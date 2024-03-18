Состояние беременных россиянок удалённо проконтролирует «Ростех»

Госкорпорация «Ростех» сообщила о запуске цифровой платформы «Персональные медицинские помощники», которая будет заниматься мониторингом состояния беременных женщин. Для этого к системе подключат новые медицинские приборы — фетальные мониторы. Эти устройства будут осуществлять контроль за сердцебиением плода.

Женщинам, участвующим в проекте, по назначению врача выдадут тонометры, глюкометры и фетальные мониторы, с которыми пациентки будут вести обычный образ жизни, а также подключат к специальному приложению. Устройства интегрированы с информационной системой «Персональные медицинские помощники» на базе решения с технологией промышленного интернета вещей IIoT.Istok – IoMT.Istok, разработанного специалистами НПП «Исток» им. Шокина холдинга «Росэлектроника».



Результаты измерений уровня глюкозы в капиллярной крови, систолического и диастолического давления, частоты сердечных сокращений матери и ребенка по назначению врача будут поступать на платформу «Персональные медицинские помощники», откуда передаваться в медицинские информационные системы для контроля врачом состояния женщины и ее будущего ребенка на разных стадиях беременности.

Информационная система «Персональные медицинские помощники» была запущена в начале 2023 года для дистанционного мониторинга состояния здоровья людей с хроническими заболеваниями. На март 2024 года в ней зарегистрировано более 37 тысяч медицинских устройств.



Как заявил руководитель проектного офиса «Медицина» Объединённой приборостроительной корпорации Антон Кокин, на первом этапе система «Персональные медицинские помощники» обеспечивала сбор сведений, позволяющих врачам отслеживать состояние здоровья пациентов, страдающих артериальной гипертензией и сахарным диабетом.



Архитектура IoMT.Istok позволяет интегрировать платформу с различными информационными системами, программными приложениями и оборудованием и в будущем разработчики планируют расширять спектр совместимых диагностических приборов дистанционного мониторинга для различных нозологий.



Проект по мониторингу беременных стартует в марте в госпитале «Мать и дитя» в Москве, в клинике «Мать и дитя» в Ярославле, в Астраханской и Владимирской областях, Республиках Алтай, Башкортостан и Саха (Якутия).