Роскомнадзору снова расширяют полномочия

Минцифры разработало проект изменений в связи с новыми требованиями принятых законов №303-ФЗ, №216-ФЗ и №233-ФЗ. Изменения вносятся:

в положение о РКН (утв. постановлением от 16 марта 2009 г. ‎№ 228);

в положение о ГРЧЦ (утв. постановлением от 14 мая 2014 г. № 434).

Новые полномочия Роскомнадзора:

Управление сетью связи общего пользования – РКН сможет вмешиваться в работу сетей связи на основании требований Генерального прокурора или его заместителей. Ведение реестра блогеров – будет создан перечень персональных страниц в соцсетях, если их аудитория превышает 10 000 пользователей. Мониторинг работы операторов связи – контроль исполнения ими обязательств при оказании услуг подвижной радиотелефонной связи. Регулирование анонимизации персональных данных – утверждение требований и методов по обезличиванию данных (с 1 сентября 2025 года).

Полномочия Радиочастотной службы (подведомствена Роскомнадзору):

Выполнение функций оператора информационной системы мониторинга исполнения операторами связи своих обязательств. Обеспечение организационных и технических мер для реализации новых полномочий РКН.

«Принятие положений, предусмотренных Проектом, не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе ‎для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности. Принятие проекта постановления не повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации», — утверждается в пояснительной записке к документу.

Дата окончания общественного обсуждения документа — 17 марта 2025 г.

Законы о реестре блогеров и вмешательстве Роскомнадзора по требованию Генпрокуратуры в работу сетей связи были приняты в августе 2024 года. Первый из них изначально был направлен на ужесточение продажи sim-карт иностранцам, а нормы о блогерах и онлайн-платформах туда «дописали» позже.