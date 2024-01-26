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26 January 2024

В Псковской и Новгородской областях по ночам отключают мобильный интернет

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Продлится это до 30 января и коснётся LTE стандарта 4G. Власти объясняют происходящее техническими работами, но сами операторы связи этого не подтверждают.
Изображение создано с помощью Canva AI

Жителям Псковской и Новгородской областей с 25 января текущего года в ночное время стали отключать мобильный интернет LTE стандарта 4G на всех операторах связи.

Продлится это, по словам властей, до 30 января, а время отключения — с 23:00 до 06:00. Тем не менее, жители Псковской области пожаловались на отсутствие мобильного интернета и в 07:00, на что областное правительство посоветовало им перезагрузить телефон. Губернатор Михаил Ведерников предупредил, что:

«...по ночам будет сложно вызывать такси по мобильным приложениям и пользоваться банкоматами».

Происходящее чиновник объяснил «проведением технических работ по перенастройке радиочастотного спектра передающего оборудования». «Интернет в формате 3G работать будет, но он устарел, и на многих территориях его просто нет. Поэтому будут сбои», – предупредил Ведерников.

Минцифры Новгородской области также заявили о проведении технических работ по перенастройке частот вещания.

При этом МТС, «Вымпелком», «Мегафон», Tele2, «Ростелеком» и Роскомнадзор отказались комментировать неожиданные технические работы, о которых сообщили всего за несколько часов до их начала. В службах поддержки МТС, «Мегафона» и «Билайна» сообщили, что у них нет данных о готовящихся ограничениях

Отдельно «Билайн» обратился в пользователям:

«Услуги связи в сети 4G в настоящее время недоступны по независящим от нас причинам. Ждём восстановления работы».

Обычно настройка параметров сети проводится без отключения сети, особенно в ночное время, заявил источник Forbes на телекоммуникационном рынке. «Только если идёт массовая замена оборудования, например на оборудование другого производителя, такие работы могут требовать отключения сети. Поскольку сложно допустить, чтобы в регионе все операторы одновременно занялись бы заменами оборудования, причина может быть какая-то иная, не та, что заявлена официально», — полагает он.

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Время менять копирайт UniSender