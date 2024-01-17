Amazon и ещё три иностранных компании оштрафованы за отказ открывать «филиалы-заложники»

Исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка №374 Таганского района города Москвы оштрафовал четыре иностранных компании по ч.2 ст. 13.49 КоАП РФ (осуществление деятельности иностранных интернет-компаний без размещения на сайте формы для обращений российских пользователей, без регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора или без открытия филиала в России).
Наказание за такое нарушение для юридических лиц предусматривает штраф от 1/15 до 1/10 совокупного размера выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, но не менее 6 млн руб.
Хостинг-провайдеры Bluehost и Kamatera получили штрафы по 6 миллионов рублей каждый. Hetzner Online оштрафован на 117,7 млн рублей, и Amazon — на 200,5 млн руб.
В сентябре 2023 года Роскомнадзор обязал поисковики помечать этих провайдеров хостинга, а также FastComet как нарушителей законов России из-за невыполнения требований закона «о приземлении». В октябре регулятор запретил поисковикам показывать ссылки на всех, кроме FastComet. Меры будут действовать «до исполнения обязанностей в полном объёме». В декабре Hetzner сообщил, что прекратит работу с пользователями из России. Контракты перестанут действовать 31 января 2024 года.
Закон о «филиалах-заложниках», который авторы называют «законом о приземлении», был принят в 2021 году. Он обязывает зарубежные IT-компании с посещаемостью более полумиллиона пользователей в сутки открывать в России представительства, которым будут предъявлять претензии в нарушении российского законодательства. За неисполнение закона полагаются штрафы.
The main news of the week in the field of law.
For general questions
For legal questions
For media (Telegram)
On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.