Росмолодёжь займётся продвижением «духовно-нравственных ценностей» в интернете

Госдума в первом чтении приняла законопроект №716309-8 о комплексном обновлении закона «О молодёжной политике в РФ».

Документ направлен на «закрепление приоритета патриотической работы с молодёжью», и соответствующие организации и клубы получат поддержку. Также он расширяет участие общественных и некоммерческих организаций в молодёжной политике, вводя для них новые меры поддержки. Законопроект, как и национальный проект «Молодежь и дети», а также «стратегия до 2030 года», направлен на «раскрытие потенциала каждого молодого человека, воспитания патриотичной и социально ответственной личности».

Законопроектом предлагается закрепить особые полномочия Федерального агентства по делам молодежи. Так, к полномочиям Росмолодежи предлагается отнести проведение единой госполитики для улучшения социально-экономического положения молодёжи, молодых семей, молодёжных общественных объединений, нормативно-правовое регулирование в сфере молодёжной политики, разработку и утверждение перечня ключевых показателей эффективности реализации молодёжной политики.

В законопроекте обозначены 24 основных направления реализации молодежной политики, в числе которых:

«...поддержка деятельности по созданию и распространению, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации произведений науки, искусства, литературы и других произведений, направленных на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей молодёжи».

Также к основным направлениям реализации молодёжной политики предлагается отнести «формирование у молодёжи готовности исполнять конституционный долг по защите Отечества, содействие в оказании социально-психологической помощи молодым гражданам, правовое просвещение молодёжи».

Кроме прочего, полномочия федеральных органов государственной власти в сфере молодёжной политики дополнятся следующим положением:

«...создание, ввод в эксплуатацию, эксплуатация и вывод из эксплуатации федеральных информационных систем и баз данных в сфере молодёжной политики, в том числе обеспечение конфиденциальности содержащихся в них персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Кабмин изначально поддержал законопроект, но при условии его доработки ко второму чтению.

Перед голосованием выступил Артём Метелев, который сказал, что одной из главных задач является работа с молодёжью в регионах, а также развитие инфраструктуры по работе с молодёжью. Например, если молодые люди захотят найти себе дополнительные занятие (игра на гитаре, киберспорт), им в этом должны помочь молодёжные центры, которые учтены в этом законопроекте. Кроме этого, необходим мониторинг реализации молодёжной политики.



Были учтены замечания, но основные будут доработаны ко второму чтению. Также есть часть полномочий Росмолодёжи, которые могут пересекаться с полномочиями Минобра, и они будут разделены к следующим чтениям.

Документ был принят единогласно в первом чтении.