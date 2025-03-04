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4 March 2025

Роскомнадзору снова расширяют полномочия

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Сделано это в рамках трёх законов, которыми введены нормы о вмешательстве в работу сетей связи на основании требований Генпрокуратуры, ведения реестра «блогеров-десятитысячников», мониторинга работы операторов связи и так далее.
Фото: Camva

Минцифры разработало проект изменений в связи с новыми требованиями принятых законов №303-ФЗ, №216-ФЗ и №233-ФЗ. Изменения вносятся:

  • в положение о РКН (утв. постановлением от 16 марта 2009 г. ‎№ 228);
  • в положение о ГРЧЦ (утв. постановлением от 14 мая 2014 г. № 434).

Новые полномочия Роскомнадзора:

  1. Управление сетью связи общего пользования – РКН сможет вмешиваться в работу сетей связи на основании требований Генерального прокурора или его заместителей.
  2. Ведение реестра блогеров – будет создан перечень персональных страниц в соцсетях, если их аудитория превышает 10 000 пользователей.
  3. Мониторинг работы операторов связи – контроль исполнения ими обязательств при оказании услуг подвижной радиотелефонной связи.
  4. Регулирование анонимизации персональных данных – утверждение требований и методов по обезличиванию данных (с 1 сентября 2025 года).

Полномочия Радиочастотной службы (подведомствена Роскомнадзору):

  1. Выполнение функций оператора информационной системы мониторинга исполнения операторами связи своих обязательств.
  2. Обеспечение организационных и технических мер для реализации новых полномочий РКН.

«Принятие положений, предусмотренных Проектом, не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе ‎для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности. Принятие проекта постановления не повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации», — утверждается в пояснительной записке к документу.

Дата окончания общественного обсуждения документа — 17 марта 2025 г.

 

Законы о реестре блогеров и вмешательстве Роскомнадзора по требованию Генпрокуратуры в работу сетей связи были приняты в августе 2024 года. Первый из них изначально был направлен на ужесточение продажи sim-карт иностранцам, а нормы о блогерах и онлайн-платформах туда «дописали» позже.

149-ФЗ ФГУП ГРЧЦ 126-ФЗ 216-ФЗ Трэш-стримы 233-ФЗ 303-ФЗ Блог-Сим

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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