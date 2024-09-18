В трёх регионах началось тестирование электронных повесток

17 сентября 2024 года в России в тестовом режиме заработал сайт реестра электронных повесток для военнообязанных.

В настоящее время проводится проверка Единого реестра воинского учёта в:

Рязанской области,

Сахалинской области,

Республике Марий Эл.

Соответствующая информация появилась на самом сайте реестра электронных повесток.

С текущего года такие повестки приравнены к бумажным, их будут рассылать уже в этот осенний призыв.

Войти в реестр повесток для военнообязанных предлагается с помощью учётной записи на Госуслугах через ЕСИА. Она должна быть подтверждённой. Если учётной записи нет, то нужно её зарегистрировать.

Весной 2023 года Владимир Путин подписал закон об электронных повестках. Он также дал указание начать использование этих повесток уже во время осеннего призыва 2024 года, который стартует 1 октября.



Как только повестка размещается в реестре, гражданам России автоматически запрещается выезд за пределы страны. Если гражданин не явится в военкомат в течение 20 календарных дней с указанной в повестке даты, ему будет ограничено право на вождение автомобиля, регистрацию транспорта и недвижимости, а также на получение кредитов и займов. Кроме того, будет невозможно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого.

Подробнее о цифровизации воинского учёта и как будет устроен соответствующий реестр, мы рассказывали в наших карточках:

➡️«Цифровизация воинского учёта. Как она выглядит?»

➡️«Как будет устроен реестр воинского учёта?»