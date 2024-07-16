Основания для внесения в реестр экстремистов и террористов существенно расширят

Правительство России внесло в Госдуму законопроект №671687-8 «О внесении изменений в Федеральный закон „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым значительно расширяются основания для включения в список экстремистов и террористов, который ведет Росфинмониторинг. В случае его принятия в список экстремистов могут попасть граждане, которые совершили преступления с отягчающими обстоятельствами: по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды (п. е ч. 1 ст. 63 УК).



Кроме того, основанием для включения в список станут приговоры или постановления следователя по статьям 207.3 и 280.3 УК (распространение заведомо ложных сведений и дискредитация вооруженных сил), а также за геноцид и действия, направленные на нарушение территориальной целостности страны. Законопроект, впрочем, предусматривает, что такие меры могут быть приняты и в отношении людей, причастных и к другим преступлениям, совершенным по аналогичным «мотивам ненависти».



В пояснительной записке практически нет комментариев относительно расширения оснований для включения в черный список.



Перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, был учрежден в 2001 году, сейчас его открытая часть содержит 554 юридических и 15 046 физических лиц. Попадание в этот список подразумевает арест всех счетов, запрет на выезд из страны, а также ограничения на распоряжение имуществом.



Если внесенные правительством поправки будут приняты, число фигурантов списка может вырасти. Например, за хулиганство в 2023 году осудили около 1 тыс. человек, за убийство порядка 5,5 тыс.— правда, неизвестно, скольким из них вменяли в вину экстремистские мотивы.



Зато точно известно, что за распространение заведомо ложных сведений об использовании вооруженных сил или действия, направленные на их дискредитацию, за последние два года (с момента появления соответствующих статей в УК в марте 2022 года) были осуждены более 130 человек.



Принятие поправок может заметно расширить черный список, считает юрист Станислав Селезнёв, а у правоохранителей появятся дополнительные резоны для вменения в вину дополнительного мотива по целому ряду статей. Для этого, по мнению юриста, может быть достаточно экспертизы публичных высказываний лица. Если поначалу принятие поправок может привести к дополнительному ограничению публичной дискуссии, то впоследствии правоохранители могут обнаружить, что у них в руках оказался удобный инструмент давления на подследственных, говорит Станислав Селезнёв.



Помимо этого кабмин предложил внести корреспондирующие поправки еще в 41 федеральный закон, включая законы «О банках и банковской деятельности», «Об организации страхового дела в Российской Федерации», «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» и др.



В пояснительной записке отмечается, что законопроект разработан в рамках исполнения указа президента. В настоящее время уже реализуются отдельные направления по противодействию финансированию экстремистской деятельности, в том числе по замораживанию денежных средств или имущества включенных в перечень Росфинмониторинга из-за причастности к экстремистской деятельности. Нововведения, как подчеркивается в записке, коснутся предоставления банками информации о финансовых операциях таких фирм и граждан по запросу надзорного органа.



Сейчас основанием для попадания в список экстремистов и террористов является перечень преступлений в действующей редакции закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В этом перечне террористический акт, содействие или призывы к терроризму, захват заложника, организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем и т. д., а включает в него Росфинмониторинг только лишь на основании информации (т. е. решение суда не требуется) прокуратуры, Следственного комитета, органов ФСБ, МВД и Минюста.



Гражданину, попавшему в этот список, запрещается осуществлять финансовые операции на сумму, превышающую 10 000 руб. в месяц, получать стипендию, пенсию, пособия и распоряжаться ими, а также вступать в наследство.



«Скоро туда сможет попасть вообще кто угодно, - считает адвокат Иван Павлов. - Сейчас в него заносят фигурантов дел по 26 статьям УК РФ. Росфинмониторинг предлагает добавить ещё 8 — в том числе статью 207.3 УК о так называемых “фейках про вооруженные силы”. То есть, за антивоенные посты в интернете теперь будет грозить не только длительное тюремное заключение, но и многолетняя нищета — ведь выбраться из перечня крайне сложно, даже после отбытия наказания».



Юрист считает, что политическая ненависть — это тоже бесконечно растяжимое понятие, к ней зачастую приравнивают банальное несогласие с действиями властей, и Росфинмогиторинг предлагает включать в свой перечень подозреваемых и обвиняемых по любому уголовному делу, где фигурирует этот мотив ненависти:

«А приписать такой мотив ничего не стоит, лояльные силовикам эксперты при необходимости усмотрят его в любом деянии. У одного ненависть найдут к чекистам. У другого — к сотрудникам ФСИН, пытающим людей в колониях. У третьего — к продажным судьям, назначающим сталинские сроки за вымышленные преступления. А для всех остальных несогласных остается мотив политической ненависти. Ведь с точки зрения силовиков, сам факт несогласия с властью уже доказывает наличие этого мотива».

В случае принятия, закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.



Кроме этого внесён законопроект №671695-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», который устанавливает админответственность за воспрепятствование финансовыми организациями проверок и предписаний по части финансирования терроризма. Теперь туда добавляется ещё и экстремизм.



Закон также вступит в силу через 180 дней после опубликования.