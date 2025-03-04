Роскомнадзору снова расширяют полномочия

Минцифры разработало проект изменений в связи с новыми требованиями принятых законов №303-ФЗ, №216-ФЗ и №233-ФЗ. Изменения вносятся:
Новые полномочия Роскомнадзора:
Полномочия Радиочастотной службы (подведомствена Роскомнадзору):
«Принятие положений, предусмотренных Проектом, не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности. Принятие проекта постановления не повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации», — утверждается в пояснительной записке к документу.
Дата окончания общественного обсуждения документа — 17 марта 2025 г.
Законы о реестре блогеров и вмешательстве Роскомнадзора по требованию Генпрокуратуры в работу сетей связи были приняты в августе 2024 года. Первый из них изначально был направлен на ужесточение продажи sim-карт иностранцам, а нормы о блогерах и онлайн-платформах туда «дописали» позже.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.