Следственный комитет РФ возбудил в отношении девушки уголовное дело по ст. 329 УК РФ («Надругательство над государственным гербом Российской Федерации»). Затем суд в Брянске отправил её под домашний арест до 3 февраля.

Замоскворецкий суд Москвы продлил срок содержания под стражей режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук до 10 марта.



Их обвиняют в публичном оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК) в постановке «Финист ясный сокол». Спектакль о россиянках, уехавших в Сирию, чтобы стать жёнами исламистов, вышел в 2021 году и получил две награды престижной премии «Золотая маска». Он основан на реальных историях российских женщин.



Беркович и Петрийчук находятся в СИЗО с мая прошлого года. Им грозит до 7 лет колонии. Обе вину отрицают.

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Колпинского районного суда г. Санкт-Петербурга о замене наказания более мягким видом в отношении блогера Андрея Пыжа.



Пыж суду апелляционной инстанции пояснил, что он достиг исправления, признал вину еще в колонии, положительно характеризуется, участвует в жизни и деятельности исправительного учреждения, за что имеет поощрения. Также пояснил, что судом ему не было разъяснено, каким образом он может загладить вред перед государством и обществом, им было осуществлено пожертвование в детский дом в размере 10 000 рублей, он готов ещё возместить, только не знает куда и как это сделать. Если судом апелляционной инстанции это будет учтено в качестве смягчающего обстоятельства, то он приносит свои извинения государству и обществу, просил заменить ему колонию на принудительные работы. Готов работать на благо Родины.



Суд, выслушав Пыжа, оставил постановление районного суда без изменения.

YouTube-блогер и диггер Андрей Пыж был приговорён к пяти годам лишения свободы за незаконный сбор тайной информации о режимных объектах в октябре 2021 года. 37-летний ведущий YouTube-канала Urbanturizm, также известный как МШ или Андрей Няшный, был осужден по п. «д» ч. 2 ст. 283.1 УК РФ (незаконное получение, распространение и перемещение за пределы России сведений, составляющих государственную тайну).

МВД объявило в розыск блогера Александра Шпака. Это следует из базы данных ведомства. Сообщается, что основанием для розыска стала уголовная статья.



Какая именно статья, на сайте не указано. Однако, вероятнее всего, речь идет о «дискредитации» российской армии. В августе прошлого года, согласно данным Тверского суда Москвы, Александр Шпак становился фигурантом уголовного дела именно по этой статье.

Затем Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал его по статье о «фейках» про российскую армию. В прошлом году Шпака оштрафовали по административной статье о «дискредитации» на 250 тыс. руб.



Александр Шпак известен своей эпатажной внешностью: нарастил клыки, вставил имплантаты, а тело покрыл татуировками и пирсингом. Сейчас он ведёт свой Telegram-канал, в котором поднимает в том числе остро-политические темы и критикует российскую власть.

Башкирский артист Алтынай Валитов накануне акции протеста в Уфе, которая состоялась 19 января, сообщил, что к нему домой ломятся неизвестные. Позже он рассказал, что сотрудники полиции ушли и поблагодарил своих сторонников за поддержку. Затем с ним пропала связь.



Накануне Валитов опубликовал видеообращение, в котором призвал земляков «объединять свой народ и выходить» в поддержку осужденного Фаиля Алсынова. Артист попросил делать это мирно, «без провокаций» и «без войны».



Позже он выложил видео, где сообщил об отъезде из России из-за угроз уголовного преследования.

«Против меня идет массовая травля, как только не переиначивают мои слова. Пожалуйста, не поддавайтесь. Да, я убежал. Иначе – тюрьма, 15 лет. Так мне сказали. Суд ничего не решает, адвокаты не смогут ничего добиться, – написал он. – Все, что сказал, я сказал. Теперь не вернуть. Да, моя красивая жизнь перевернулась вверх дном. Но такие слова в такое тяжелое время кто-то же должен был сказать».

Валитов известен в Республике как исполнитель популярных песен и рэпа на башкироском языке, а также популяризатор родной культуры.

На орловского поэта Александра Бывшева завели два новых дела — уже о «фейках» про армию и дело об оправдании терроризма. Поэта будет судить военный суд в закрытом режиме. В октябре прошлого года следователь отправил на экспертизу 60 текстов мужчины. Об этом Бывшев рассказал в письме, которое прислал подписчик «7х7».



Бывшева арестовали в феврале 2023 года по статье о призывах к терроризму. Бывший учитель немецкого языка в течение восьми лет писал посты и стихи в поддержку Украины. В декабре 2022 года поэта на неделю арестовывали за оскорбление мобилизованных.

В Иванове сотрудники ФСБ задержали блогера из Шуи Сергея Веселова.



Впервые блогер столкнулся с уголовным преследованием в марте 2022 года: тогда против него возбудили дело о вандализме (ч. 1 ст. 214 УК) из-за надписи «Нет <спецоперации>» на здании городской администрации. Позднее ему ужесточили обвинение, добавив мотив политической ненависти (ч. 2 ст. 214 УК).



В рамках того же дела Веселова преследуют по нескольким эпизодам, которые силовики считают дискредитацией армии. Все они связаны с видеозаписями на ютубе.



Новое дело могли завести по статье об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК). Мужчина находился под подпиской о невыезде.

Суд отправил Веселова в СИЗО до 16 марта.

На пермского фотографа Григория Скворцова завели уголовное дело за госизмену. Что именно ему вменяется, неизвестно. Его арестовали в Москве ещё в конце ноября, а в январе предъявили обвинения.



По словам друзей, фотограф должен был прилететь из Перми в Петербург, но пропал. По статье о «госизмене» ему грозит срок вплоть до пожизненного. Вот что Скворцов говорил в интервью немецкому изданию в 2022 году: «Да, конечно у нас тоталитарный режим и я хочу уехать. У меня просто нет денег. “Господин Путин” <утомил> всех здравомыслящих людей до смерти! Но мы ничего не можем сделать».

Басманный суд Москвы заочно арестовал Марка Фейгина. Экс-адвокату вменяют статью о «ложном сообщении о теракте, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба» (207.2 УК РФ).

Суд отклонил апелляцию на арест Евгения Бестужева. 63-летний петербургский политолог останется под стражей до 26 марта 2024 года.



На апелляционном слушании в Санкт-Петербургском городском суде сторона защиты предоставила медицинские документы о наличии у Бестужева ряда хронических заболеваний. Адвокат Сергей Подольский также сообщил, что здоровье его пожилого подзащитного в СИЗО заметно ухудшается.



Главным мотивом для содержания Бестужева за решеткой обвинение считает то, что тот может «продолжить преступную деятельность».

«Для того, чтобы продолжить преступную деятельность, её надо начать, а факт этого ещё в суде не доказан», — ответил на это адвокат.

Судья провела в совещательной комнате меньше 10 секунд. Никакие доводы защиты услышаны не были, апелляция на арест была отклонена.



25 октября 2022 года Бестужева задержали на съемной квартире в Санкт-Петербурге. Его обвинили в распространении «фейков» об ВС РФ в нескольких постах в «ВК». Сам мужчина заявляет, что не считает опубликованную информацию «заведомо ложной».

Писатель Георгий Чхартишвили, пишущий под псевдонимом «Борис Акунин», внесён в реестр иностранных агентов. Также МВД объявило его в розыск по уголовной статье за высказывания о «спецоперации». Ранее его внесли в список «террористов и экстремистов».

Преследование россиян за границей

В январе текущего года это стало одним из самых заметных трендов, коснувшихся артистов, которые публично высказывались против «спецоперации» или каким-то другим образом критиковали власти.

В Таиланде и на Бали отменили концерты комика Руслана Белого. Купившим билеты пришло письмо об отмене выступлений с сообщением, что причина станет известна позднее. По словам Белого, его устно попросили не проводить концерт, не объясняя причину. Как предполагает комик, отмена произошла по политическим мотивам. По его сведениям, сотрудники российского консульства обратились к властям Таиланда с просьбой, чтобы «такие артисты как Белый не выступали».



Он также рассказал, что перед концертом в Паттайе представители площадки просили предоставить сценарий и подписать письмо, где он обязуется «не критиковать российскую власть».

Группу «Би-2» задержали в Таиланде и отправили в миграционный центр, помести в камеру на 80 человек.



Музыкантов должны были отправить в Израиль, но после вмешательства российских консулов было объявлено об отмене этого решения. В консульском отделе посольства уточнили, что трое участников группы могут быть депортированы из Таиланда только в Россию — поскольку у них нет другого гражданства.



Депутат Андрей Луговой пригрозил участникам группы «Би-2» тюрьмой в случае их экстрадиции в Россию:

«Скоро играть и петь они будут на ложках и на металлических тарелках, выплясывая чечётку на глазах у сокамерников. Лично я бы с огромным удовольствием на это посмотрел».

По словам музыкантов, их задержали из‑за «некорректно оформленных организаторами документов», и они допускают, что в ситуации «не последнюю роль» «сыграло давление извне».



Как утверждает политик и друг группы Дмитрий Гудков, генконсул России в Таиланде Владимир Соснов добивается депортации участников группы в Россию. Чиновник якобы прислал властям Таиланда черный список российских музыкантов, в запрете на концерты и в депортации которых при их появлении на острове заинтересована Россия.



Но в итоге власти Таиланда всё же приняли решение депортировать музыкантов в Израиль. Лидеры группы не раз критиковали российские власти, особенно за «спецоперацию», так что в России их вполне могли ждать крупные неприятности.

Рэпера Моргенштерна не впустили в Объединенные Арабские Эмираты. По информации близкого к силовикам канала Mash, причиной стали нарушения ковидных ограничений на концертах, пьяные тусовки, курение на сцене и нецензурная брань, а также «аморальное поведение» музыканта в соцсетях.



Последней каплей якобы стало интервью Ксении Собчак, в котором Моргенштерн рассказывает, как ему удаётся обходить запреты в исламской стране.



Сам музыкант предположил, что «кому-то не понравилось, что у него наладились дела в Дубае, и он решил испортить исполнителю жизнь».

Другие меры воздействия

Выступления певцов Филиппа Киркорова и Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова) не вошли в итоговую телеверсию концерта «Рождество с Григорием Лепсом» на Первом канале.



По информации «Острожно, новости», рождественский концерт открыл Киркоров с песней «Летите, летите», но в итоговую телеверсию это исполнение не попало. Также не были показаны совместные выступления певца с Люсей Чеботиной и Михаилом Шуфутинским. При этом Киркоров фигурировал на афише мероприятия в качестве одного из хедлайнеров.



Скорее всего, это связано с участием певца в «голой вечеринке».

Популяризатор науки Ася Казанцева уехала из России после отмены её лекций и призывов к травле со стороны депутата Лугового. Поводом для этого стала <антиспецоперационная> позиция Казанцевой.

Стендап-комика Алексея Щербакова требуют оштрафовать за «плохие манеры». Иск к участнику шоу «Что было дальше?» подали общественники из движения «Братство Морозов — Златоуст». По их мнению, своими выступлениями Щербаков «приучает к ненормативной лексике» несовершеннолетних, а также «оскорбляет человеческое достоинство».



В связи с этим активисты требуют взыскать с юмориста 5 млн рублей и десятки раз зачитать обвинительный приговор суда.



«За моральный вред Щербакова просят наказать по полной — помимо кругленькой суммы и удаления всех видеоматериалов из Сети, Леша должен 88 раз зачитать решение суда на онлайн-публику. Причем с чувством, с толком, с расстановкой», — отмечается в публикации источника.

Концерты лидера рок-группы «Оргия Праведников» Сергея Калугина отменён в Новосибирске. Он должен был пройти в клубе «Уzдечка», «АРТ П.А.Б.е» и Академгородке.



«Концерт отменён. Мы сделали всё, что смогли. Но артист из-за череды отмен концертов не готов сейчас вести концертную деятельность. Опасается за свою жизнь и здоровье из-за угроз активистов. Вернём деньги за билеты обязательно всем и без комиссии», — рассказала администрация клуба.



Ранее Z-блогер Сергей Колясников (Zergulio) написал в Telegram донос на Калугина и «Оргию праведников» за их <антиспецоперационную> позицию в соцсетях. Сейчас те публикации музыкантов удалены.



Сам Сергей Калугин ранее объявил об отмене тура по России: «Что ж, по независящим от меня и оргов обстоятельствам тур отменён».

Знаменитую писательницу Людмилу Улицкую лишили звания почётного профессора Российского химико-технологического университета им Менделеева.



Об этом сообщила глава комитета Думы по культуре Ямпольская, которая обратилась в вуз с запросом. РХТУ ей ответил, что звания Улицкую лишили 30 августа 2023 года.



Улицкая – выпускница биологического факультета МГУ, два года она проработала в Институте общей генетики Академии наук СССР.



Улицкая – одна из наиболее известных российских писателей - автор романов «Зеленый шатер», «Даниэль Штайн, переводчик», «Лестница Якова», «Искренне ваш Шурик», «Казус Кукоцкого», «Медея и ее дети». Она лауреат премий «Большая книга» и «Русский Букер», неоднократно называлась претендентом на Нобелевскую премию по литературе.



Улицкая неоднократно выступала с <антиспецоперационными> и оппозиционными заявлениями.



Издательство АСТ также прекратило все выплаты Людмиле Улицкой из-за заявления о переводе гонораров от продаж книг «на Украину». У ритейлеров произведения пока есть, но их перестали выдавать в библиотеках.

*****

Основная тенденция — преследование за высказывания о «спецоперации» и по иноагентским статьям — не изменилась. Кроме этого продолжается история с «голой вечеринкой», а также подобными ей событиями, что является своего рода знаком представителям российского шоу-бизнеса: «Вольности прошлых лет уже непозволительны».

Неприятной тенденцией стало преследование российских звёзд на территории других стран посредством дипломатов, причём всё это сопровождается запугиванием со стороны политиков, иногда в крайне хамской манере, как это происходило с «Би-2». Выискивание «врагов народа» в творческой среде усилиями так называемых «активистов», скорее всего, продолжится вместе с отменой концертов, изъятием книг и другими мерами идеологического давления.