Распознавание лиц у храма и сбои интернета. Как прощались с Навальным

В Москве проходит прощание с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, который, согласно данным ФСИН РФ, 16 февраля текущего года умер в исправительной колонии №3, расположенной в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

1 марта прошло отпевание в храме «Утоли моя печали» в Москве. Задолго 14:00, когда должна была начаться служба, к храму пришли несколько тысяч людей, чтобы попрощаться с политиком.

Перебои с интернетом фиксировались с самого утра в районе станций метро Борисово и Марьино.

По сообщениям «Медиазоны», в окрестностях церкви были заметны перебои в работе мобильного интернета. Интернет работал, но в мессенджере Telegram сообщения отправлисья несколько минут, а «Яндекс. Карты» вообще не находили соединение.

Кроме этого, Baza рассказала о предпринимаемых силовиками мерах. В частности, на входе в храм установили металлодетекторы, а на территории расположены камеры с системой распознавания лиц — их можно увидеть в роликах RusNews, но были ли они там до прощания с Навальным или установлены гораздо более раньше, неизвестно.

Школы района Марьино, где проходило прощание с Навальным, решили провести сегодня «Всемирный день гражданской обороны». Руководство по крайней мере одной школы ввело дополнительный седьмой урок по теме праздника и указало родителям, что «с целью обеспечения безопасности» ученикам необходимо быть в школе до 15:15. В чате еще одной школы родителей попросили не отпускать детей к церкви «Утоли моя печали», поскольку там ожидается «большое скопление людей и силовиков».

Учителей попросили присылать списки детей, которые пропустили занятия в день похорон Алексея Навального. Об этом изданию «Бумага» рассказала сотрудница одной из школ Петербурга. По ее словам, администрация попросила преподавателей «держать на особом контроле» посещаемость учеников 1 марта, а самих школьников предупредили о запрете посещать «несанкционированные акции».



Также накануне московским студентам пригрозили отчислениями за участие в похоронах политика.

Сбои в работе мобильного интернета в районе Марьино начались задолго до начала отпевания, а уже ближе к 14.00 связь почти полностью пропала в месте прощания с Навальным.

«Да. Все подтверждаем: в России опять зафиксирован случай мобильного шатдауна — отключения интернета по приказу властей, – написал IT-эксперт Михаил Климарёв в своём канале «ЗаТелеком». – На скрине видно, что Radio Access в режиме UMTS. Это устаревший стандарт мобильного интернета 3G — он как бы работает (наверное), но имеет гораздо меньшую емкость по одновременным подключениям. В итоге получается эффект перегрузки сети и интернет не работает».

«Связь почти полностью пропала на месте прощания с Алексеем Навальным. По оценкам корреспондента «7х7», там собрались несколько тысяч человек. Мобильный интернет работает с большими перебоями. Помимо автозаков, у церкви дежурит скорая помощь, сообщил наш корреспондент. Очередь к церкви тянется от Новомарьинской улицы по Луговому проезду до входа. Очередь растянулась на 1,3 километра», – пишет «7х7».

«На месте прощания с Навальным глушат интернет, – сообщили читатели ASTRA. – В момент, когда тело политика заносили в храм, сорвались все прямые трансляции телеканалов SkyNews, CNBC-TV18, «Команды Навального» и других».

Сторонники Навального также запустили в интернете сайт «Зажгите свечу», где можно виртуально почтить память об умершем оппозиционере. В какой-то момент сайт оказался недоступен, но блокировок зафиксировано не было — возможно, портал просто не выдержал наплыва посетителей.

Затем сайт снова появился в доступе, но потом опять открываться перестал:

В регионах также проходят акции прощания, которые чаще всего силовики разгоняют, а участников задерживают. О местных шатдаунах пока ничего не известно.

UPD1: Городским порталам Шкулёва запретили вести онлайн-трансляцию с похорон Алексея Навального.



Тем не менее, новость о похоронах вышла на всех сайтах Сети.

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