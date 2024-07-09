В Санкт-Петербурге фото бюджетников загружают в систему распознавания лиц

Петербургское издание «Фонтанка» рассказало о том, как бюджетников свозят на выставку «Мой Петербург» в парке «Россия — моя история». Метод «добровольно-принудительного» участия работников бюджетных учреждений не только для Северной Столицы, но и для многих других городов России в разного рода мероприятиях уже не новость. Издание заинтересовали сообщения в пабликах и чатах учебных заведений, больниц и других организаций.

Наиболее любопытным оказалось сообщение из рабочего чата учителей школы Выборгского района, с аккаунта руководства местного отдела по образованию. Кроме привычного «административного зазывания» в духе «перед нами стоит новая задача», «надеемся на ваше понимание», «вопрос на личном контроле», последний абзац приоткрывает одну из возможных главных задач такого мероприятия:

«На входе будет осуществляться видеоконтроль с синхронизацией с фото, загруженных в ГИС ЕАИСБУ!!! Статистика посещения ежедневно направляется в администрацию!»

ГИС ЕАИСБУ — это Единая информационно-аналитическая система бюджетного (бухгалтерского) учета. Ее создали «1С-Парус» и «Омега» по заказу комитета финансов.



Судя по сайту госзакупок, с 2018 года на создание, развитие и поддержку системы направили сотни миллионов рублей, последний контракт на 620 млн заключили в январе. Там огромный набор функций, среди прочего — «учет информации о работниках в объеме личной карточки».



Чиновники и госслужащие, с которыми поговорила «Фонтанка», подтвердили, что в последнее время их перефотографировали в учреждениях, чтобы актуализировать снимки. «Я так поняла, это для пропусков», — говорит одна из сотрудниц смольнинского комитета. «Требования сделать новый снимок приходят после каких-то массовых событий, где требовалось участие работников», — отметил другой.



Разговоры о том, для чего в петербургских ведомствах собирают биометрию, ведутся в соцсетях давно, но власти официально отвечают, что это делается лишь исключительно в благих целях и с согласия человека (за некоторыми исключениями), а сбор согласий — это компетенция оператора данных.

«Сообщение в чате учителей Выборгского района напрямую означает, что фото из «кадровой» информационной системы помогают автоматически идентифицировать человека, попавшего в обзор видеокамеры», — приходит к выводу «Фонтанка».

В свою очередь, изданию «Бумага» источники в бюджетных организациях сообщили, что от сотрудников требуют прислать свои фотографии и посетить выставку.



С требованием посетить выставку и прислать фотографии столкнулись как минимум сотрудники одной пожарной службы, трех детских садов и двух школ. При этом, не всем бюджетникам говорят, что это необходимо для проверки корректности «индетификации лиц перед выборами».



Одна из бюджетниц рассказала изданию, что она и её коллеги отдельно никуда фото не направляли, однако в начале 2024 года их учреждение перевели на систему «Парус.Кадры» — один из модулей, входящих в состав программного продукта «Парус — Бюджет для Windows».