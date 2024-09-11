Росмолодёжь займётся информационными системами и базами данных в сфере молодёжной политики

Группа депутатов и сенаторов, в состав которой вошли Артём Метелев и Пётр Толстой, внесла на рассмотрение палаты законопроект №716309-8 о комплексном обновлении закона «О молодёжной политике в РФ».



«Предлагаемые нами изменения эволюционно меняют конфигурацию в отрасли. Вводятся новые направления, меры поддержки, полномочия властей всех уровней, расширяется и конкретизируется контур сферы молодёжной политики», — написал Метелев в своём Telegram-канале.



По словам Метелева, законопроектом предлагается закрепить приоритет патриотической работы с молодёжью, соответствующие организации и клубы получат поддержку. Он добавил, что предлагается расширить участие общественных и некоммерческих организаций в молодёжной политике, ввести для них новые меры поддержки. Законопроект, как и национальный проект «Молодежь и дети», а также «стратегия до 2030 года», направлен на «раскрытие потенциала каждого молодого человека, воспитания патриотичной и социально ответственной личности».



Согласно тексту законопроекта, к основным направлениям реализации молодёжной политики предлагается отнести в том числе:

«...формирование у молодёжи готовности исполнять конституционный долг по защите Отечества, содействие в оказании социально-психологической помощи молодым гражданам, правовое просвещение молодёжи».

Законопроектом предлагается закрепить особые полномочия Федерального агентства по делам молодежи. Так, к полномочиям Росмолодежи предлагается отнести проведение единой госполитики для улучшения социально-экономического положения молодёжи, молодых семей, молодёжных общественных объединений, нормативно-правовое регулирование в сфере молодёжной политики, разработку и утверждение перечня ключевых показателей эффективности реализации молодёжной политики.



Также Росмолодежь сможет учреждать ведомственные награды и знаки отличия, координировать деятельность региональных органов власти по вопросам реализации молодёжной политики.



Документом предлагается установить, что глава субъекта сможет назначать руководителя уполномоченного исполнительного органа власти в сфере молодёжной политики только после консультаций с Росмолодежью.



Кроме того, законопроектом предлагается наделить глав субъектов РФ и глав муниципальных образований правом создавать координационные органы в сфере молодёжной политики. Такие координационные органы смогут оказывать поддержку инициативам молодёжи, привлекать молодёжь, молодёжные организации, органы власти к обсуждению вопросов реализации молодёжной политики в субъекте РФ, обеспечивать их участие в формировании программ по поддержке молодёжи.



В пояснительной записке к законопроекту также сказано:

«В проектируемых изменениях полномочия федеральных органов государственной власти в сфере молодёжной политики дополнятся следующими положениями:



-содействие в развитии инфраструктуры молодёжной политики;



- создание, ввод в эксплуатацию, эксплуатация и вывод из эксплуатации федеральных информационных систем и баз данных в сфере молодёжной политики, в том числе обеспечение конфиденциальности содержащихся в них персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;



- содействие занятости молодежи, формированию ценности труда и получению практических навыков, в том числе через деятельность студенческих отрядов».

Ведомству также поручат «участие в осуществлении мониторинга реализации молодежной политики на федеральном уровне и подготовке доклада о положении молодежи в Российской Федерации, утверждение порядка осуществления мониторинга реализации молодежной политики, а также перечней обязательной информации, подлежащей мониторингу».

Согласно отзыву правительства РФ, который содержится в материалах к законопроекту, кабмин поддерживает законопроект при условии его доработки ко второму чтению.