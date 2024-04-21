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21 April 2024

Заблокирован сайт «Репортёров без границ»

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Причина ограничения доступа пока неизвестна. Также под блокировку попал фонд украинского олигарха Пинчука и ещё целый ряд сайтов с информацией об Украине и «спецоперации».
Фото: Shutterstock

В ходе мониторинга реестра запрещённой информации мы обнаружили, что под блокировку попал сайт международной неправительственной организации «Репортёры без границ» (Reporters sans frontières; RSF):

reestr.rublacklist.net/ru/record/6952331

Доступ ограничивается по «маске» (*) — то есть сразу ко всем доменам и поддоменам.

Решение о блокировке вынес «Неуказанный госорган», которым с большой долей вероятности является Генпрокуратура, — в её полномочия входят военная цензура, блокировка экстремистских и террористических материалов, сайтов «нежелательных» организаций, призывов к массовым беспорядкам, донатов военному противнику и пожертвования для незарегистрированных религиозных организаций, также ведомство блокирует мошеннические сайты и другую информацию. В чём причина бана в отношении RSF, пока неизвестно.

С большой долей вероятности из соображений именно военной цензуры блокируется сайт фонда украинского олигарха Виктора Пинчука:

reestr.rublacklist.net/ru/record/6943254

Доступ также ограничивается решением того же ведомства по «маске».

По той же военно-цензурной причине блокируется проект по идентификации на основе открытых источников российских военных «OSINT-пчёлы», очередной домен «Хочу жить» и ссылка с обращением к россиянам на польском сайте Legion Polski.

Не совсем понятен повод для блокировки портала «Моя Пенза», который, судя по копиям сайта в «Архиве Интернета», последние публикации размещал в 2012 году. Он также блокируется по «маске», а сам аккаунт сейчас отключен администратором сервера.

149-ФЗ 139-ФЗ Репортёры без границ 32-ФЗ военная цензура специальная военная операция

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