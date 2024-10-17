Пакет законов о запрете «чайлдфри» принят в I чтении

Госдума в первом чтении приняла два законопроекта, которыми запрещается так называемая «пропаганда чайлдфри»:

№724769-8 «О внесении изменений в статьи 10-6 и 15-1 Федерального закона „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части запрета информации, пропагандирующей отказ от деторождения)»

№724905-8 «О внесении изменений в статью 6.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в части введения ответственности за пропаганду отказа от деторождения)»

Первым документом вводится непосредственно запрет темы «чайлдфри» в интернете и СМИ.

Авторы инициативы в пояснительной записке утверждают, что «одной из угроз традиционным ценностям является распространение в российском обществе идеологии бездетности, что ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения»:

«Так, в настоящее время в сети «Интернет» распространены сообщества и группы (например, «Подслушано Childfree», «Childfree», «Подслушано чайлдфри»), публично демонстрирующие и пропагандирующие отказ от деторождения, в которых зачастую показывается агрессивное отношение к другим гражданам, реализующим свою потребность в материнстве или отцовстве (проявление неуважения к материнству и отцовству, проявление агрессии к беременным женщинам и детям, а также членам многодетных семей)».

«Законопроектом предлагается предусмотреть механизм защиты традиционных семейных ценностей по аналогии с механизмом защиты от деструктивной информации, предусмотренным Федеральным законом от 5 декабря 2022 г. № 478-ФЗ „О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации“», — также говорится в пояснительной записке. В данном случае парламентарии отсылаются к закону о запрете «нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола».

Вторым законопроектом вводится административная ответственность за такую «пропаганду». Изменения предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Так, гражданам будет грозить штраф в размере до 100 тыс. рублей, должностным лицам — до 200 тыс. рублей, юридическим лицам — до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Если «пропаганда» совершается в отношении несовершеннолетних, то нижние и верхние границы штрафов увеличиваются в два раза. За пропаганду таких идей в СМИ или интернете штраф для граждан может составить до 200 тыс. рублей, для должностных лиц — до 400 тыс. рублей, для юридических лиц — до 4 млн рублей.



Максимальный штраф за пропаганду отказа от деторождения может составить до 5 млн рублей. Он грозит юрлицам в случае «пропаганды чайлдфри» среди несовершеннолетних с использованием интернета или СМИ. Гражданам в этом случае грозит штраф до 400 тыс. рублей, должностным лицам — до 800 тыс. рублей



Действующие санкции предлагается распространить и на иностранных граждан, «пропагандирующих чайлдфри». За такие действия им грозит штраф от 50 до 100 тыс. рублей с административным выдворением за пределы РФ либо арест на срок до 15 суток с выдворением из России. Если речь идет о пропаганде среди несовершеннолетних или с использованием интернета и СМИ, то верхняя и нижняя границы штрафов повышаются в два раза. Если же пропаганда среди несовершеннолетних совершается одновременно и через интернет, то иностранцу, помимо выдворения, грозит штраф от 200 до 400 тыс. рублей.

Перед голосованием выступила депутат Эльвира Аиткулова, начав свой доклад с «Года семьи» и соответствующих поручений президента. Она посетовала на ситуацию «демографической зимы», что не может не тревожить её «как мать, как бабушку». Аиткулова предоставила статистические данные по вопросам семьи и демографии. Перепись показала, что «22% супружеских пар не имеет детей». Затем она привела опрос ВЦИОМ, согласно которому каждый десятый рождённый после 2001 года ориентирован на одного ребёнка, и большое количество не намерено вообще заводить детей. По её словам, 10 лет назад ситуация была намного лучше. В этом Аиткулова видит «западную пропаганду»:

«Чайлдфри уже начали формировать как идеологию».

По её словам, риторика отказа от детей стала более жёсткой стала риторика «и чайлдфри перешло к чайлдхейт». «В группах в интернете звучат призывы ненавидеть детей, материнство, призывы выбрасывать детей, расчленять их и творить другие ужасные вещи», — заявила депутат:

«Демографическая диверсия против деторождения идёт через сосцети. Тотальное расчеловечивание. В деструктивных группах много упоминаний «чайлдфри». 1,5 миллиона человек вовлечено в группы, считающие, что дети — нежелательные существа. В основном там молодёжь, которую вовлекают в деструктивный антисемейный контент».

В этом же списке депутат упомянула группы «Яжемать». Подытоживая доклад, Аиткулова спросила:

«Кому это выгодно? Можно ли делать подобные заявления на добровольных началах? Ответ отрицательный. Надо защищать детей, создать безопасную, благожелательную среду для наших семей».

При этом, по её словам, про личный выбор речи не идёт, про личный образ жизни — тоже, а «исключительно про пропаганду».

С содокладом выступил также Сергей Боярский:

«Против России идёт гибридная война, в ходе которой используются пропаганда суицида, педофилии, смены пола и ЛГБТ».

По его словам, запрет будет в интернете, СМИ, в печати, кинематографе и рекламе. Как и его коллега, Боярский снова отметил, что «базовое слово — пропаганда».



СМИ и интернет, по его мнению, после появления инициативы разгоняли истерию, хотя на самом деле она несёт защиту от информационной войны. «Не должно быть положительного образа чайлдфри как явления», — уверен депутат.



Роскомнадзор, с которым уже идёт работа по новым инициативам, «незамедлительно готов подключиться к противодействию пропаганде чайлдфри», отметил Боярский, ещё раз подчеркнув, что «планирование семьи — дело каждого, речь о пропаганде». Напоследок парламентарий произнёс пламенную речь:

«Благодаря железной воле нашего лидера и глубинной мудрости нашего народа мы становимся сильнее!»

Когда пришло время вопросов, депутат Алексей Куринный спросил, как будет осуществляться правоприменение, а также вызывает вопросы общая формулировака отказа от деоторождения:

«Как всё это будет происходить? У нас уже было такое, что в судах привлекали за изображение радуги как за пропаганду ЛГБТ».

Аиткулова ответила, что Роскомнадзор уже разрабатывает критерии, это касаемо возможных перегибов, но уже сейчас «многие группы понимают, что их ждёт ответственность, они уже меняют контент групп, уже удаляют материалы».

«В плане правоприменения надо использовать весь инструментарий, чтобы защитить наши семьи», — подытожила депутат.

Евгений Попов замеметил, что весной в «Яндексе» было гораздо меньше запросов по теме «чайлдфри», чем сейчас, добавив:

«Можем ли мы отследить нынешнее эффективное влияние «чайлдфри на демографию? Или это мера превентивная?»

Аиткулова заявила, что «поисковик нам не даст всю картину»:

«Много групп, много нативной информации, которая формирует представление о будущем. Наберите «надо ли иметь детей», — и там сотни, тысячи видеороликов, где психологи говорят, почему не надо. Конечно, не надо ждать демографического взрыва после принятия, но пусть семьи принимают решения самостоятельно, без такого вот информационного давления. Вы же видите, общественное мнение изменилось: 10 лет назад мы слышали «дети — наше будущее, а сейчас всё чаще — «давайте проживём для себя». Деструктивный контент затягивает в информационные воронки наших людей, нашу молодёжь».

Некоторые вопросы от депутатов касались поддержки молодых семей и социальных аспектов — депутаты спрашивали, как строить большие и крепкие семьи, когда материальная поддержка не успевает за реальными запросами, а в некоторых случаях даже сокращается, но авторы уходили от этой темы, заявляя, что нужен позитивный контент, а также отторжение пропаганды отказа от семьи.

Анатолий Вассерман в своём выступлении сначала разоблачил «англосаксонское суеверие о перенаселённости Земли, затем заявил:

«Поверьте моему личному опыту, бездетность — тяжкое несчастье».

Практически все поддерживающие пакет законопроектов парламентарии (чаще всего - единороссы) утверждали, что против России идёт война, поэтому необходимо давать ей отпор.



Сардана Авксентьева в целом поддержала законопроекты, но заметила, что при правоприменении могут быть подводные камни. Например, как быть с монахами, которые осознанно отказываются от деторождения, и это право закреплено в законодательстве? Депутат также предположила, что могут быть доносы, наветы, и как тоже быть с такими случаями — неизвестно. Её фракция «Новые люди» предлагает при установлении запретов считать не только, сколько людей привлеклось, но и изучать практику правоприменения за несколько лет.



Длинный спич произнёс Вячеслав Володин, основная мысль которого была также сосредоточена на гибридной войне против России, в котором участвует «коллективный Запад» и Госдеп. Спикер Госдумы прошёлся по фильму «Интердевочка»:

«Все рукоплескали, работники партаппарата ходили смотреть. Создатели премии получали, а потом всё — страна развалилась. Молодёжь выбирать стала соответствующую профессию».

По его словам, «Запад продвигает отказ от традиционных ценностей», навязывает нам «оно» и «бесполые туалеты». Вспомнил он времена и более чем десятилетней давности:

«Вспомните Pussy Riot. Какие дискуссии были! А это была проверка на зрелость, когда пытались разрушить нашу веру, церковь. Но мы выстояли. А за этим стояли всё те же персонажи».

Володин в очередной раз повторил уже не раз за это заседание прозвучавший нарратив, что «на идеологическом фронте идёт война», и нас хотят уничтожить, но «мы выстояли». «Так же, как экономика, которую Байден хотел разорвать. Это всё США. Америка — страна жандармов. Попробуйте сказать там что-либо. А у нас можно. При принятии решений у нас дискуссия, у нас не „одобрямс“», — заключил спикер.



Было ещё множество комментариев, в результате чего обсуждение только этих двух законопроектов заняло больше часа.



В итоге оба документа были приняты единогласно.