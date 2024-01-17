Amazon и ещё три иностранных компании оштрафованы за отказ открывать «филиалы-заложники»

Исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка №374 Таганского района города Москвы оштрафовал четыре иностранных компании по ч.2 ст. 13.49 КоАП РФ (осуществление деятельности иностранных интернет-компаний без размещения на сайте формы для обращений российских пользователей, без регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора или без открытия филиала в России).

Наказание за такое нарушение для юридических лиц предусматривает штраф от 1/15 до 1/10 совокупного размера выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, но не менее 6 млн руб.

Хостинг-провайдеры Bluehost и Kamatera получили штрафы по 6 миллионов рублей каждый. Hetzner Online оштрафован на 117,7 млн рублей, и Amazon — на 200,5 млн руб.

В сентябре 2023 года Роскомнадзор обязал поисковики помечать этих провайдеров хостинга, а также FastComet как нарушителей законов России из-за невыполнения требований закона «о приземлении». В октябре регулятор запретил поисковикам показывать ссылки на всех, кроме FastComet. Меры будут действовать «до исполнения обязанностей в полном объёме». В декабре Hetzner сообщил, что прекратит работу с пользователями из России. Контракты перестанут действовать 31 января 2024 года.

Закон о «филиалах-заложниках», который авторы называют «законом о приземлении», был принят в 2021 году. Он обязывает зарубежные IT-компании с посещаемостью более полумиллиона пользователей в сутки открывать в России представительства, которым будут предъявлять претензии в нарушении российского законодательства. За неисполнение закона полагаются штрафы.