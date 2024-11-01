Посты в соцсетях и мессенджерах станут поводом для прокурорских проверок

Генпрокуратура предложила считать в качестве поводов для прокурорских проверок публикации на интернет-ресурсах, в социальных сетях и мессенджерах, сообщают «Ведомости».

Издание обратило внимание на проект ведомственного приказа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов, которым предлагается внести соответствующие изменения в приказ генпрокурора №195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» от 2007 года:

«В качестве повода для прокурорских проверок рассматривать публикации на интернет-ресурсах, в социальных сетях, мессенджерах и иных доступных источниках, материалы уголовных, гражданских, арбитражных и административных дел, акты ревизии, проверок, проведенных органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля, результаты анализа статистических данных, прокурорской и правоприменительной практики, а также другие материалы, содержащие достаточные данные о нарушениях закона».

В действующей редакции второго абзаца п. 6 приказа сообщения в сети в качестве повода не указаны. Помимо этого поводом для проверки могут стать акты ревизии, результаты муниципального контроля и др.

Общественного обсуждения документ не проходит, а вот независимая антикоррупционная экспертиза заканчивается 9 ноября текущего года.

После принятия приказ направят заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, советникам Генерального прокурора Российской Федерации, старшим помощникам Генерального прокурора Российской Федерации по особым поручениям, помощникам заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по особым поручениям, начальникам главных управлений, управлений и отделов Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ректору Университета прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним военным и иным специализированным прокурорам, прокурору комплекса «Байконур», которые должны будут довести его содержание до сведения подчиненных работников.

Генпрокуратура 31 октября также опубликовала подготовленный проект приказа «Об особенностях организации и проведения прокурорских проверок в отношении хозяйствующих субъектов». В документе говорится:

«Проверки проводить на основании поступившей в органы прокуратуры информации о фактах нарушения законов, требующих принятия мер прокурором, в случае если эти сведения нельзя подтвердить или опровергнуть без проведения указанной проверки».

Прокуратура предлагает определить и степень экстренности проведения надзорных мероприятий. В качестве «безусловного повода» указывается информация о нарушении законов, прав и свобод человека, получившая «широкий общественный резонанс». Ведомство указало, что особенно важно рассматривать информацию «об угрозах обороне страны и безопасности государства».