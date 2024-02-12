Суд в США признал законным отказ «Реддита» раскрывать IP-адреса пользователей

В начале прошлого года кинокомпании впервые вызвали Reddit в суд, запросив личные данные нескольких пользователей. Reddit отказался сотрудничать, защищая право своих пользователей на анонимные высказывания, с чем согласился Федеральный суд в Калифорнии. Это дело получило неформальное название Reddit I.



Несколько недель спустя компании предприняли вторую попытку, и на этот раз запрос был более адресным, поскольку все комментарии конкретно касались интернет-провайдера Grande Communications.



Однако Reddit по-прежнему отказался подчиниться, подчеркнув, что, согласно Первой поправке, снова будут поставлены на карту права его пользователе. Выслушав обе стороны, мировой судья Лорел Билер снова встала на сторону Reddit. Так закончилось дело Reddit II.



Несмотря на неудачу, Voltage Holdings и Screen Media Ventures подали уже третий иск. На этот раз — против Frontier Communications, обвинив его в недостаточно эффективной борьбе с пиратством. В рамках этого дела студии потребовали от Reddit предоставить логи IP-адресов шести пользователей, которые на протяжении нескольких лет активно обсуждали на сайте возможности скачивания пиратского контента через сеть Frontier.



По мнению истцов, эта информация позволит доказать, что провайдер намеренно игнорировал жалобы правообладателей на незаконное использование защищенного контента.



Однако Reddit отказался раскрывать какие-либо персональные данные, сославшись на право пользователей на анонимность. Это уже третья подобная попытка киностудий получить информацию о пользователях ресурса за последний год. И в двух предыдущих случаях суд встал на сторону Reddit.



Тем не менее, на этот раз Voltage и Screen Media настаивали, что запрос касается только IP-адресов, а не других персональных данных. По их мнению, авторы комментариев не могут претендовать на конфиденциальность в этом случае.



Киностудии даже привели конкретные высказывания в качестве примера.



Один из пользователей под псевдонимом throwaway2492872 заявил, что на протяжении нескольких лет активно загружал пиратский контент, используя Frontier. При этом провайдер прислал ему целых 44 предупреждения о возможном прекращении обслуживания из-за нарушения авторских прав, но подписку так и не отключил.



Другой пользователь под ником FrontierFiOS также регулярно скачивал контент через торренты. По его словам, провайдеру «было плевать» на это.



Интересно, что ни одно из обсуждений напрямую не касалось фильмов, принадлежащих истцам.



После того, как обе стороны получили возможность представить свои аргументы, дело оказалось на столе мирового судьи США Томаса Хиксона в Федеральном суде Калифорнии. Изучив документы, судья Хиксон отклонил ходатайство о принуждении «Реддита» раскрывать IP-адреса. На этом закончилось дело Reddit III.



«Как и в решениях Reddit I и Reddit II, суд пришел к выводу, что согласно Первой поправке, права частных лиц говорить анонимно важнее, чем интересы правообладателей. Это особенно верно, поскольку пользователи Reddit в данном случае являются третьими лицами, а не ответчиками», – подчёркивает отраслевое издание TorrentFreak.



Судья Хиксон постановил:

«Суд не находит оснований полагать, что предоставление IP-адреса не является раскрытием, подлежащим проверке Первой поправкой».

Он также добавил, что кинокомпании по-прежнему могут использовать комментарии на Reddit в качестве доказательства.

Согласно отчёту о прозрачности за первую половину 2023 года, Reddit получил 152 запроса из 19 стран мира на удаление контента, и второй по их количестку (22) стала Россия. Платформа отказалась принимать меры в отношении 59% контента.



В период с января по июнь 2023 года в Reddit получили от стран 881 юридический запрос на информацию об учётных записях пользователей. Это наибольший показатель за любой шестимесячный отчёт о прозрачности платформы. Кроме того, показатель превышает общее количество запросов, например, за 2021 год.



Сообщество раскрыло информацию в ответ на 659 требований (74,8%), которые касались 1645 аккаунтов. Подавляющее число запросов пришло из США (666), дальше с большим отрывом идут Великобритания (65) и Германия (53). Одно требование было из Украины, из России в этот раз их не оказалось.



Запросы правоохранительных органов часто подпадают под приказы о неразглашении, но Reddit старается уведомлять пользователей в тех случаях, когда это законно. Таким образом платформа проинформировала людей о 19% требований на раскрытие информации.