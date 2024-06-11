Госдума в I чтении приняла законопроект о расширении перечня «нежелательных» организаций

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении пакет законопроектов, в числе которых — о признании «нежелательными» организаций, учредителями которых являются иностранные госорганы. Текущее законодательство пока делать этого не позволяет. В пояснительной записке сказано:

«Законопроектом предлагается предусмотреть возможность признания в соответствии с положениями федерального закона от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" деятельности иностранной или международной организации нежелательной на территории Российской Федерации, учредителем (участником) которой являются государственные органы иностранного государства».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что «организации, созданные госструктурами из США, Британии, других европейских стран, ведут деятельность, направленную против России». По его словам, «остановить их — вопрос безопасности и защиты интересов граждан РФ».

Законопроектами также устанавливается ответственность за участие в деятельности таких организаций: предлагается исключить из статей 20.33 КоАП (законопроект №590886-8) и 284.1 УК РФ (законопроект №590898-8) слово «неправительственная», в результате чего за участие в деятельности любой нежелательной организации гражданам может грозить, например, штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до четырех лет, а за организацию ее деятельности — до шести лет лишения свободы.

«Именно они сейчас активизировали деятельность, представляющую угрозу безопасности нашей страны. Однако по действующему законодательству возможно признать нежелательной деятельность только неправительственных организаций», — заявлял ранее председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. По его словам, именно внесёнными поправками и устанавливается ответственность для нарушителей закона.

«Напомню, что деятельность иностранной или международной неправительственной организации, представляющая угрозу основам конституционного строя России, обороноспособности страны или безопасности государства, в том числе в форме вмешательства в избирательный процесс, может быть признана нежелательной на территории нашей страны», — отметил Василий Пискарев.

Вполне возможно, что это ещё не окончательная версия принятых документов. Ко второму чтению законопроекты могут обрасти новыми поправками.