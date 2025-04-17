Минцифры: развитие ИИ с заменой им чиновников, борьба с мошенниками и система проверки резюме

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев выступил на First Russian Data Forum, где высказался о планах министерства относительно внедрения передовых технологий, таких как искусственный интеллект, дальнейшей цифровизации государства и борьбы с кибермошенничеством.

Проверка резюме

Минцифры готовит к запуску систему проверки резюме. По словам Шадаева, случится это уже в текущем году, и система поможет работодателям получить доступ к информации об опыте работы, образовании и о наличии дипломов. Он добавил, что кандидаты на вакансии должны предоставлять разрешение на такую проверку самостоятельно.



Это сильно упростит процесс приема на работу, так как у компании появятся удобные возможности для оценки соискателей, а рынок труда станет прозрачнее и цивилизованнее, отметил Шадаев.

Господдержка сегмента ИИ и замена чиновников

Министерством также прорабатывается пакет приоритетных мер поддержки компаний, развивающих технологии искусственного интеллекта, льготы на технологическое присоединение и тарифы на электроэнергию.



«У государства сейчас набор инструментов ограничен. Пока мы рассматриваем все-таки в качестве приоритетной меры льготы по техприсоединению и по электричеству, потому что понятно, что это с точки зрения мегаватт очень затратная история. Пока только так. Конечно, субсидии, льготная ставка на приобретение „железа“, — пока, к сожалению, для нас эти инструменты недоступны», - сказал Шадаев.



Так Шадаев ответил на вопрос, планируются ли какие-то адресные меры поддержки компаниям, развивающим ИИ-технологии, учитывая, что эта отрасль становится все более капиталоемкой и требует больших инвестиций в вычислительные мощности в условиях высоких процентных ставок:

«Проблема понятная, особенно с введением квот, ставки, в целом, тут целый комплекс факторов. Понятно, что нужно специализированное „железо“, понятно, что много надо вкладывать вперед, еще до получения экономической отдачи от этих технологий».

По словам министра, искусственному интеллекту по силам заменить «половину чиновников». «Человека, надеемся, ИИ не заменит. Считаю, что половину чиновников — точно может», - считает Шадаев.

Сообщить о киберпреступлении через «Госуслуги»

Такую инициативу Минфифры планирует обсудить с правоохранительными органами. Шадаев отметил что обсуждение планируется в рамках подготовки второго пакета мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством:

«Мы, в том числе, будем обсуждать возможность — это надо будет обсуждать с МВД, с правоохранительными органами — подать заявление на конкретный данный вид преступления через „Госуслуги“».

Он напомнил, что принятый в марте закон предусматривает создание антифрод-платформы, которая предполагает бесшовное онлайн-взаимодействие всех участников — правоохранительных органов, банков и операторов связи, цифровых платформ.



«А теперь обсуждаем, что нам надо все-таки, наверное, чтобы была возможность подать заявление в электронном виде, чтобы реакция была моментальной. И заморозка счетов, и блокирование и т.д.», - сказал глава Минцифры.

К возвращению «IT-иностранцев» подготовки пока не ведётся

Также министр заявил, что пока не планируется определять условия возвращения иностранных IT-компаний.



«Мы слышим мегаопасения, что сейчас вернутся зарубежные компании. Честно говоря, министерство как регулятор не наблюдает активности со стороны крупных зарубежных вендоров. Не видим от слова совсем. Здесь есть два разных мнения: давайте определим условия возвращения, а мы говорим, что как только мы определим условия, то фактически легализуем этот возврат. Чем дольше мы это оставляем в серой зоне, тем рисков меньше. Тем более, что мы исключаем из IT-аккредитации все компании, у которых нет российского контроля, поэтому меры поддержки им недоступны», — заявил министр.



Ранее замминистра финансов Иван Чебесков заявил, что ведомство подготовило проект с перечнем требований для иностранных компаний, желающих вернуться в Россию.

Отказ от хранения данных на «Госуслугах»

Минцифры рассматривает возможность полного отказа от хранения данных с портала «Госуслуги» к 2026 г.



«У нас задача к 2026 г. отказаться от хранения вообще любых данных на «Госуслугах», – заявил министр.



Возможно, это связано с участившимися случаями мошенничества с использованием данного портала. Так, недавно стало известно о новой схеме мошенников, которые похищают персональные данные граждан для взлома аккаунтов на портале «Госуслуги». Злоумышленники используют технологию демонстрации экрана смартфона, чтобы получить доступ к конфиденциальной информации.