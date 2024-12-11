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11 December 2024

Заблокированы 13 Telegram-каналов за незаконную продажу выписок ЕГРН

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Решение вынес Останкинский райсуд Москвы по иску Россреестра.
Фото: Canva

Росреестр впервые заблокировал 13 телеграм-каналов, которые занимались незаконной продажей выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщила пресс-служба ведомства.

По словам замруководителя ведомства Максима Смирнова, незаконная продажа выписок из ЕГРН нарушает права собственников объектов недвижимости, так как делает общедоступной конфиденциальную информацию без их согласия. Сведения из реестра может выдавать только Роскадастр.

Решения по жалобам Росреестра вынес Останкинский районный суд Москвы, признав информацию в Telegram-каналах запрещённой к распространению на территории Российской Федерации (в соответствии с главой 27.1 Кодекса административного судопроизводства РФ). Решения суда вступили в силу 6 ноября 2024 года.

149-ФЗ 139-ФЗ Telegram Росреестр суд ЕГРН

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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