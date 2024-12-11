Заблокированы 13 Telegram-каналов за незаконную продажу выписок ЕГРН

Росреестр впервые заблокировал 13 телеграм-каналов, которые занимались незаконной продажей выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщила пресс-служба ведомства.

По словам замруководителя ведомства Максима Смирнова, незаконная продажа выписок из ЕГРН нарушает права собственников объектов недвижимости, так как делает общедоступной конфиденциальную информацию без их согласия. Сведения из реестра может выдавать только Роскадастр.

Решения по жалобам Росреестра вынес Останкинский районный суд Москвы, признав информацию в Telegram-каналах запрещённой к распространению на территории Российской Федерации (в соответствии с главой 27.1 Кодекса административного судопроизводства РФ). Решения суда вступили в силу 6 ноября 2024 года.