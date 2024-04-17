Россия — лидер по числу запросов на удаление контента в Reddit

Запросы госорганов на удаление контента

Во второй половине 2023 года платформа пользовательского контента Reddit получила 121 запрос от правительства и правоохранительных органов из 19 стран на удаление контента. Это на 20% меньше, чем в предыдущем отчётном периоде. Страной с наибольшим количеством запросов (25) стала Россия (в прошлый раз было 22 запроса).

В декабре 2023 года в Reddit получили семь писем от Роскомнадзора, в которых говорилось о четырёх сообщества, которые предположительно пропагандировали «нетрадиционные сексуальные отношения» в нарушение местного законодательства.

«Мы отказались предпринимать какие-либо действия по этим запросам, учитывая последствия для прав человека наших пользователей в России», — говорится в отчёте.

Вообще запросы от Роскомнадзора составили 21% запросов на удаление от государственных или правоохранительных органов по всему миру. Платформа отказалась предпринимать действия в отношении 78 % контента, указанного в этих запросах (22% удалённых материалов нарушало Политику ресурса; в основном это был контент, содержащий насилие). Большая часть контента, который компания не тронула, включала в себя гражданскую журналистику, политические выступления/комментарии по Украине и контент в поддержку сообществ ЛГБТК+.

Источник: Reddit

На втором месте по числу запросов на удаление контента оказались Объединённые Арабские Эмираты (23), Индия (17) и Великобритания (16). В совокупности на эти четыре страны (включая Россию) пришлось 67% всех запросов.

71% материалов был удалён за нарушение соответствующей Политики платформы. Относительно небольшой процент (7%) был ограничен на местном уровне из-за нарушений местного законодательства.

Запросы госорганов на информацию о пользователях

Во второй половине 2023 года в Reddit получили 814 несрочных юридических запросов на информацию об учётных записях от правительств и правоохранительных органов со всего мира. Компания раскрыла данные в ответ на 591 из них (73%), это коснулось 4328 аккаунтов.

На США пришлось 603 запроса (74%) от мирового объёма, платформа раскрыла данные (полностью или частично) в ответ на 509 (84,4%) из них. Далее с большим отрывом идут Великобритания (62) и Германия (59). России в списке нет.

«Reddit тщательно проверяет каждый запрос на соответствие действующему законодательству. Если мы определим, что запрос не имеет юридической силы (например, отсутствуют юридические требования; поиск информации выходит за рамки выданного судебного процесса), Reddit оспорит или отклонит его. Если мы сочтем запрос слишком широким или неясным, мы попросим запрашивающую организацию изменить или уточнить запрос», — говорится в отчёте.

Reddit заявляет, что старается уведомлять пользователей о юридических запросах, требующих раскрытия информации об их учётной записи, если это не запрещено законом или если уведомление не будет контрпродуктивным. При этом на запросы правительств и правоохранительных органов часто распространяются приказы о неразглашении, однако платформа отказывается их соблюдать, если не указан срок действия таких приказов. Ресурс уведомил пользователей по 11% таких запросов.

Источник: Reddit

Насилие над детьми и террористический контент

В период с июля по декабрь 2023 года Reddit также удалил контент в ответ на 193 332 сообщения о контенте с социализированным насилием над детьми (одно удаление может касаться нескольких материалов).

Кроме того, платформа ограничила доступ к 877 фрагментам террористического контента, в результате чего 854 аккаунта оказались заблокированы навсегда. 60% материалов были связаны с трагическими событиями в Израиле и секторе Газа, начавшимися в октябре 2023 года.

Авторское право

Во второй половине 2023 года в Reddit получили 67 493 запроса на удаление 779 628 материалов, нарушающих авторское право. В ответ платформа предприняла меры по 541 440 (69%) единицам контента. В 29 143 случаях Reddit пришёл к выводу об отсутствии нарушения прав. Другие, менее распространенные причины включают подозрение в мошенничестве и добросовестном использовании.

Высокий процент отказов может свидетельствовать о том, что запросы правообладателей на удаление материалов слишком широки, отметили в TorrentFreak. Однако большинство удалений отклоняются просто потому, что контент уже удалён.