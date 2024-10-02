Поисковикам разъяснили как цензурировать Рунет

Роскомнадзор выложил на портале проектов нормативных правовых актов три документа о порядках требований, которые ведомство будет направлять поисковым системам.

Первый проект приказа касается порядка направления надзорным ведомством операторам поисковых систем требования об информировании пользователей информационного ресурса иностранного лица о нарушении иностранным лицом, осуществляющим деятельность в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации, законодательства Российской Федерации.



Разработан он во исполнение федерального закона №236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации» (закон «об IT-заложниках»).



Требование формируется Роскомнадзором в течение суток с момента принятия решения об информировании иностранного ресурса о нарушении им вышеупомянутого закона.

Второй также разработан в рамках исполнения 236-ФЗ. Документ утверждает порядок направления поисковикам от Роскомнадзора требования о прекращении выдачи по запросам пользователей сведений об информационном ресурсе иностранного лица. Видимо, коснётся это владельцев ресурсов, отказавшихся «приземляться» в РФ.

Общественного обсуждения оба документа не проходят, а антикоррупционная экспертиза у них заканчивается 7 октября текущего года.

Третий документ разработан во исполнение федерального закон №158-ФЗ, по которому Роскомнадзор получил право блокировать «зеркала» пиратских сайтов.

Этот проект приказа утверждает порядок контроля за прекращением на территории Российской Федерации выдачи операторами поисковых систем «сведений ‎об информационных ресурсах, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым ограничен на территории РФ».

Согласно документу, кроме надзорного ведомства, мероприятия «по контролю за соблюдением операторами поисковых систем прекращения выдачи сведений об информационных ресурсах, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым ограничен», будет привлечена Радиочастотная служба. Данные мероприятия проводятся на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе информационных ресурсов, информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым ограничен.

Не позднее следующего рабочего дня после завершения мероприятия по контролю составляет акт, который направляется поисковикам. На возражения операторам поисковых систем даётся 3 рабочих дня. Орган контроля сообщает оператору поисковых систем о результатах рассмотрения возражений в течение 3 рабочих дней со дня их поступления.

Если же в итоге после всех рассмотрений запрещённый сайт будет находиться в поисковой выдаче, на поисковик будет возбуждено административное дело.

Общественное обсуждение проекта приказа заканчивается 14 октября, а антикоррупционная экспертиза — 7 октября, как и у двух вышеупомянутых документов.